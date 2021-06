Impfbereitschaft in Sachsen sinkt und Biontech liefert weniger Impfstoff

Leipzig

Erst in der vergangenen Woche wollte Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) Optimismus verbreiten: Schon Ende des Monats könne mit einer Entspannung der Impfstoffnachfrage zu rechnen sein, „das ist keine lange Zeit mehr“, erklärte sie. Ein Blick auf die aktuellen Lieferprognosen für die einzelnen Hersteller stimmt weniger optimistisch: Im Juli wird auch der Freistaat Sachsen deutlich weniger Impfdosen vom Hersteller Biontech bekommen als noch im Juni. Dabei ist der Impfstoff vom Unternehmen aus Mainz die wichtigste Komponente in der deutschen Impfkampagne – und zugleich die gefragteste.

Anfang Juli brechen die Biontech-Lieferungen ein

Wie aus der aktualisierten Lieferprognose des Bundesgesundheitsministeriums hervorgeht, erhält der Freistaat gemäß dem Bevölkerungsanteil in der letzten Juni-Woche eine Lieferung in Höhe von rund 279 000 Impfdosen. Anfang Juli folgt dann ein regelrechter Einbruch: Für die 27. Kalenderwoche sind nur noch rund 159 000 Dosen angekündigt.

Für die Folgewochen gibt es derzeit keine genauen Angaben – die Vorhersagen lassen aber auf Mengen in der ähnlichen Größenordnung schließen. Wie viele Dosen die anderen Hersteller liefern, schlüsselt das Ministerium nicht auf. Allein für Moderna liegen Zahlen vor: Der Freistaat kann hier mit etwa 36 000 Dosen in der Woche rechnen. Das ist mehr als im Juni – die Steigerung kann den Rückgang an Biontech-Dosen aber nicht kompensieren. Wie viel Impfstoff die einzelnen Bundesländer erhalten, bestimmt der sogenannte „Königsteiner Schlüssel“ anhand Bevölkerungsgröße.

Impfbereitschaft in Sachsen lässt nach

Andererseits relativiert eine nachlassende Impfbereitschaft der Sachsen die Lieferungsausfälle. Angesichts Tausender nicht wahrgenommener Termine hat Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping an die Impfbereitschaft der Sachsen appelliert. „Das hochsommerliche Wetter und die gesunkenen Infektionszahlen dürfen uns nicht täuschen oder gar zu Leichtsinn verleiten“, erklärte die SPD-Politikerin am Freitag. In der Woche vom 8. bis 15. Juni wurden von mehr als 60 000 geplanten Zweitimpfungen nur gut 53 000 durchgeführt. Fast 7000 Termine fielen demnach aus. In rund 3300 Fällen sind die Personen trotz gebuchten Termins nicht zu ihrer Impfung erschienen. Daher habe nicht die Möglichkeit bestanden, die Termine an andere Impfwillige zu vergeben. Die anderen Termine wurden über das System storniert.

Dr. Klaus Heckemann, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung in Sachsen, betonte gegenüber der LVZ, dass von dem niedrigeren Kontingent auch Dosen für Betriebsärzte abgingen. Somit bleibe weniger Impfstoff für die Arztpraxen. Im Gegensatz zu Ministerin Köpping rechnet der Allgemeinmediziner erst Anfang August mit einer spürbaren Entspannung der Nachfragesituation.

In Sachsen wurde rund ein Drittel der Bevölkerung vollständig geimpft. Quelle: dpa

Die Vakzine von Astrazeneca sei aber eine Ausnahme: In den Impfzentren gebe es für sie „Termine ohne Ende und keiner nimmt sie wahr“. In der Impfkampagne spiele der Astrazeneca-Wirkstoff daher schon fast keine Rolle mehr. Auch das Sächsische Sozialministerium berichtet von Vorbehalten bei Bürgerinnen und Bürgern gegenüber dem Präparat. Eine Sprecherin führte das auf Schilderungen von Ärzten zurück, wonach die mehrfach geänderten Altersempfehlungen einen Einfluss auf den Ruf des Impfstoffs gehabt hätten.

Gegen Delta-Mutante hilft nur der volle Impfschutz

Laut Mediziner Heckemann von der Kassenärztlichen Vereinigung kämen jetzt vor allem Menschen zum Impfen, die verreisen wollten. „Es lassen sich kaum noch Patienten impfen, weil sie Angst vor Corona haben“, sagte er. Da die Hauptreisesaison im September schon wieder beendet sei, rechne er dahingehend mit einer geringeren Nachfrage.

Heckemann zufolge räche es sich jetzt, dass nicht zeitiger mit der Impfkampagne begonnen wurde. „Hätten wir zwei Monate eher angefangen, dann wären wir in der Situation gewesen, in der die Menschen eine höhere Impfbereitschaft gehabt hätten.“ Er befürchtet im Herbst erneut einen Anstieg bei den Infektionszahlen. Wie stark dieser ausfalle, hänge auch mit dem Impffortschritt zusammen.

Klaus Heckemann, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung in Sachsen. Quelle: Robert Michael/dpa

So wächst vor dem Hintergrund der sich ausbreitenden Delta-Mutation erneut die Sorge vor einer Verschärfung der Pandemie-Situation: Der Chef des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, betonte am Freitag, eine Impfung schütze gut vor der aggressiveren Variante – allerdings nur eine vollständige.

Impfskepsis in Sachsen könnte zum Problem werden

Bislang gelten rund 30 Prozent der Bevölkerung als vollständig geimpft. Allerdings erkennt Heckemann in Sachsen eine ausgeprägtere Impfskepsis im Vergleich zum Bundesschnitt. „Dadurch werden wir wahrscheinlich nicht die Durchimpfungsquote bekommen, die für die Herdenimmunität nötig wäre“, resümierte er.

Tatsächlich kam eine erst in dieser Woche veröffentlichte Studie von der TU Dresden zu dem Schluss, dass die Impfskepsis in Sachsen mit 21 Prozent über dem Bundesschnitt liegt. Damit könnte früher oder später eine Diskussion aufkommen, wie sich die Impfbereitschaft erhöhen ließe. In den USA wurden bereits unorthodoxe Anreize geschaffen: So will der Getränkekonzern Anheuser-Busch Geimpften ein Bier spendieren, sollte das Impfziel von 70 Prozent bis zum Unabhängigkeitstag am 7. Juli erreicht sein. Der US-amerikanische Präsident Joe Biden kommentierte die Aktion mit den Worten: „Lasst euch impfen und trinkt ein Bier.“

Von Florian Reinke