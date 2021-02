Halle

Seit bekannt wurde, dass Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand und mehrere Stadträte gegen das Corona-Virus geimpft wurden, obwohl sie nach der Impfverordnung noch gar nicht an der Reihe gewesen waren, werden Rücktrittsforderungen gegen den parteilosen Rathauschef laut. Die leidige Impfaffäre stand auch auf der gestrigen Stadtratssitzung zur Debatte. Auf eine Frage des Linken-Rates Hendrik Lange sagte Wiegand, dass für die 29 Personen, die geimpft wurden, obwohl sie weder Risiko-Patienten, Ärzte, noch Rettungsdienst oder Ähnliches waren, kein Zufallsgenerator angewendet wurde. Er widersprach damit der bisherigen Darstellung, dass alle, die vorzeitig geimpft wurden, mit einem Zufallsgenerator ausgewählt worden waren.

„Es entsteht der Eindruck einer Stadt, in der die Günstlingswirtschaft über dem Gesetz steht“

„Der Stadtrat müsse schnellstmöglich ein Abwahlverfahren auf den Weg bringen und damit dafür sorgen, dass die gewollte Erosion unserer gemeinsamen städtischen Demokratie gestoppt wird”, hatte der Stadtvorstand der Linkspartei bereits vor der Sitzung betont und damit den Vorschlag von Detlef Wend (Mitbürger & Die Partei) aufgegriffen, einen Abwahlantrag gegen Wiegand zu stellen. Durch das Verhalten des Oberbürgermeisters entstehe der Eindruck einer Stadt, in der die Günstlingswirtschaft über dem Gesetz steht und die Verantwortung für einen Skandal immer genau da zu suchen ist, wo Bernd Wiegand sie gerade abladen kann, so die Linke.

Trotzreaktionen des Oberbürgermeisters wegen verletzter Eitelkeiten seien völlig fehl am Platz, betonte gestern der CDU-Fraktionsvorsitzende Andreas Scholtyssek. Im Umgang mit dem Fehlverhalten sei sich die Fraktion noch nicht abschließend sicher. „Ein weiteres Ausbremsen der Aufklärung durch das Verweigern von Antworten, das Verschleiern von Verantwortung werden wir nicht mehr akzeptieren,” machte zuvor SPD-Fraktionsvorsitzender Eric Eigendorf deutlich.

AfD-Fraktion: Rücktritt aller Stadträte, die bereits eine Vorzugsimpfung erhalten haben

Die AfD-Fraktion verlangt den Rücktritt aller Stadträte, die „bereits eine Vorzugsimpfung mit den so genannten Restimpfstoffen empfangen haben.“ Fraktionsvorsitzender Alexander Raue erklärte, die AfD wolle einen politischen Neuanfang mittragen, aber nur, wenn dabei alle betroffenen Personen Konsequenzen ziehen, nicht nur der OB.

Aus der Fraktion der FDP habe sich niemand impfen lassen, betonte deren Fraktionschefin Yana Mark. Nur eine lückenlose Aufklärung und persönliche Konsequenzen für all diejenigen, die an diesem Skandal beteiligt seien, könnten den bundesweit beschädigten Ruf der Stadt Halle retten. „Wir prüfen juristische Schritte und den richtigen Rahmen zur Aufklärung“, so Yana Mark.

Oberbürgermeister: Die Impfung war kein Vordrängeln, sondern Retten der übrig gebliebenen Impfdosis

Oberbürgermeister Wiegand fühlt sich als Opfer einer „Hexenjagd“ und in seinen Aussagen falsch dargestellt. “Mittlerweile muss ich schon vermuten, dass dies bewusst nicht verstanden werden will”, erklärte er. Die Impfung sei kein Vordrängeln, sondern ein Retten der übrig gebliebenen Impfdosis vor der Mülltonne, gewesen.

Wie die Stadtverwaltung gestern mitteilte, haben alle Hallenserinnen und Hallenser ab heute die Möglichkeit, sich kostenlos per Schnelltest auf das Corona-Virus testen lassen. Der Service wird zunächst für einen Zeitraum von vier Wochen in der Teststation in der Magdeburger Straße angeboten.

Von Bernd Lähne