Die Inspektion der Bundespolizei in Ludwigsdorf bei Görlitz liegt direkt an einem Rastplatz der Autobahn 4 – der letzten Abfahrt vor Polen oder der ersten danach, je nach dem, von wo aus man kommt. Der Blick der Beamten hier geht gerade aber nur in eine Richtung, nach Osten nämlich. Von dort, das scheppert an diesem Vormittag im Oktober aus einem Funkgerät, sind gerade „22 Personen in Anfahrt“. Einige Kilometer südlich von hier, nahe einem Bahngelände, sind sie gefunden worden, die 22. Sie waren von Polen aus über die Grenze gelaufen.

Jetzt sind die 22, die „Geschleusten“, wie die Polizisten sagen, unterwegs in die Inspektion nach Ludwigsdorf. In einem ehemaligen Gebäude des Zolls, das seit dem EU-Beitritt Polens 2004 nicht mehr gebraucht wird, ist notdürftig das eingerichtet worden, was man zur Registrierung von Flüchtlingen braucht: ein Raum für Fotos und Fingerabdrücke, mehrere Räume für Befragungen, auf dem Gang der Tisch für die Dolmetscher, links und rechts die Aufenthaltsräume. Schubladen zum Durchschieben von Unterlagen erinnern noch an die Zoll-Zeit, aber hinter den Scheiben sitzen keine Beamten mehr, sondern es liegen Geflüchtete auf eilig herbeigeschafften Feldbetten. Sie schlafen oder untersuchen die Verbände an ihren Füßen. Irgendwann, meistens zweimal am Tag, kommt ein Reisebus und bringt sie in die Erstaufnahmeeinrichtungen.

Früher war hier der Zoll: Migranten warten in Räumen der Bundespolizei Ludwigsdorf auf ihren Transport in die Erstaufnahmeeinrichtungen. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Der Anfang einer neuen Fluchtbewegung?

Seit dem Sommer steigt die Zahl der Flüchtlinge, die die Bundespolizei an der deutsch-polnischen Grenze findet, rasant. Im September waren es doppelt so viele wie im August, im Oktober sind es bislang schon so viele gewesen, wie in den beiden Monaten zuvor zusammen: 982 Menschen bis vergangene Woche, allein in Sachsen. Noch sind die Zahlen deutschlandweit längst nicht auf dem Niveau wie etwa 2015. Aber die Dynamik ist groß und die Frage lautet: Stehen wir am Beginn einer neuen Fluchtbewegung? Am Anfang von etwas, das sich politisch wieder zu einer Krise entwickeln könnte?

Eines ist ganz sicher so wie 2015: Wieder steht das, was an der deutschen Grenze passiert ist, mitten in einem geopolitischen Konflikt. 2015 war das vor allem der Syrienkrieg, jetzt ist es der Streit zwischen Belarus und der westlichen Welt. Alexander Lukaschenko, Staatschef in Belarus, hält wegen Sanktionen gegen sein Regime Flüchtende nach Westen nicht mehr auf. Für den deutschen Außenminister Heiko Maas (SPD) ist Lukaschenko der „Chef eines staatlichen Schleuserrings“. Sicher ist: Belarus hat Menschen aus mehreren Ländern die visafreie Einreise erlaubt und so einen neuen Fluchtweg in die EU eröffnet. Anders als die Route über den Balkan 2015, die Flüchtlinge hauptsächlich in den Süden Deutschlands leitete, endet die Belarus-Route weiter nördlich. Die Menschen, die nun also unter anderem bei der Bundespolizeiinspektion in Ludwigsdorf ankommen, die meisten aus dem Irak, manche aus Syrien oder dem Jemen, haben eines gemeinsam: einen Einreise-Stempel belarussischer Grenzbeamter im Pass.

Es vergeht derzeit kein Tag, an dem die Bundespolizei in Ostsachsen nicht eine zweistellige Zahl von Migranten findet, registriert und versorgt. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

1500 US-Dollar für die Flucht

Auch bei Arkan Fraidun ist das so, einem 24 Jahre alten Mann aus dem Irak, der mit seiner Frau zu den 22 Menschen gehört, die in der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf per Funk angekündigt worden waren und die inzwischen angekommen sind. Fraidun humpelt, so wie viele, die hier ankommen, seine Hosenbeine sind verschlammt. 15 Tage, erzählt er, habe er im Wald zwischen Belarus und Polen festgesteckt. Die Grenzbeamten in Belarus hätten ihn nach Westen geprügelt, die Polen wieder zurückgeschickt. So genannte „Push-Backs“ sind verboten, aber Fraidun ist nicht der einzige, der davon erzählt. Immer wieder sei das so gegangen, bis er es schließlich über die Grenze geschafft habe.

„Wenn du nicht in Deutschland ankommst, stirbst du“, sagt Fraidun, und er sagt es genau so: in fließendem Deutsch. Als Kind, von 2005 bis 2014 habe er schon einmal in Deutschland gelebt, hier die Schule besucht, bis ihn sein Vater wieder mit zurück in den Irak genommen habe. „Aber dort ist es kein Leben“, sagt Fraidun. Er habe keine Ausbildung, spreche die Landessprache nur spärlich. Als er auf Facebook davon las, dass Belarus Flüchtlinge über den Flughafen in Minsk nach Westen weiterleitet, so erzählt er das, lieh er sich 1500 US-Dollar und stieg mit seiner Frau in Erbil im Irak in ein Flugzeug. Sie flogen über Dubai nach Minsk – eine häufige Route, die Bundespolizei kennt sie gut. Als er einmal in Polen gewesen sei, sagt Fraidun, hätten dort Autos bereitgestanden. Eines davon habe ihn bis kurz vor die deutsche Grenze gebracht.

Fotos und Fingerabdrücke: Bei der Bundespolizei in Ludwigsdorf werden die Geflüchteten registriert, eine etwaige polizeiliche Vergangenheit geprüft. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Rechtsextreme verabreden sich zu „Grenzgängen“

Eines also ist ganz sicher wieder wie 2015: Schlepper nutzen eine politische Situation für sich. Entlang der Grenze von Polen nach Sachsen kommen sie über die Autobahn, aber auch über alle Landstraßen, die auf einer Brücke über die Neiße führen. Manche lassen die Migranten auch noch in Polen raus – so wie es Arkan Fraidun ergangen ist. Anwohner finden dann, so erzählen sie es, regelmäßig verlassene Nachtlager und alte Jacken im Wald nahe Polen. Und für die Flüchtenden wird die Situation gefährlicher, je mehr von ihnen unterwegs sind: Kürzlich fand die Bundespolizei nahe Görlitz 27 Menschen in einem Kleintransporter mit polnischen Kennzeichen. Sie bekamen kaum noch Luft, waren dehydriert – die Tür des Wagens war so manipuliert worden, dass man sie von innen nicht öffnen konnte.

Etwas ist sicher anders als 2015: Rechtsextreme Strukturen haben sich im Streit um die Asylpolitik weiter verfestigt. Was das heißt, hat sich am vergangenen Wochenende gezeigt. Nahe Guben in Brandenburg griff die Polizei rund 50 Menschen auf, die nachts einem Aufruf der rechtsextremen Kleinstpartei „Der Dritte Weg“ gefolgt waren und mit einem „Grenzgang“ Migranten aufspüren wollten. Manche von ihnen waren bewaffnet.

Diskussion um Grenzkontrollen

Nur eine PR-Aktion für Rechtsextreme? Sicher auch das, aber auch in Sachsen haben sich Rechtsextreme am Wochenende angeblich aufgemacht. Im Netz gibt es Dutzende verwackelte Fotos aus der Dunkelheit – von Thermoskannen und Schlaflagern der selbst ernannten Grenzschützer, angeblich aufgenommen nahe Polen. Einige der „Grenzgänger“ brüsten sich damit, nahe Görlitz drei Migranten aufgegriffen und der Polizei übergeben zu haben. Von so etwas, so die Bundespolizei, wisse man nichts. Auch der Polizei in Görlitz zufolge hat es eine Übergabe-Aktion nicht gegeben. Zwar sei man am frühen Sonntagmorgen von einem Bürger angerufen worden, der angebliche Migranten meldete, die über die Altstadt-Brücke in Görlitz liefen. Es seien aber keine Flüchtlinge gefunden worden. Eine Zusammenarbeit mit „Grenzgängern“ gebe es nicht. Man werde „solche Aktivitäten unterbinden und strafrechtlich verfolgen“, sagte ein Sprecher der Polizei in Görlitz.

Die Diskussion darum, was zu tun ist mit der aktuellen Lage, beschäftigt auch den noch amtierenden Bundesinnenminister. Horst Seehofer (CSU) hatte vergangene Woche Grenzkontrollen an den Zufahrtsstraßen noch abgelehnt, schon am Wochenende zeigte er sich offen dafür, sollte sich die Lage nicht beruhigen. Für die Bundespolizisten in Ludwigsdorf sind solche Kontrollen keine gute Idee. Das würde viel zu viele Kräfte an einem Punkt binden, dabei brauche man diese entlang der ganzen Grenze, sagen sie. Für „die armen Teufel, die durch den Wald irren“ – und auch für die Rechtsextremen, die in sozialen Netzwerken weiter zu „Grenzgängen“ aufrufen. Am Freitagabend will die vom Verfassungsschutz beobachtete Kleinstpartei „Freie Sachsen“ auf der A 4 an der Grenze demonstrieren. „Wir gehen an die Grenze“, heißt es in einem Aufruf, und: „Gemeinsam sind wir der sächsische Grenzschutz.“

