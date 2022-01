Impfpflicht ab 15. März: Droht der Pflege-Kollaps in Sachsen? 

Dresden

Die Rechnung ist einfach, doch das Ergebnis kommt einer Katastrophe gleich: Von den rund 300 000 Beschäftigten im sächsischen Gesundheitssystem sind etwa 100 000 noch nicht gegen Corona geimpft – und davon wird wiederum ein Viertel als chronische Impfverweigerer eingestuft. Die Konsequenz lautet: Mit der ab 15. März für den medizinischen Bereich geltenden Impfpflicht müssten in Sachsen mindestens 25 000 Beschäftigte ihren Dienst quittieren. „Die Gesundheitsämter müssen den Vollzug durchsetzen“, sagt Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) und ahnt, dass der gesamten Branche ein Ausbluten droht.

Verbände warnen vor Abwanderungswelle aus der Pflege

Deshalb senden die einschlägigen Verbände derzeit Hilferufe im Stakkato-Takt aus. „Innerhalb der nächsten vier Wochen muss die Entscheidung für eine allgemeine Impfpflicht getroffen werden. Ansonsten droht ein weiterer Personalverlust in der Pflege und eine Gefährdung der pflegerischen Versorgung“, mahnt Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste (bpa). Michael Junge, der Vorsitzende des Sächsischen Pflegerates, warnt: „Wenn die Impfpflicht konsequent umgesetzt wird, wird das für Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser eine weitere, erhebliche Herausforderung. Die Belastung wird dadurch weiter steigen.“

Niedrige Impfquoten vor allem in der stationären Pflege

Tatsächlich gibt es im sächsischen Gesundheitssystem erhebliche Unterschiede bei der Impfquote. Während laut Sächsischer Landesärztekammer mehr als 95 Prozent der niedergelassenen Mediziner und etwa 90 Prozent ihrer Angestellten vollständig geimpft sind und auch in den Krankenhäusern ähnliche Quoten registriert werden, liegt vor allem die Altenpflege deutlich zurück. Eine Erhebung des Sozialministeriums ergab einen sachsenweiten Durchschnitt von rund 60 Prozent. Dabei sticht Leipzig (80 Prozent) heraus – dagegen ist in Pflegeheimen in den Landkreisen Mittelsachsen, Görlitz, Bautzen, Zwickau, Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge nur etwa jede oder jeder zweite Beschäftigte geimpft.

Pflegedienst-Chefin: Das wird ein Desaster

Deshalb ist sich Angelika Benkenstein, die Inhaberin des Leipziger Pflegedienstes „Löwenherz“, sicher: „Das wird ein Desaster. Es werden nahezu alle Anbieter und Einrichtungen von der neuen Regelung betroffen sein.“ Der schon seit langem unterbesetzten Branche drohe eine Abwanderungswelle, die zu Lasten der Pflegebedürftigen und der verbleibenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen wird. „Für die allgemeine Impfpflicht nimmt sich die Politik jetzt viel Zeit. Dagegen hat man es sich für die Pflege einfach gemacht – die Konsequenzen sind noch nicht abzusehen“, kritisiert Benkenstein. Dabei müsste sich die Pflegedienstchefin zumindest über ihren Betrieb kaum Gedanken machen: Unter den 130 Beschäftigten hat sie eine fast 100-prozentige Impfquote. Allerdings sieht sie insgesamt ein „riesiges Problem mit der Versorgungssicherheit“ aufziehen.

Sächsischer Pflegerat: Beschäftigte fühlen sich nicht ernst genommen

In Sachsen gibt es immerhin mehr als 1000 Alten- und Pflegeheime mit rund 42 000 Beschäftigten. Hinzu kommen 1200 ambulante Pflegedienste, bei denen 26 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angestellt sind. Schon heute ist der Bedarf weitaus größer: Deshalb müssen Heime und ambulante Dienste bereits Wartelisten für Neupatienten führen. Laut der Pflegekasse sind im Freistaat 205 000 Menschen als pflegebedürftig eingestuft – und der Bedarf nimmt mit jedem Jahr zu. „Die versäumte Diskussion der Impfpflicht führt im Zusammenhang mit der fehlenden Verbesserung der Arbeitsbedingungen leider zu dem Eindruck: Pflegende werden in ihrer belasteten Situation nicht ernst genommen“, sagt Junge, der Vorsitzende des Sächsischen Pflegerates.

Offene Briefe von Oberbürgermeister und Pflegekräften

In einem Brief an Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) warnt Freitals Oberbürgermeister Uwe Rumberg (parteilos) vor einer Notlage und fragt den Regierungschef: „Was wird mit unserer medizinischen Versorgung, mit unseren Pflegeeinrichtungen, mit unserer ,kritischen Infrastruktur‘, wenn es wie geplant im März zu ,Arbeitsverboten‘ für Menschen kommen sollte, die sich nicht impfen lassen?“ In der Oberlausitz haben sich bereits 250 Pflegekräfte einem Offenen Brief mit ähnlichem Tenor angeschlossen: Sie kündigen an, ihren Beruf aufzugeben, sollte die Impfpflicht durchgesetzt werden.

Sozialministerin: Versorgungssicherheit hat oberste Priorität

Die Alarmsignale sind inzwischen im Sozialministerium angekommen. „Unser erster Anliegen ist es, dass wir den Pflegekräften ein gutes Impfangebot machen“, sagt Köpping – doch „die Versorgungssicherheit hat für uns oberste Priorität“. Ihr Ministerium analysiert momentan mit der Landesärztekammer und der Kassenärztlichen Vereinigung, wo und in welchem Umfang möglicherweise Leistungen reduziert oder kompensiert werden müssen. Darüber hinaus erklärt das Köpping-Ressort auf LVZ-Anfrage: „Derzeit wird ein ermessensleitender Handlungsleitfaden mit den Gesundheitsämtern erarbeitet, um ein einheitliches Vorgehen ... zu erreichen. Ziel ist ein möglichst guter Impfstatus der Beschäftigten. Dabei muss aber die Sicherstellung des Versorgungsauftrages gewährleistet sein.“

Köpping hofft, dass neuer Novavax-Impfstoff Skeptiker überzeugt

Wie diese Gratwanderung – vor allem juristisch – aussehen könnte, steht noch nicht fest. Dabei deutet sich allerdings eine Doppelstrategie an. Zum einen setzt Köpping auf den neuen Novavax-Impfstoff, um Skeptiker doch noch für eine Impfung gegen Corona zu gewinnen. Sachsen wird im ersten Quartal 180 000 Dosen erhalten und für Pflegekräfte priorisieren. „Ich hoffe, dass dann diejenigen, die an dem mRNA-Impfstoff Zweifel haben – oder was auch immer ihre Gründe sind –, sich mit diesem Impfstoff impfen lassen“, so die Ministerin.

Ausnahmeregelungen für Ungeimpfte werden geprüft

Zum anderen deutet sich das Ziehen der „Kann-Regelung“ bei der Impfpflicht an. „Eine grundsätzliche Gefährdung der Grundversorgung besteht nicht, da es zum Beispiel mit einer Ausnahmeregelung eines zuständigen Gesundheitsamtes möglich ist, ungeimpftes Personal weiter zu beschäftigen“, stellt die Landesärztekammer auf LVZ-Anfrage klar. Mit anderen Worten: Im Zweifelsfall könnten beide Augen zugedrückt werden. Darüber müsste laut Gesetz die oberste Landesgesundheitsbehörde – also das Sozialministerium – entscheiden. Nichtsdestotrotz könnte es aber in Regionen, in denen schon heute medizinisches oder pflegerisches Personal fehlt, „zu einer schlechteren Versorgungssituation kommen“, macht die Landesärztekammer klar.

Von Andreas Debski