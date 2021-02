Leipzig

Trotz der großen Nachfrage nach Fachkräften im eigenen Land pendeln immer mehr Sachsen zur Arbeit in ein anderes Bundesland oder ins Ausland. Im Vorjahr waren das 140.862 Frauen und Männer. Zugleich ist die Zahl der Einpendler nach Sachsen auf 127.310 gesunken, wie die Landesarbeitsagentur auf Nachfrage der LVZ mitteilt. Damit geht erstmals seit Jahren die Schwere zwischen Aus- und Einpendlern wieder auseinander. Im Vorjahr haben 13.552 mehr Menschen den Freistaat für die Arbeit verlassen, als Beschäftigte nach Sachsen gekommen sind.

DGB hält Rückholprogramme für wenig wirksam

„Der Anstieg der Auspendler zeigt sehr deutlich, dass die Rückholprogramme der Landkreise und Kommunen kaum wirken“, kommentiert Markus Schlimbach die Entwicklung. Der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Sachsen führt das vor allem auf die jahrelange Niedriglohnstrategie des Landes zurück. „Wenn Auspendler nach Sachsen zurück geholt werden sollen, müssen konkrete gut bezahlte Arbeitsplätze mit einer Zukunftsperspektive angeboten werden. Nur allein auf Schönheit der Heimat zu setzen, reicht nicht. Alles andere ist Geldverschwendung“, so der DGB-Chef.

Bemerkenswert nannte es Schlimbach, dass Berlin offensichtlich „als kulturelles, wirtschaftliches und politisches Zentrum eine starke Anziehungskraft für Arbeitskräfte aus dem Freistaat hat“. Zwar pendeln immer noch die meisten Sachsen nach Bayern (25.806), gefolgt von Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg. Aber während nach Bayern im Vorjahr weniger gefahren sind (minus 736), zog es insgesamt 12.018 Sachsen und damit 913 mehr als im Jahr zuvor nach Berlin.

„Sächsischer Arbeitsmarkt verliert an Attraktivität“

Das Minus bei den Einpendlern um 1145 sei vor allem auf deutlich weniger Arbeitskräfte aus dem Ausland zurückzuführen. DGB-Chef Schlimbach: „Während ein Jahr zuvor die Zahl der Einpendler aus Tschechien und Polen noch um fast 1700 Personen gestiegen ist, müssen wir erstmals seit Herstellung der Arbeitnehmerfreizügigkeit 2011 einen Rückgang konstatieren.“ Insbesondere die Grenzschließungen und die fehlende soziale Absicherung von Grenzgängern aus Tschechien und Polen durch den Freistaat Sachsen seien dafür verantwortlich.

Er befürchte, dass sich der Rückgang weiter verstärken wird, sollten „die Mobilitätshindernisse für Grenzgänger aus den Nachbarländern“ nicht abgebaut werden, so Schlimbach. „Wer die Freizügigkeitsrechte von Grenzgängern beschneidet und sie mit Pflichttests belegt, ohne diese kostenlos zur Verfügung zu stellen, braucht sich nicht darüber zu wundern, dass der sächsische Arbeitsmarkt an Attraktivität verliert.“ Er fordert die Staatsregierung auf, diese Probleme umgehend zu lösen. Schlimbach befürchtet einen dauerhafter Vertrauensverlust in den grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt.

