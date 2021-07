Impfauffrischung in Sachsen: Wann kommt der Booster für Geschützte?  

Leipzig/Dresden

Genügend Impfdosen gibt es inzwischen in Sachsen, trotzdem ist das Verteilen erneut ins Stocken geraten. Das Interesse am Schutz lässt angesichts sinkender Inzidenzen und Covid-19-Todeszahlen spürbar nach. Statt wie im April und Mai wöchentlich mehr als 130.000 Erstimpfungen, werden aktuell im Freistaat weniger als 100.000 durchgeführt. Zudem lassen Teil-Geschützte vielfach ihren zweiten Termin in den Impfzentren sausen.

Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) hat alle Hände voll zu tun, Unentschlossene doch noch zu überzeugen. „Je mehr Menschen geimpft sind, desto besser kommen wir durch den Herbst“, mahnt sie. Ab Freitagnachmittag (14 Uhr) sollen sich Interessierte nun in allen 13 sächsischen Impfzentren auch ohne Voranmeldung gegen das Virus schützen lassen können. Parallel zum Werben für Erst- und Zweitimmunisierung muss sich die Sozialministerin allerdings auch zunehmend mit Fragen nach einer dritten Dosis auseinandersetzen. Der sogenannte „Booster“ soll bestehenden Schutz noch einmal auf höchstes Niveau hieven. Denn so wahrscheinlich, wie eine vierte Corona-Welle im Winter-Halbjahr ist, wird auch der Corona-Impfschutz nicht ewig halten.

Schutzwirkung der Impfung ist endlich

Nach einer Weile lässt das mit den Impfungen injizierte Stellvertreter-Keimzentrum im Körper nach, vergisst das Immunsystem wieder, wie attackierende Spike-Viren abgewehrt werden. Dieses Nachlassen passiert nicht plötzlich, sondern allmählich. Wie lange es dauert, bis die Vakzine nicht mehr ausreichend wirken, darüber gibt es kaum ein Jahr nach Entwicklung noch keine wirklich gesicherten Erkenntnisse. Das macht die Planungen schwierig.

Die Hersteller garantieren immerhin mindestens sechs Monate größtmöglichen Schutz – so die Impfung vollständig durchgeführt wurde. Eine neue Studie der Universität in St. Louis (USA) lässt hoffen, dass „wirklich robuste Immunantworten“ auf Corona-Viren noch darüber hinaus anhalten werden. Dabei seien Geimpfte auch gegenüber Menschen im Vorteil, die selbst eine Corona-Infektion durchgemacht haben und deshalb Antikörper besitzen. Die US-Forscher empfehlen, dass sich deshalb auch Betroffene impfen noch lassen.

Experte Borte: Auffrischung zuerst für Ältere

Laut Professor Michael Borte, Direktor des Immundefektzentrums am Klinikum St. Georg und Mitglied der sächsischen Impfkommission, gibt es neben den Antikörpern auch noch andere positive Aspekte der Immunisierung: „Die T-Lympozyten werden stimuliert und dieser zelluläre Schutz ist von längerer Dauer. Das ist wie ein immunologisches Gedächtnis im Körper“, so Borte. Insofern geht auch er davon aus, dass der Corona-Impfschutz länger als nur sechs Monate anhalten wird.

Dennoch appelliert Borte, sich trotzdem nicht zurückzulehnen; „Wir brauchen auf jeden Fall eine Auffrischung, ähnlich wie bei der saisonalen Grippeschutzimpfung.“ Dies sei auch deshalb wichtig, um den Impfschutz jeweils an neue Virus-Variationen, wie aktuell die Delta-Mutation, anpassen zu können.

Aber wann sollten solche Auffrischung gemacht werden? Generell sei der Boost nicht innerhalb der ersten sechs Monate nach erfolgter Impfung zu empfehlen, sagt der Experte. „In erster Linie werden es deshalb die Älteren sein, die eine solche Auffrischung brauchen – denn die waren ja Anfang des Jahres in der Prio-Gruppe auch als erste dran.“ Borte vermutet, dass im Spätherbst 2021 mit Auffrischungen begonnen werden kann. „Bisher gibt es dazu aber weder vom Robert-Koch-Institut, noch von der Ständigen Impfkommission konkrete Aussagen.“

Sozialministerium sieht noch zu viele Unklarheiten

Dies macht es auch im Dresdner Sozialministerium noch schwierig, bereits in konkrete Planungen zu gehen. „Es ist derzeit noch nicht klar, ab wann Booster-Impfungen notwendig werden. Unklar ist auch, ob die Auffrischungsimpfungen nur vulnerablen Gruppen angeboten werden müssen oder der Gesamtbevölkerung. Dies macht einen sehr großen Unterschied in der Größenordnung“, so eine Sprecherin. Die Landesbehörde habe deshalb inzwischen mehrere Prüfaufträge an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geschickt. Antworten gibt es bisher noch nicht.

Nur abwarten will man in Sachsen dennoch nicht. Auch hinsichtlich der Auffrischungen werde bereits an einer Konzeption gearbeitet. „Sicher ist bereits, dass wir alle Akteure mit einbinden wollen – Krankenhäuser, Praxen, Betriebsärzte, Medizinische Versorgungszentren. Gegebenenfalls wird es auch zusätzlich eine Vorhaltestruktur wie Impfstationen geben. Aber das ist alles noch in Abstimmung“, so die Behördensprecherin. Klar sei zumindest, dass alle 13 aktuellen Impfzentren auf jeden Fall bis zum 30. September in Betrieb bleiben.

