Impfpflicht für Pflegekräfte: Die CDU in Sachsen zweifelt, die Grünen weniger

Dresden

Einen Tag, nachdem die sächsische Landesregierung quasi die Stopptaste bei der Umsetzung der Pflegekräfte-Impfpflicht gedrückt hat, gehen die Interpretationen des Vorgangs in der schwarz-grün-roten Koalition deutlich auseinander. Die Grünen halten uneingeschränkt an der Impfpflicht fest, während sich in der Union die Zweifel mehren.

Köpping: „Wir warten ab“

Formal gilt weiterhin, was Regierungssprecher Ralph Schreiber am Dienstag verkündet hatte. Ein Erlass, der vonseiten der Landesregierung als Handlungsleitfaden für die Gesundheitsämter dienen soll, wird nicht wie geplant am Freitag veröffentlicht. Stattdessen soll – wegen ungeklärter Fragen – zunächst die Ministerpräsidentenkonferenz abgewartet werden. Danach werde, das betonte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) am Mittwoch im Landtag, das Papier aber veröffentlicht: „Wir haben nichts gestoppt, sondern warten ab.“ Ein Entwurf sei bereits mit den Kommunen abgestimmt, gegebenenfalls müsse man ihn nach der Bund-Länder-Schalte nacharbeiten.

Die sächsischen Koalitionspartner gehen mit diesem Schwebezustand unterschiedlich um. Die CDU hält die Impfpflicht in dieser Form für „nicht praktikabel“, wie Alexander Dierks deutlich machte: „Die Bundesregierung hat mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht mehr Probleme geschaffen als gelöst: Es sind noch zu viele Fragen offen, um eine einheitliche Umsetzung zu gewährleisten.“

Grüne setzen auf praxistaugliche Lösungen

Demgegenüber stehen die Grünen. Deren Gesundheitspolitikerin Kathleen Kuhfuß setzte darauf, dass man „trotz aller Irritationen der letzten Tage“ Akzeptanz für das Vorhaben schaffen könne. Man sollte sich „darauf verlassen, dass es praxistaugliche Lösungen gibt“. Das klang nicht so, als würden die Grünen die Impfpflicht für Pflegekräfte scheitern sehen wollen.

Eine Mittlerposition nimmt im Bündnis die SPD ein. Sozialdemokratin Köpping hat mehrmals ihr Missfallen über das Agieren der Bundesregierung geäußert. Die Gesundheitsexpertin der SPD-Landtagsfraktion, Simone Lang, formulierte im Parlament weniger scharf: „Für die SPD-Fraktion ist es selbstverständlich, dass Sachsen Bundesgesetze umsetzt – schrittweise, mit Augenmaß und Klarheit.“

AfD und Linke scheitern mit Anträgen

In der Auseinandersetzung mit der Opposition zeigte sich Schwarz-Grün-Rot allerdings geeint. AfD und Linke hatten zwei Anträge zur Impfpflicht eingebracht. Die AfD wollte die Maßnahme gleich komplett abgeschafft sehen: „Schaffen Sie endlich Impffreiheit für alle Sachsen“, forderte Rolf Weigand. Die sächsische Politik fasste er wie folgt zusammen: „Impfdruck! Impfdruck! Impfdruck!“ Eine Mehrheit fand der Antrag nicht.

Auch die Linke scheiterte mit ihrem Ansinnen. Sie verlangte von der Regierung, ein einheitliches Vorgehen bei der Umsetzung der Impfpflicht zu gewährleisten. Die Abgeordnete Susanne Schaper machte auf Ungereimtheiten aufmerksam. „Warum wird Patientinnen und Patienten gestattet, ungeimpft ins Krankenhaus zu kommen, mir als Pflegekraft aber nicht“, zitierte sie Pflegeverbände. Öffentlich werde zudem um die nicht geimpften Pfleger gebangt. „Aber hat auch jemand mal darauf geschaut, dass die Geimpften dann die Arbeit wegtragen müssten, wenn die anderen Betretungsverbote bekämen?“

Von Kai Kollenberg