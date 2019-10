Leipzig

Die Wetterexperten des sonst sehr treffsicheren US-Dienstes NOAA waren vor einigen Tagen noch sicher: Goldener Oktober mit vielen sonnigen Tagen und kaum Niederschlag lautete die Prognose. Doch dann nahm der Hurrikan „Lorenzo“ überraschend Kurs auf die Azoren. Und seine Ausläufer bringen nun unsere Wetterküche total durcheinander.

Der viele Regen ist der letzte Gruß von „Lorenzo“

“Viele Wolken und immer wieder Regen – das ist ein letzter Gruß des ehemaligen Hurrikans Lorenzo, der nun wie erwartet uns in Westeuropa erreicht hat“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net. Damit steht nun auch fest: Der goldene Oktober lässt weiter auf sich warten und wird sich wohl bis weit in die kommende Woche hinein nicht einstellen.

Nasskaltes Wochenende in Leipzig

Im Gegenteil: Im Raum Leipzig erwartet uns ein sehr durchwachsenes Wochenende mit einem ziemlich nass-kaltem Sonnabend. Zudem gehen die Temperaturen in den Keller: Bis Mitte nächster Woche sind kaum mehr als 10 Grad als Tageshöchstwert zu erwarten, nachts geht es runter bis auf 3 bis 4 Grad: Bestes Kaminwetter also.

Nächste Woche droht sogar Luftfrost

„Das stabile Schönwetterhoch will einfach nicht kommen. Es kommt stattdessen ein Tief nach dem anderen. Derzeit ist bei dieser Wetterlage die Wahrscheinlichkeit für neue Stürme höher, als für beständig schönes Herbstwetter“, so der ernüchternde Ausblick von Jung. Dazu wächst die Gefahr von Bodenfrost: Die kommenden Tage bringen sogar Luftfrost.

Das wird eine nasse Herbstwoche: Bis nächsten Freitag Quelle: wetter.net

Einziges Trostpflaster: Der Regen kommt nach dem erneuten Dürresommer goldrichtig. „Der Regen tut gut und ist wichtig, denn: Die Dürre ist in den tieferen Bodenschichten im Westen, Osten und auch in der Mitte immer noch extrem. Es muss dringend noch mehr Regen geben“, so Jung.

NOAA ändert Prognose: Oktober wird zu nass

Und die Goldene-Oktober-Hoffnung? „Das mit dem goldenen Oktober will dieses Jahr nicht so gut laufen“, räumt Wettermann Jung ein. Selbst der US-Wetterdienst NOAA gibt nun langsam die Hoffnung auf einen trockenen Monat auf. Mit einer kleinen Ausnahme: Der kommende Montag wird immerhin sonnig und trocken, wenn auch eher kühl. Ansonsten bleibt es nasskalt, so Jung: „Noch vor 4 Woche sollte der Oktober zu trocken ausfallen, nun dagegen eher zu nass.“ Und nass geht es auch die kommenden 5 bis 7 Tage weiter. Die Sonne lässt sich dazwischen immer nur kurz blicken. Und die Frostgefahr nimmer weiter zu.

Tipp: Zeit für die Winterreifen

Drohen also sogar die ersten Rutschpartien auf den Straßen? „Es ist also tatsächlich ratsam langsam aber sicher die Winterreifen aufzuziehen. Die goldene Regel besagt: Winterreifen von O bis O, von Oktober bis Ostern. Damit wäre es nun an der Zeit“, so Jungs Ratschlag an alle Autofahrer.

Von Olaf Majer