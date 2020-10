Immer mehr Schlaganfälle: Leipzig und Halle bauen neues Zentrum auf

Die Versorgung von Schlaganfall-Patienten läuft in Deutschland vor allem über so genannte Stroke Units. Das Klinikum St. Georg in Leipzig und die Uniklinik Halle/Saale gehen künftig außerdem gemeinsame Wege – mit einem „Neurovaskulären Netzwerk“, das sich unter anderem mit der Diagnose und Behandlung von Schlaganfällen befasst. Quelle: obs/Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe/Mario Leisle