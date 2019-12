„Soko Express“ jagt Passfälscher am Flughafen Leipzig/Halle

Leipzig

Bei Zollkontrollen im Frachtverkehr am Flughafen Leipzig/Halle tauchen immer häufiger gefälschte Pässe und andere Identitäts-(ID)-Dokumente auf. Die Zahl solcher mit der Post verschickten Ausweise sei in den letzten Jahren drastisch gestiegen, berichtet Markus Pfau, Chef der in Halle ansässigen Kriminalitätsbekämpfung bei der Bundespolizeidirektion Pirna.

Der Zoll habe die Behörde, die für Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt zuständig ist, um Mithilfe bei der Prüfung auf Echtheit gebeten. "Aus diesem Grund haben wir bei der Bundespolizei die ,Soko Express' gegründet." "Unsere Kriminaltechniker verfügen über Spezialwissen auf dem Gebiet", erklärt Polizeidirektor Pfau. Bis November dieses Jahren habe der Zoll 6.500 derartige Dokumente am Post-Drehkreuz in Schkeuditz der Bundespolizei zur Prüfung übergeben. Pfau: "Ein gutes Drittel davon haben wir als Fälschungen ausgemacht."

Echte Dokumente mit falschem Namen

Bei den Dokumenten handele es sich zumeist um Ausweise, um in den Schengenraum zu gelangen beziehungsweise um auszureisen. "Ein Teil ist komplett neu hergestellt. Wir entdecken aber auch echte ID-Dokumente mit gefälschten Namen, Fotos oder Ausstellungsdaten."

Bemerkenswert sei, dass die Fälscher immer professioneller vorgingen und die Fälschungen immer schwerer von Originalen zu unterscheiden seien. Aus diesem Grund rüste man bei der Bundespolizei auch technisch immer weiter auf und schicke die Mitarbeiter zu Schulungen ins In- und Ausland.

Zoll arbeitet eng mit Interpol zusammen

Der Zoll lässt aber auch Dokumente, die nicht für den Euro-Raum bestimmt sind, durch die Soko Express untersuchen. "Wir sind schon auf gefälschte Führerscheine von US-amerikanischen Schülern und Studenten gestoßen. Die Dokumente wurden von Mexiko über den Umweg Leipzig verschickt." Auch in Sendungen aus Thailand für die USA habe man unechte ID-Dokumente entdeckt. Dies zeigt einmal mehr die weltweite Dimension des Phänomens. In Fällen, wo die Bundespolizei fündig wird, leitet der Zoll ein Strafverfahren ein. "Wir übernehmen dann zuständigkeitshalber die Ermittlungen, da in der Regel ein Zusammenhang mit Schleusungskriminalität und irregulärer Migration nach Europa besteht", so Pfau. Die Beamten würden dabei eng mit Interpol und anderen ausländischen Behörden zusammenarbeiten. Ziel ist die Zerschlagung international agierender Fälschernetzwerke.

Von Andreas Dunte