Leipzig

Jetzt also doch. Es wäre diese Woche zwischen Zapfenstreich, Bund-Länder-Konferenz und der Überlegung, wie viele Menschen (außer in Sachsen und Bayern) in ein Fußballstadion dürfen, kommunikativ fast untergegangen: Deutschland will eine Corona-Impfpflicht einführen. Was etliche Politikerinnen und Politiker monatelang, und schon bevor die Impfdosen ausgeliefert waren, vehement ausgeschlossen hatten, soll nun doch kommen oder zumindest im Bundestag in die Abstimmung gehen. Und bei vielen Menschen kommt an: Das Wort der Politik gilt nicht mehr. Diese Kehrtwende fügt dem Vertrauen in politisches Handeln einen Schaden zu. Hier wird mit Begriffen um sich geworfen und ein politischer Prozess angekündigt, bevor der Rahmen dazu überhaupt umfassender durchdacht ist. Ist wirklich alles andere schon versucht worden?

Vertrauen in den Staat wird auf eine harte Probe gestellt

Die Unstrukturiertheit des Krisenmanagements, das Zuständigkeits-Ping-Pong zwischen Bund und Ländern, die verwirrende Kommunikation und das unklare Handeln haben der Glaubwürdigkeit der Politikerinnen und Politiker in den vergangenen Monaten enorm geschadet. Sind wir als Staat eigentlich in der Lage, eine Krisensituation wie diese zu steuern? Selbst die, die nicht dazu neigen, staatliches Handeln infrage zu stellen, werden auf eine harte Probe gestellt.

Die Realität vieler Menschen sieht derzeit so aus: Sie hören Impfappelle und Booster-Aufforderungen – und stehen stundenlang für einen Piks in der Kälte oder kommen telefonisch gar nicht erst in den Praxen durch. Sie sollen, wollen, müssen sich testen lassen – und stehen vielerorts wieder stundenlang an. Sie führen neue Regelungen in ihren Geschäften und Betrieben ein – und können nicht sicher sein, wie lange sie Bestand haben werden. Sie hören, dass die Kinderimpfung nun möglich ist – und erfahren dann, dass der Chef der Impfkommission sein eigenes Kind nicht impfen lassen würde.

Wie wäre es mit einer Geldprämie statt einer Bratwurst?

Natürlich ist es dringend geboten, dass Deutschland „nach“ der vierten Welle aus dieser Pandemie-Dauerschleife herauskommt. Offenkundig ist das nur durch eine höhere Impfquote möglich. Die bundesweite Einführung von 2G, so wie es in Sachsen bereits seit zwei Wochen gilt, ist ein richtiger Schritt. Und könnte zumindest die Impfbereitschaft derjenigen, die sich bisher nicht genug damit auseinandergesetzt haben, erhöhen. Jetzt muss – endlich und mit großer Verspätung – auch die Impfkampagne kommunikativ und organisatorisch an Fahrt aufnehmen. Hat der Staat wirklich schon alles auf den Weg gebracht, um die Menschen zu überzeugen und zu informieren? Warum haben nicht alle Bürgerinnen und Bürger eine Impfaufforderung (samt umfangreichen Erklärungen) per Post und Handy-Pushnachricht bekommen? Wahlbenachrichtigungen landen auch in jedem Briefkasten. Warum ist es nicht möglich, Impftermine digital zu koordinieren über alle Terminanbieter hinweg? Warum stolpert man nicht alle paar Meter in einer Stadt wie Leipzig über eine mobile Impfmöglichkeit? Wie wäre es mit einer Geldprämie statt einer Bratwurst?

Anstatt sich nun wochenlang in Debatten zu einer Impfpflicht zu verheddern, sollten Bund, Länder und Kommunen alle Kraft in Organisation und Management der Impfkampagne und der Durchsetzung der bestehenden (sinnvollen) Maßnahmen stecken.

Keine Frage: Pandemiemanagement kann keinem Lehrbuch folgen, Gewissheiten ändern sich, Meinungen können sich ändern. Es ist aber auch eine Frage der Kommunikation.

Von Hannah Suppa