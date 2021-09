Leipzig

Es gehe darum, vor dem Herbst und Winter mehr Menschen zu erreichen und zu überzeugen. Mit dieser Begründung hatte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an diesem Montag eine bundesweite Aktionswoche eingeläutet, in der es viele Impfangebote an ungewöhnlichen Orten geben soll: ob im Zoo, am Baumarkt oder beim Fest des Heimatvereins.

Doch ausgerechnet in dem Bundesland, das in der Impfstatistik der Länder den letzten Platz belegt, bleibt die Resonanz bisher eher mäßig. In Sachsen hatten mit Stand vom 13. September erst 53 Prozent der Bürgerinnen und Bürger beide Impfungen, beim Spitzenreiter Bremen waren es 72, deutschlandweit im Durchschnitt 66 Prozent.

Termine in PDF für Sachsen sind teilweise falsch

Dennoch finden sich auf der Internetseite des Bundes zur Aktionswoche nur relativ wenige Sonderofferten für Sachsen. Und wer den Fehler macht, sich das „Übersichts-PDF“ zum Freistaat herunterzuladen, der liest dort einige Termine, die gar nicht stattfinden. Zum Beispiel steht in dem PDF, das angeblich den Stand vom 10. September wiedergibt, dass während der Aktionswoche auch Impfungen in der Leipziger Quarterback-Immobilien Arena stattfinden würden.

„Das stimmt nicht“, versicherte der dortige Geschäftsführer Matthias Kölmel der LVZ. Die nächste Impfaktion im Foyer der Halle sei vielmehr erst zum Heimspiel der DHfK-Handballer am 23. September vorgesehen.

Veraltete Angaben

Offensichtlich sind die Angaben in dem PDF veraltet, erklärte Kai Kranich, Sprecher des sächsischen Landesverbandes vom Deutschen Roten Kreuz (DRK). Wer auf der Internetseite des Bundes sucht, der solle bitte unter „Temporäre Impfaktionen“ den Link „Impfaktionen in Ihrer Nähe“ auswählen. Dann würden die Nutzer auf eine ständig aktualisierte Übersicht des sächsischen DRK weitergeleitet, welches bekanntlich auch die mobilen Impfteams im Freistaat koordiniert.

Sonder-Aktionen in der Region Leipzig

In der Region Leipzig sind demnach noch folgende Sonderaktionen in dieser Woche geplant: am Donnerstag beim Deliziöser Abendmarkt auf dem Rossplatz in Delitzsch (16 bis 20 Uhr), am Freitag im Pösna Park in Großpösna (noch keine Zeitangabe) und bei Möbel Kraft in Taucha (9 bis 17.30 Uhr), am Sonnabend bei Edeka in Colditz, im Pösna Park und im Tierpark Eilenburg (jeweils noch keine Zeitangabe) sowie am Sonntag beim Frohburger Dreieckrennen (8 bis 16 Uhr). Außerdem öffnet die Stadt Leipzig am Sonnabend und Sonntag – jeweils von 9 bis 16 Uhr – ihr Stadtbüro am Burgplatz 1 für alle Impfwilligen.

Trotz des Fehlers mit dem PDF begrüßte Kranich, dass der Bund eine Aktionswoche ausgerufen hat. „Das schafft mehr Aufmerksamkeit für die Termine. Aus der Erfahrung wissen wir, dass der Andrang bei den mobilen Impfungen besonders groß ist, wenn die Medien, Kommunen oder Vereine vorher viel darüber informieren.“ Die Bürger gingen dann gezielt zu den Veranstaltungen, um sich impfen zu lassen. „Spontane Laufkundschaft haben wir hingegen weniger.“

Selbst Drittimpfungen für Berechtigte

Vom Grundsatz her passiere in der Aktionswoche aber auch nichts anderes als das, was das DRK in Sachsen schon seit Langem umsetze, so der Sprecher. „Wir versuchen, an verschiedensten Orten möglichst dicht am Bürger zu sein, ihnen die Impfung so einfach wie möglich zu machen.“

Mittlerweile könnten auch Zweit- oder für berechtigte Senioren (über 70) sogar eventuell Drittimpfungen ohne Termin bei den mobilen Teams vorgenommen werden. Als Vakzine stünden die Mittel von Biontech oder auf Wunsch für über 60-Jährige auch von Johnson&Johnson bereit.

Erstes Impfzentrum bereits geschlossen

Am einfachsten sei aus seiner Sicht aber nach wie vor ein Besuch im Impfzentrum. „Dort gibt es keine Schlangen mehr und man braucht man auch keine Termine.“ In Riesa wurde am vergangenen Sonntag allerdings das erste Impfzentrum in Sachsen geschlossen. Als Nächstes folgen auf der Streichliste in dieser Woche Zwickau und Kamenz. Hingegen öffnet das Leipziger Impfzentrum auf der Messe (Halle 5) noch bis zum 30. September täglich von 8 bis 18 Uhr.

Weil gleichzeitig mit der bundesweiten Aktionswoche auch die Impfungen an den Schulen in Sachsen begonnen haben, seien die Kapazitäten für zusätzliche mobile Einsätze im Freistaat aktuell etwas begrenzt, erläuterte Karich. Inklusive der Angebote bei den Hausärzten gebe es aber in jedem Fall genügend Möglichkeiten, um sich überall im Land noch zeitnah vor Corona zu schützen.

Von Jens Rometsch