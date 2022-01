Dresden

Wer am Wochenende eine sächsische Zeitung aufschlug, konnte darin erste Auswirkungen der Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegeberufe entdecken. Allerdings nicht im redaktionellen Teil – sondern unter den Stellengesuchen.

„Hebamme, ungeimpft sucht neue Stelle in Teilzeit“, hieß es da. Oder: „Krankenschwester, ungeimpft mit langjähriger Berufserfahrung sucht neue Tätigkeit.“ Etwa rund 40 solcher Annoncen in der Freien Presse, ebenso in der Sächsischen Zeitung. Auch im Fränkischen Tag in Bamberg gab es Dutzende ähnlicher Anzeigen.

Sollen die Anzeigen Panik schüren?

Ein Fake? Eine gesteuerte Aktion von Impfgegnern, um Panik zu schüren? Das vermuteten vor allem auf dem sozialen Netzwerk Twitter viele. Ein rbb-Journalist telefonierte den Gesuchen aus einem Bautzener Anzeigeblatt hinterher – und erreichte keine einzige echte Krankenschwester. Einige Telefonnummern waren nicht vergeben, andere ausgedacht.

Auch unter den Anzeigen in Freier Presse und Sächsischer Zeitung scheinen nicht alle Jobgesuche echt zu sein. Die LVZ hat stichprobenartig angerufen. Unter einer Nummer meldet sich ein Michael aus Stuttgart, IT-Unternehmer. „Jemand muss eine zufällige Nummer angegeben haben und dann war es zufällig meine“, sagt er.

Nun riefen den ganzen Tag Menschen aus Sachsen bei ihm an: Journalisten, die ihn interviewen wollen. Chefs, die ihm einen Job anbieten. Impfgegner, die ihm gratulieren. Und andere, die ihn beschimpfen. „Ich hoffe, das hört wieder auf“, sagt er. „Ich bin doppelt geimpft und geboostert.“

Einige suchen tatsächlich einen neuen Job

Die LVZ konnte unter den angegebenen Nummern aber auch mit Pflegerinnen und Hebammen sprechen, die tatsächlich einen neuen Job suchen.

Da ist Christina, 47, seit 2009 Radiologie-Assistentin im Klinikum Chemnitz. „Ich habe Angst vor den Nebenwirkungen der Impfung“, sagt sie. Wenn am 15. März die Impfpflicht für ihren Beruf wirksam wird, will sie lieber woanders arbeiten. Auf ihre Annonce hätten sich schon ein Plauener Tourismusbüro und ein Zwickauer Versandhandel gemeldet. „Ich hoffe, dass die Impfpflicht zurückgenommen wird und dass ich in meinen alten Job zurückkehren kann“, sagt sie.

Absprachen in Telegram-Chats

Die Idee, die Annonce an diesem Wochenende zu schalten, hatte sie nicht selbst. „Natürlich spricht man sich ab“, sagt sie. In einer Telegram-Chatgruppe schreibt am vergangenen Freitag jemand: „Wir werden alle ein Stellengesuch in der Heilbronner Stimme machen.“ Man solle die Stichworte „langjährig beschäftigt“, „ungeimpft“ und das Datum „16.03.“ reinschreiben. „Es wäre schön, wenn wir mit vielen Anzeigen ein Zeichen setzten könnten. Wir würden uns über Verstärkung von euch sehr freuen.“

Alles nur ein Fake? In der einen Gruppe wird dazu aufgerufen, Annoncen zu schalten. In der anderen werden die Annoncen als Beleg für eine Krise im Gesundheitsbereich präsentiert. Quelle: Telegram

Ähnliche Aufrufe sollen in privaten sächsischen Gruppen kursieren. Die ungeimpften Pflegenden sind inzwischen gut vernetzt. Nach einigen Telefonaten erhält man eine SMS von einer Nummer, unter der zunächst niemand antwortete: „Ich persönlich möchte nicht mit der Presse sprechen, da Sie leider die Wahrheit verdrehen. Und ich weiß das einige Kollegen schon mit Ihnen gesprochen haben! Im Grunde haben wir alle ein ähnliches Ziel!“

Rund 10.000 Betroffene in Sachsen

Ob konzentrierte Aktion oder nicht: Mit der Einführung der teilweisen Impfpflicht würden in Sachsen Tausende Pflegekräfte ihren Job verlieren. Im Freistaat ist mehr als ein Viertel aller betroffenen Beschäftigten ungeimpft – rund 10.000 Angestellte.

Es überrascht daher nicht, dass man hinter den Nummern der Annoncen noch weitere ungeimpfte Pflegekräfte erreicht. Ramona, 45 Jahre, arbeitet im Dialysezentrum Heidenau. Geimpft ist sie nicht. Für ihre Annonce in der Sächsischen Zeitung zahlte sie 18 Euro, das war es ihr wert. „Es wurde dazu aufgerufen, sich zu wehren“, sagt sie. „Dass die Medien jetzt aufmerksam werden, ist ein positiver Nebeneffekt.“ Auch sie hat die Hoffnung, dass die Impfpflicht nach einer Zeit wieder wegfällt. „Ich habe nichts anderes gelernt“, sagt sie.

„Ich habe nie daran gedacht, die Impfung mitzumachen“

Nannette, 47, ist seit 28 Jahren Krankenschwester in Dresden. „Wir haben uns in der Klinik über die Idee unterhalten“, sagt sie. Esther Göbel, Hebamme im Geburtshaus Bühlau in Dresden, sagt sogar ihren vollen Namen und zeigt ihr Gesicht. „Ich habe nie daran gedacht, die Impfung mitzumachen“, sagt sie. Mittlerweile sei sie genesen. „Ich brauche keine Impfung für etwas, das ich schon hatte“, sagt sie. Auf ihre Annonce hin bekam sie den Hinweis, dass das Rote Kreuz in Döbeln Stellen frei habe. Nach 37 Jahren würde sie dort noch einmal ganz von vorn anfangen.

Die Leipziger Pflegedienstleiterin Simone Holzhäuser in Naunhof bei Leipzig hat eigenhändig fünf Annoncen im Namen ihrer ungeimpften Angestellten im Sachsensonntag, der zum Verlag der Leipziger Volkszeitung gehört, geschaltet. Von ihren 65 Angestellten sei rund die Hälfte nicht geimpft. „Wir reden jeden Tag darüber“, sagt sie. „Und inzwischen schlägt das Thema aufs Gemüt. Wir haben eine Zweiklassengesellschaft, was mir als Arbeitgeber weh tut.“ Sie sagt auch: „Kommt die Impfpflicht, bricht das ganze Gesundheitswesen zusammen.“

„Die Impfung gehört zum Beruf dazu“

Im Altenpflegeheim St. Gertrud sieht man die Situation gelassener. Stationsleiterin Martina Kießling ist 60, in der DDR war sie Kinderkrankenschwester. Heute pflegt sie alte Menschen – zusammen mit 90 Kolleginnen und Kollegen, von denen sich zwei nicht impfen lassen wollen. „Wir sind sehr froh“, sagt sie. „Die Impfung gehört zum Beruf dazu, es ist für mich ein Ausdruck von Nächstenliebe.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass sich viele in der Branche gegen eine Impfpflicht stellen, könne sie nicht verstehen – unter anderem weil es im St. Gertrud einen Corona-Ausbruch gab. „Das Virus hat hier gewütet, es ist bei uns durchgefegt wie ein Lauffeuer“, sagt sie. „Das wollen wir nie wieder.“

Von Josa Mania-Schlegel und Frank Pfeifer