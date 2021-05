Dresden

Imker Tino Lorz hebt vorsichtig die Wabe aus der Bienenbeute –einer Art Holzkasten. Hunderte Bienen krabbeln darauf herum. „Sieht gar nicht so schlecht aus“, sagt der Vorsitzende des Dresdner Imkervereins und zeigt auf das Innere der Wabe, wo an der ein oder anderen Stelle goldener Honig glänzt. Trotz des regnerischen und kalten Frühjahrs waren die Bienen fleißig. Sechs Völker hat der Imkerverein auf dem Balkon des Dresdner Kulturpalastes stehen – mitten in der Dresdner Altstadt. Im Hintergrund rattert die Straßenbahn, Autos düsen vorbei, ein Springbrunnen rauscht. Fühlen sich die Bienen wohl, so mitten in der Stadt?

Die Antwort von Lorz ist eindeutig: „Die Bedingungen sind hier viel besser als auf dem Land.“ Es gibt deutlich mehr Nahrungsvielfalt: Vom zeitigen Frühjahr bis zum Herbst – irgendetwas blüht immer. Lorz spricht von einem „Trachtpflanzen-Fließband“. „Die Bienen sind immer versorgt mit Pollen und Nektar.“ Der Trend zu Stadtbienen schwappte aus London und New York nach Deutschland, längst ist er auch in Sachsen angekommen. Viele Jüngere entdecken mittlerweile das Hobby-Imkern für sich. In Dresden sind rund 320 Imker mit rund 3000 Völkern im Verein organisiert – vor zehn Jahren waren es 70 Imker.

Immer mehr Bienen summen in den sächsischen Städten

In Sachsens Städten summen Bienenvölker mittlerweile an vielen Orten – seit einigen Jahren etwa im Innenhof des Sächsischen Landtages. Derzeit beherbergt das Landesparlament zwei Völker, von denen jährlich etwa 60 Kilogramm Honig geerntet wird. Auch Firmen wie Siemens halten sich Bienenstöcke auf dem Dach. Für den Palaissommer stehen vier verzierte Bienenbeuten am Elberadweg unterhalb des Japanischen Palais.

Die rund 200 000 Bienen sind Teil des Kulturprojekts. Immer am Wochenende gibt es eine kleine Bienenkunde, in der über die Arbeit von Imkern und die Bedeutung der Bienen berichtet wird. Besucher können einen Blick in das Innenleben der Bienenbeute werfen und Honig verkosten. Rund 600 Bienenstandorte gibt es laut Imkerverein mittlerweile in der Landeshauptstadt.

Honigbiene gehört zu den wichtigsten Nutztieren in Dresden

Die Honigbiene, sagt Imker Lorz, gehört in Dresden mittlerweile zu den wichtigsten Nutztieren. Das führe aber auch zu Problemen: Das Veterinäramt müsse sich mit Personal darauf einstellen, derzeit komme das Amt mit der Überprüfung kaum hinterher. Zudem fordert der Dresdner einen „Imker-Führerschein“ für Neulinge. Ihnen fehle oft das Wissen, die Bienen über den Winter zu bringen oder gegen Schädlinge wie die gefährliche Varroa-Milben zu behandeln. Die Folge: Der Verlust von Bienenvölkern.

Während Lorz von einem Imker-Boom in der Stadt spricht, fehlen sie auf dem Land. Und mit ihnen die Honigbienen. Ohnehin finden die nützlichen Tiere dort zu wenig Nahrung. „Gerade in Ostdeutschland gibt es oft industrielle Landschaft mit Monokulturen“, sagt der Imker. Der verlockend blühende Raps sei meist mit Pestiziden behandelt. „Das ist hochtoxisch für die Bienen.“ Die Bedingungen in den ländlichen Regionen zu verbessern, würde nicht nur der Honigbiene, sondern auch der gefährdeten Wildbiene helfen, so Lorz.

Naturschützer: 287 Wildbienenarten gefährdet oder ausgestorben

Laut Umweltverband BUND Sachsen mussten von den mehr als 400 Wildbienenarten im Freistaat bereits 287 als ausgestorben oder gefährdet eingestuft werden. Damit stehen mehr als 70 Prozent auf der Roten Liste. „Wildbienen sind für ein funktionierendes Ökosystem und damit auch für uns Menschen unerlässlich“, sagt Maxi Weber, Koordinatorin des Projekts „Stadt.Land.Biene – Wir geben Wildbienen ein Zuhause“ beim BUND. Für das Projekt werden Kommunen beraten, rund 30 Wildbienenbotschafter wurden bereits geschult. Sie sollen zusammen mit den Kommunen unter anderem für mehr Blühflächen und Nistmöglichkeiten sorgen. Umgesetzt wird das Projekt bisher in Oberlungwitz, Werdau und Meißen.

Die Honigbiene, sagt Imker Tino Lorz, gehört in Dresden mittlerweile zu den wichtigsten Nutztieren. Quelle: Robert Michael/dpa

Die Wildbienen bestäuben nicht nur Wild- und Kulturpflanzen, sondern sind auch für andere Tiere lebensnotwendig. „Zum Beispiel als Nahrung für Vögel und andere Insekten“, sagt Maxi Weber. Das Stadt-Imkern reicht zwar nicht zur Rettung der Bienen. Aber Menschen, denen so das Imkern näher gebracht wird oder die es selbst betreiben, beschäftigen sich auch eher mit dem Schutz von Wildbienen, so Weber.

BUND forderte deutliche Verbesserungen

In Sachsen muss sich aus Sicht des BUND einiges tun, um die Bedingungen für Bienen zu verbessern: Mehr Blühstreifen, weniger chemische Pflanzenschutzmittel auf den Feldern, mehr Hecken, Blütenstreifen und kleine Gewässer in der Landwirtschaft erhalten oder neu anlegen sowie den Anteil ökologischer Landwirtschaft deutlich zu erhöhen – von derzeit 6,3 Prozent auf mindestens 20 Prozent bis zum Jahr 2025.

Imker Tino Lorz kritisiert zudem den „falschen Ordnungssinn“, der vielerorts herrscht: Kommunen lassen fleißig ihre Straßenränder abmähen, in den meisten Privatgärten sei das Gras kurz und gepflegt. Kräuter und Blumen haben so kaum eine Chance. „Je wilder, desto besser für die Bienen.“

Aus Sicht des Dresdner Imkervereins kann es auch helfen, wieder mehr Anreize für das Imkern zu schaffen. Denn die Bestäubung der Pflanzen, die eigentliche Leistung der Bienenzüchter, werde nicht vergütet. Lorz verwies darauf, dass es zu DDR-Zeiten etwa eine Bestäubungsprämie gab. „Da müssen wir wieder hinkommen.“ Wenn das Imkern als Nebenerwerb attraktiver werde, würden sich auch wieder mehr Menschen auf dem Land dafür entscheiden, glaubt Lorz.

Von Christiane Raatz/dpa