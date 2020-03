Sie kosten Zeit und letztlich auch Geld: abgewrackte Autos, die immer öfter im Stadtbild von Eilenburg auftauchen. Jüngstes Beispiel ist ein alter Citroën, der seit geraumer Zeit am Straßenrand in der Ernst-Mey-Straße in Eilenburg Ost steht. Was mit solchen Schrott-Autos passiert – die LVZ fragte nach.