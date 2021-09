Immer weniger Apotheken in Sachsen

Leipzig

Ausufernde Bürokratie, Lieferengpässe, Online-Konkurrenz, Corona-Krise – der Rückgang der öffentlichen Apotheken in Sachsen schreitet weiter voran. Derzeit existieren noch 953 solcher Apotheken in Sachsen neben 20 Klinik-Apotheken (Stand: 2020). Zwei Jahre davor waren es noch 973. „Gründe liegen vor allem in mangelndem Nachwuchs, der auch gewillt ist, die wirtschaftliche und personelle Verantwortung zu übernehmen“, sagt Dr. Sebastian Michael für den Sächsischen Apothekerverband.

Im ländlichen Raum drückt der Ärztemangel

„Gerade dort, wo diese Probleme geringer sind, im ländlichen Raum, drücken Probleme wie Ärztemangel oder eine hohe Notdienstbelastung die Motivation zur Übernahme bestehender Betriebsstätten“, so der Inhaber der Waldheimer Löwen-Apotheke. Ein Zusammenhang zwischen Arztpraxen und Apotheken liege auf der Hand, da Apotheken wesentlich von Laufkundschaft abhingen. Ohne örtlich vorhandene Praxen gingen die Patienten woanders in die Apotheke, so Michael. Zudem fehle deutschlandweit Nachwuchs an approbierten Apothekerinnen und Apothekern, da zu wenig ausgebildet werde und die Bedarfe gerade auch in attraktiveren Einsatzgebieten stiegen.

In Bezug auf Sachsen geht ein klarer Riss durch den Freistaat. Während in Westsachsen die Versorgung noch relativ gut gesichert ist, nimmt sie in Ostsachsen deutlich ab. Auch die beiden Großstädte Leipzig (134 Apotheken) und Dresden (118 Apotheken) liegen unter dem Landesdurchschnitt. Leicht gestiegen ist dagegen die Zahl der Apothekerinnen und Apotheker im Freistaat. Nach wie vor sind Apotheken fest in Frauenhand. Fast drei Viertel der Beschäftigten bundesweit sind weiblich.

„Weniger Bürokratie wäre auch ganz schön“

Der Waldheimer Apotheker Dr. Michael ist sich indes sicher: Um Apothekenschließungen zu verhindern, müsste die Honorarstruktur verändert werden –  weg von der reinen Honorierung der Abgabe von Packungen, hin zu mehr Dienstleistungen, die wohnortnah erbracht werden. Auch Angestellte verdienten in der öffentlichen Apotheke wegen der Honorarstruktur vergleichsweise wenig. Dazu müsse die medizinische und pharmazeutische Infrastruktur als ein Ganzes betrachtet und gestützt werden, was schon bei den Ausbildungsstätten beginne. „Weniger Bürokratie wäre ganz sicher auch schön“, sagt Michael.

Deutschlandweit existierten im Jahr 2000 noch rund 21 600 Apotheken. Diese Zahl sank im vergangenen Jahr auf rund 18 750. „Wir müssen die Entwicklung dringend stabilisieren“, mahnt deshalb die Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (Abda), Gabriele Regina Overwiening. Die bundesweite Versorgungssicherheit sei kein Selbstläufer. In Sachsen kommen laut Statistischem Landesamt auf 100 000 Einwohner derzeit 23 Apotheken. Zum Vergleich: in Thüringen sind es 25 und in Sachsen-Anhalt sogar 26. Dennoch schließen auch dort Apotheken. Im Altenburger Land beispielsweise demnächst drei.

Fast jeder dritte Apotheker musste Privatvermögen antasten

Gleichzeitig stieg die Arbeitsbelastung während der Corona-Pandemie noch einmal deutlich. Neben Tests mussten die ärztliche Versorgung mit Impfstoffen sichergestellt und Impfzertifikate ausgestellt werden. Einer Umfrage der Deutschen Apotheker- und Ärztebank (Apobank) zufolge haben 37 Prozent der Apothekerinnen und Apotheker wegen der Coronakrise im zurückliegenden Jahr mit rückläufigem Umsatz zu kämpfen. Beinahe jeder dritte Apotheker musste deshalb sogar sein Privatvermögen antasten, um Durststrecken zu überbrücken.

Zunehmende Konkurrenz bekommen die Apotheken auch vom Versandhandel aus dem Internet. Mittlerweile stammt ein Fünftel des Marktanteils von dort, Tendenz steigend. Vor allem junge Leute wählen den scheinbar bequemeren Weg und bestellen von zu Hause aus. Dadurch ging den Apotheken im vergangenen Jahr fast ein Zehntel des Umsatzes verloren. Auch die Discounter sicherten sich beim Verkauf von Schnelltests und Masken Gewinne, ohne dabei ihre Kunden zu beraten.

„Apotheken verdienen sich eine goldene Nase“

Die bayrische Landtagsabgeordnete Gudrun Brendel-Fischer will das Apothekensterben durch eine Änderung des Apothekengesetzes zumindest bremsen: Sie fordert, die physische Präsenzpflicht abzuschaffen und durch eine virtuelle zu ersetzen. Dann könne ein Apotheker online aus einer anderen Apotheke heraus beraten. Das Apothekenportal Apotheke adcoc versuchte dem Ganzen immerhin eine komische Note abzugewinnen. Es kürte die nervigsten Kunden-Sprüche. Ganz vorn dabei: „Apotheken verdienen sich mit den Masken eine goldene Nase.“

Von Roland Herold