Impfpflicht für Pflegekräfte: Nur auf dem Papier eine gute Idee

Leipzig

Auf dem Papier ist die Corona-Impfpflicht für Pflegekräfte eine gute Idee. Wer will nicht, dass seine Angehörigen von Geimpften umsorgt und damit einem geringen Infektionsrisiko ausgesetzt werden? Allein: In der Praxis bereitet die Impflicht zu viele Probleme. Besonders in Sachsen.

In einer perfekten Welt hätte Sachsens Sozialministerin Petra Köpping jetzt kaum eingestehen müssen, dass die Impfpflicht im Freistaat eher nebensächlich sein wird. Doch die Impfquoten sind beim Pflegepersonal vielerorts ausbaufähig. Wenn in manchen Heimen nur etwas mehr als die Hälfte des Personals geimpft ist, fällt die Abwägung nicht schwer. Niemand will wegen der Impfpflicht die Versorgung riskieren. Ein guter Teil der Pflegekräfte hat sich gegenüber Impfaufrufen als resistent erwiesen. Die Pfleger wissen um ihre Bedeutung. Mancherorts können es sich die Verantwortlichen nicht leisten, dass auch nur ein ungeimpfter Mitarbeiter nicht zur Arbeit kommt. Derart fragil ist das System.

Die Sozialministerin offenbart daher keine Schwäche, weil sie die Impfpflicht de facto für kaum umsetzbar hält. Nie ist Politik stärker, als wenn sie aus der Realität die richtigen Schlüsse zieht. Der Aufschrei mag nun bei den Befürwortern der Impflicht groß sein. Wie viel größer wäre der Aufschrei, wenn ein Altenheim oder eine Klinik aufgrund fehlenden Personals schließen müsste?

Einen Schönheitsfehler gibt es dennoch: Als der Vize-Landrat von Bautzen vergangene Woche vor Corona-„Spaziergängern“ öffentlich äußerte, dass der Landkreis die Impfpflicht in den Pflegeheimen nicht umsetzen werde, hagelte es auch von der Landesregierung Kritik. Köpping sagt jetzt nichts anderes, nur eben eine Woche später und an anderer Stelle.

Von Kai Kollenberg