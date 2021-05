Leipzig

Die ersten Meldungen kamen Ende April aus Israel, dem Land, in dem schon mehr als fünf Millionen Menschen mindestens einmal mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer gegen Covid-19 geimpft sind. Das israelische Gesundheitsministerium hatte eine Untersuchung in Auftrag gegeben mit dem Ergebnis: Unter den Geimpften seien „Dutzende von Fällen“ einer Herzmuskel-Entzündung aufgetreten – die meisten bei jungen Männern. Bei fast allen heilte die Erkrankung demnach aus, zwei Menschen starben.

Inwieweit die Fälle mit den Impfungen ursächlich zusammenhängen, konnte der Bericht nicht klären. Er ließ auch offen, ob die Rate an Herzmuskel-Entzündungen in der israelischen Gesellschaft gegenüber dem Vorjahreszeitraum erhöht waren. Das Unternehmen Pfizer stellte schnell weltöffentlich klar, dass es derzeit keine Hinweise darauf gebe, dass eine Herzmuskel-Entzündung ein Risiko im Zusammenhang mit dem Corona-Impfstoff des Unternehmens darstellt.

Paul-Ehrlich-Institut: „Kein Risikosignal“

Nach den Meldungen richtete auch das deutsche Paul-Ehrlich-Institut, das für die Zulassung von Impfstoffen in Deutschland zuständig ist, seinen Fokus auf Herzmuskel-Entzündungen. Die Erkenntnisse veröffentlichte das Institut vor wenigen Tagen in seinem aktuellen Sicherheitsbericht zu den Corona-Impfstoffen.

Demnach wurden in Deutschland seit Beginn der Impfungen bis Ende April insgesamt 16 Fälle berichtet, bei denen eine Herzmuskel-Entzündung in zeitlichem Zusammenhang mit einer Impfung gegen Corona aufgetreten war. Bei der Mehrzahl der Fälle gab es demnach keine Informationen zu möglichen alternativen Ursachen – Herzmuskel-Entzündungen können etwa durch eine Vielzahl von Viren ausgelöst werden.

Anhand der Zahlen und der Umstände gab das Paul-Ehrlich-Institut vorerst Entwarnung: „Derzeit ist auf der Basis der vorhandenen Daten aus Deutschland kein Risikosignal zu sehen“, heißt es in dem Sicherheitsbericht. Das Institut will mögliche neue Fälle von Herzmuskel-Entzündungen aber weiter untersuchen.

Umfassende Meldungen zu Nebenwirkungen von Ärztinnen und Ärzten

Auch Thomas Grünewald kennt die Berichte zu Herzmuskel-Entzündungen. Er ist Chef der Sächsischen Impfkommission und Leiter der Klinik für Infektions- und Tropenmedizin am Klinikum Chemnitz und auch er sagt: „Es gibt derzeit keinen sicheren Hinweis, dass die gemeldeten Herzmuskel-Entzündungen ursächlich mit den Impfungen zusammenhängen.“

Grünewald zufolge meldeten die Ärztinnen und Ärzte in Deutschland Impf-Nebenwirkungen sehr strikt an das Gesundheitsamt. „Gerade, weil viele Nebenwirkungen so selten sind, wird eher zu viel als zu wenig gemeldet“, sagt er. „Das ist aber genau richtig so, damit Institutionen wie das Paul-Ehrlich-Institut den Fällen nachgehen können und feststellen, ob nicht nur ein zeitlicher, sondern auch ein kausaler Zusammenhang mit einer Impfung besteht.“

Siko-Chef: Fälle können oft zeitnah geklärt werden

Grünewald zufolge ist klar, dass die umfassende Meldepraxis mit dazu führt, dass von vielen Nebenwirkungen schon öffentlich gesprochen wird, bevor sich Experten ein Bild davon machen konnten. So ist das aktuell auch wieder bei der Frage, ob die Impfstoffe womöglich Zyklusschwankungen und Menstruationsbeschwerden auslösten – etwas, was derzeit vor allem in den sozialen Netzwerken diskutiert wird.

Für Grünewald ist es nicht so schlimm, dass manchmal vorschnell über etwaige Nebenwirkungen gesprochen wird. „Es kann ja meistens zeitnah geklärt werden“, sagt er. So hätten Überprüfungen der gemeldeten Fälle in Israel und auch in Deutschland schnell gezeigt, dass es unter den Geimpften genauso viele Fälle von Herzmuskel-Entzündungen gegeben hat, wie unter den Nicht-Geimpften der gleichen Altersgruppe.

Für alle, die wegen Meldungen oder Gerüchten verunsichert seien, ob sie sich impfen lassen sollen, hat Grünewald einen Tipp: „Ich empfehle den Hausarzt als Ansprechpartner, man kennt und vertraut ihm, der ist der Fachmann und dort sollte man sich beraten lassen sollte – egal, ob man sich am Ende für oder gegen eine Impfung entscheidet.“

