Dresden

Die Corona-Krise geht ins dritte Jahr, trotzdem werden manche Debatten wieder und wieder geführt. Schon 2021 stritt die schwarz-grün-rote Koalition teils erbittert darüber, wie lange und mit welchen Kapazitäten die Impfzentren in Sachsen betrieben werden sollten. Nach Meinung vieler wurden sie im Sommer nicht früh genug geschlossen und im Herbst zu spät erneut geöffnet. Nun diskutiert die Landesregierung abermals, wie es zukünftig mit dem Impfzentren weitergeht.

Köpping warnt vor dem Herbst

Derzeit werden vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) im Auftrag des Landes über 60 Impfstellen betrieben. Die Grundsatzfrage, ob es die Impfzentren auch perspektivisch braucht, stellt sich spätestens im Mai, wenn die Finanzierung des jetzigen Systems ausläuft. Das Interesse des Sozialministeriums ist klar: „Wir streiten gerade darum, dass die Impfzentren in einer gewissen Art und Weise weiter erhalten werden, weil wir nicht noch mal erleben wollen, was wir letzten Herbst erlebt haben“, sagte Ministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstagabend. Ende vergangenen Jahres wurde der Freistaat vom Andrang auf die Booster-Impfung überrascht und konnte ihn eher schlecht als recht bewältigen.

Allerdings kam nach LVZ-Informationen eine Einigung mit Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU) über die Frage der Impfzentren bislang nicht zustande. Die Abstimmungen innerhalb der Regierung dauerten an, sagte ein Sprecher.

Nur noch 2000 bis 3000 Impfungen am Tag

Selbst auf dem Höhepunkt der Impfwelle im Dezember wurden die Kapazität von 20.000 täglichen Impfungen in den Impfzentren nicht ausgeschöpft. In der Spitze kamen nach DRK-Angaben rund 12.000 Impfungen pro Tag zusammen. Theoretisch wären auch jetzt so viele Impfungen möglich – es sind aber nur 2000 bis 3000 pro Tag. Der neue Impfstoff von Novavax, der demnächst verimpft werden soll, wird daran nach ersten Einschätzungen nicht viel ändern. „Wir wissen auch, dass die Impfzentren nicht ausgelastet sind“, sagte die Sozialministerin.

Die beiden bisherigen Impfwellen haben gezeigt, dass die Nachfrage nach dem Impfstoff am Anfang sehr groß ist und anschließend ebenso stark nachlässt. Die Impfbereitschaft ist schließlich nur bei einem Teil der Sachsen hoch. Mehr als ein Drittel der Bevölkerung ist ungeimpft und für Appelle nicht empfänglich. Eine komplette Infrastruktur dauerhaft vorzuhalten, die nur zeitweise intensiv genutzt wird, wirkt daher unsinnig.

Beispiel Rheinland-Pfalz

Die Überlegungen des Sozialministeriums gehen dahin, vor allem das Hochschnellen der Nachfrage bewältigen zu können. Es ist nämlich nicht abzusehen, ob irgendwann eine zweite Booster-Impfung für alle empfohlen wird und die neuerliche Jagd nach einem Impftermin einsetzt. Mindestens zwei Impfstellen pro Landkreis möchte das Sozialministerium aus diesen Gründen aufrechterhalten. In den kreisfreien Städten könnten es auch mehr sein.

Köpping bringt zudem eine „Stand-by-Lösung“ ins Spiel, die andere Bundesländer bereits praktiziert haben. Zum Beispiel Rheinland-Pfalz hatte im vergangenen Herbst neun Impfzentren im „Stand-by-Betrieb“ gehalten, um sie bei Bedarf kurzfristig hochfahren zu können. Binnen ein bis drei Tagen sollten sie einsatzfähig sein. Welchen Kosten mit diesem Modell auf Sachsen zukämen, ist unklar.

Rotes Kreuz will nicht dauerhafter Partner sein

In der Koalition wird gerechnet, dass ein Runterfahren der Impfzentren und ein „Ruhemodus“ Kosten sparen könnte. Das wird nach ersten Schätzungen aber nicht ausreichen, um eine gewisse Anzahl an Impfzentren bis Ende des Jahres abzusichern. Denn für die Impfzentren mussten zeitweise über 30 Millionen Euro pro Monat bereitgestellt werden.

Unabhängig vom Finanziellen dürfte die Organisation der Impfzentren für das Sozialministerium perspektivisch ein größeres Problem werden. Bisher hat dies das Rote Kreuz übernommen. Die Planung – mit dem Auf und Ab der Impfnachfrage – bindet beim DRK aber Ressourcen. „Die Organisation der Impfzentren sollte auf Dauer keine Aufgabe für eine Krisenorganisation wie das Rote Kreuz sein“, sagte ein Sprecher.

Von Kai Kollenberg