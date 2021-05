Dresden

Menschen über 60 Jahre können sich ab sofort wieder um einen Erstimpftermin in den sächsischen Impfzentren mit Astrazeneca bemühen. Erste Termine wurden am 14. Mai im Buchungsportal freigeschaltet, teilte der DRK-Landesverband Sachsen am Dienstag mit.

Außerdem neu: Für ihre zweite Impfung können Menschen unter 60 Jahren von nun an auch Astrazeneca wählen, wenn der Arzt die Entscheidung verantworten kann und genügend Impfdosen vorhanden sind. Die Neuerung gilt für Zweitimpftermine bis zum 31. Juli. An diesem Tag endet vorerst die Laufzeit der elf sächsischen Impfzentren außerhalb der kreisfreien Städte.

Astrazeneca für unter 60-Jährige

Zudem will das DRK in seinen Impfzentren künftig auch Menschen zwischen 40 und 59 Jahren mit Astrazeneca vor Corona schützen. Jedoch nur, wenn die Person dies ausdrücklich beim Buchungsvorgang angibt und vor Ort ein Aufklärungsgespräch mit dem Arzt stattgefunden hat. Zudem muss die Person zu einer der drei freigegebenen Priorisierungsgruppen gehören. Denn während niedergelassene Ärzte in Sachsen ab 24. Mai unabhängig von der Priorisierung impfen können, bleibt diese in den Impfzentren bestehen.

Nach einem Update des Buchungssystems sollen Personen unter 60 Jahren eine entsprechende Auswahlmöglichkeit auf der Website des sächsischen Impfportals finden, um einen Impftermin mit Astrazeneca ausmachen zu können. Über die Telefonhotline wird die Buchung eines solchen Impfangebots nicht möglich sein.

Von lc