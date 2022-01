Impfpflicht für Pflegepersonal: Sachsen wird keine Ausnahmen dulden

Dresden

Sachsen wird keine Ausnahmen von der Impfpflicht für das Pflegepersonal tolerieren – aber spezielle Regelungen für eine Übergangszeit vorbereiten. Das kündigten Sozialministerin Petra Köpping und Wirtschaftsminister Martin Dulig (beide SPD) nach der Kabinettssitzung am Dienstag an.

Auslöser waren Äußerungen des Bautzener Vize-Landrats Udo Witschas. Der CDU-Politiker hatte am Montagabend während einer Corona-Demonstration angekündigt, dass der Landkreis die ab 16. März geltende Impfpflicht für Pflegekräfte und Krankenhauspersonal in den eigenen Einrichtungen nicht umsetzen werde.

Landesregierung verurteilt Äußerungen „auf das Schärfste“

„Herr Witschas belügt die Menschen. Er belügt die Menschen, indem er ihnen suggeriert, als könne er entscheiden, eine gesetzliche Regelung anzuwenden oder nicht“, sagte Dulig. Die Landesregierung verurteile Witschas Äußerungen „auf das Schärfste“. Köpping stellte klar: „Dass wir eine Impfpflicht brauchen, das ist – ehrlich gesagt – unstrittig.“ CDU-Generalsekretär und Sozialpolitiker Alexander Dierks erklärte: „Bundesgesetze sind nicht fakultativ, sondern durch die zuständigen Stellen anzuwenden. Das gilt selbstverständlich auch für die Verwaltung der Landkreise.“

Sozialministerin: Versorgung muss gesichert sein

Die Sozialministerin stellte allerdings Übergangsregelungen in Aussicht. Aktuell werde an einem entsprechenden Erlass zur Gesetzesanwendung gearbeitet, so Köpping: „Wir müssen regeln, wie gesichert ist, dass die Bewohnerinnen und Bewohner in den Einrichtungen versorgt werden können.“ Deswegen könne es „durchaus zu zeitlichen Verschiebungen kommen“. In dieser Übergangsphase sollen Heime und Kliniken beispielsweise die Möglichkeit erhalten, entweder neues Personal zu organisieren oder das Personal noch impfen zu lassen. Die Versorgungssicherheit habe oberste Priorität, so die Ministerin.

Niedrige Impfquoten unter sächsischem Pflegepersonal

Hintergrund ist die niedrige Impfquote in Sachsen: Der Freistaat hinkt allen anderen Bundesländern deutlich hinterher. Das macht sich auch beim Pflegepersonal bemerkbar. Ein großer Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei zwar geimpft, sagte Köpping – allerdings würden die Impfquoten teilweise nur um 60 Prozent liegen. So werde unter anderem noch auf den neuen, sogenannten Totimpfstoff Novavax gewartet. Deshalb sei es wichtig, „dass wir einen gewissen Spielraum einräumen, damit die Impfung vollzogen werden kann“, kündigte die Sozialministerin an. Dieser könne auch gelten, „wenn jemand schon die erste Impfung erhalten hat und die zweite noch erfolgen muss“.

Bautzner Landrat wird von Rechtsaufsicht einbestellt

Aufgrund der Äußerungen seines Stellvertreters wurde der Bautzener Landrat Michael Harig (CDU) am Dienstag von der Landesdirektion einbestellt, die die Rechtsaufsicht über die Landkreise ausübt. Der Landkreis Bautzen bemühte sich unterdessen, die Aussagen von Witschas klarzustellen: Man werde die Impfpflicht umsetzen, teilte eine Sprecherin mit.

Der Vize-Landrat selbst betonte in einem Schreiben an die Landesdirektion, nicht die Gesetzeslage in Frage gestellt zu haben. Vielmehr habe er nur darauf verwiesen, dass es ab 16. März keinen Automatismus gebe, „welcher zu Betretungs- und/oder Tätigkeitsverboten führt“. Unterstützung erhielt Witschas von der AfD: Die Landtagsfraktion forderte alle sächsischen Kommunen auf, die Impfpflicht nicht durchzusetzen.

Von Von Andreas Debski und Kai Kollenberg