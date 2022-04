Dresden/Leipzig

Mobile Einsatzkommandos (MEK) der Polizei sollen vor schwerwiegenden Straftaten und terroristischen Angriffen schützen. In Sachsen sorgen die hochgerüsteten Spezialeinheiten seit Jahren allerdings auch immer wieder für Schlagzeilen – mit Aktivitäten, die am freiheitlich-demokratischen Grundverständnis zweifeln lassen. Am Mittwoch gab es erneut Hausdurchsuchungen bei Mitgliedern der Einheiten, diesmal in Leipzig. Gegen 25 Beamtinnen und Beamten sowie gegen eine Polizeiärztin sei Strafanzeige gestellt worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Der Vorwurf: Die Durchführung von verbotenen „Aufnahmeritualen“, bei denen ein Beamter durch Schüsse verletzt wurde.

Im Detail sollen die Beschuldigten mit sogenannter FX-Farbmunition aus etwa zwei bis drei Metern auf MEK-Neulinge geschossen haben. Die Polizei setzt solche Patronen bei Übungen ein, allerdings müssen die Teilnehmenden dafür Schutzkleidung tragen. Ohne diesen Schutz können auch die neun Millimeter dicken Farbpatronen schwere Prellungen und Blutergüsse auslösen – so wie laut Staatsanwaltschaft beim verletzten Beamten auch passiert.

Die Geschehnisse liegen bereits mehr als ein Jahr zurück, sollen sich im Dezember 2020 in der Messestadt zugetragen haben. Hinweise auf das zwar verbotene, aber angeblich sogar von Vorgesetzten geduldete „Ritual“ waren bei internen Ermittlungen aufgefallen, heißt es. Ursprünglich hatten diese mal mit verschwundener Spezialmunition begonnen. Einige der Patronen waren 2018 bei einer Razzia gegen die rechtsextreme Preppergruppe „Nordkreuz“ in Mecklenburg-Vorpommern in einer Art Bunker sichergestellt worden. Wie sich später herausstellte, hatte das Dresdner MEK auf einem Schießplatz bei Güstrow, der von einem Mitglied der rechtsextremen Gruppe betrieben wird, privat Übungen gebucht und diese mit der Spezialmunition bezahlt. Bis heute fehlt von den meisten der 7000 Patronen jede Spur.

Sachsens Innenminister Roland Wöller ist „erschüttert“

Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) kündigte im März 2021 Konsequenzen an, ließ die Dresdner Spezialeinheit sofort auflösen, Disziplinarverfahren eröffnen, unter anderem auch den damaligen Chef des Landeskriminalamtes Petric Kleine versetzen. In einem Bericht der internen Ermittler, der als geheime Verschlusssache eingestuft wurde, waren dann schwere Vorwürfe gegen den Freistaat zu lesen – unter anderem weil die Demokratiebildung und Rechtskunde bei den Spezialeinheiten jahrelang vernachlässigt worden sei.

Dass Mitglieder des sächsischen MEK nun erneut von Strafermittlungsbehörden grobes Fehlverhalten vorgeworfen wird, setzt den Dienstherren wieder unter Druck. Er sei über den Sachverhalt erschüttert, erklärte Wöller am Mittwoch auf LVZ-Nachfrage. Das Verhalten sei unentschuldbar und habe in der sächsischen Polizei nichts zu suchen. „Der Vorgang zeigt, wie notwendig eine konsequente Aufarbeitung unter neuer Führung des LKA ist. Mangelnde Dienst- und Fachaufsicht und Fehlverhalten müssen mit aller Konsequenz bekämpft und transparent kommuniziert werden. Die Verfehlungen Einzelner dürfen nicht die jahrelange und erfolgreiche Arbeit ganzer Bereiche oder Behörden in Verruf bringen!“

Linkenpolitikerin Kerstin Köditz verfolgt den MEK-Skandal seit Längerem intensiv. Quelle: Matthias Puppe

Köditz fordert: Nicht wieder nur Bauernopfer suchen

Nach LVZ-Informationen soll das Leipziger MEK am Donnerstag eine neue Führung bekommen. Ob das reicht? Kerstin Köditz (Linke) hat erhebliche Zweifel. „Mich entsetzt, dass das mit Kenntnis und wohl sogar auf Weisung von Führungskräften passiert sein soll. Mich entsetzt ebenso, dass in Behörden unseres Rechtsstaates obskure und verbotene ,Aufnahmerituale’ praktiziert werden, noch dazu mit Schüssen aus einer Übungswaffe“, so die Landtagsabgeordnete am Mittwoch. Sie spricht von organisierter Verantwortungslosigkeit bei den Spezialtruppen. Innenminister Roland Wöller sei nun gefragt: „Nach dem vorangegangenen Munitionsskandal um das MEK Dresden erwarte ich, dass er es nicht schon wieder dabei belässt, Bauernopfer zu suchen.“

Valentin Lippmann (Grüne) fragt sich, warum die bereits 2020 stattgefundenen Vorfälle überhaupt erst jetzt bekannt wurden. Er forderte den Innenminister dazu auf, das Parlament im Innenausschuss nun umfänglich zu informieren. Der Skandal offenbare erneut „problematisches Führungs- und Corpsverständnis in den Spezialkräften der Polizei“. Über Jahre hinweg herrschten in den sächsischen Einsatzkommandos offensichtlich Zustände von Selbstherrlichkeit und absoluter Verselbstständigung. „Dass es zu solchen Exzessen kommen konnte, ist Ausdruck eines massiven Führungsversagens.“

Der Dresdner Innenpolitiker Valentin Lippmann (Grüne) Quelle: Bündnis90/Grüne Sachsen

Auch SPD-Innenpolitiker Albrecht Pallas erwartet, dass der Innenminister den Parlamentariern am Donnerstag umfassend Bericht erstattet. „Dann werden wir das gründlich prüfen“, so der Sozialdemokrat.

Wöllers Parteikollege Rico Anton forderte am Mittwoch bereits die Entlassung der Beschuldigten: „Wenn sich bewahrheiten sollte, dass Beamte die Verletzung ihrer Kameraden billigend in Kauf genommen oder sogar absichtlich herbeigeführt haben, dann können sie nicht weiter in der sächsischen Polizei Dienst tun. Archaische Aufnahmerituale passten nicht zu einer professionellen Polizei. „Das Verhalten ist auf das Schärfste zu verurteilen und wirft ein falsches Bild auf die vielen Polizeibeamten in Sachsen, die ordentlich ihre Arbeit machen“, so der Unionspolitiker.

Von Matthias Puppe / Andreas Debski