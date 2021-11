Leipzig

Der Pflegerat Sachsen hat sich offen für eine Impfpflicht an Pflegeeinrichtungen gezeigt. Der Vorsitzende des Rates, Michael Junge, sagte der LVZ, eine Pflicht müsse alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtungen betreffen. “Es wäre ein katastrophales Signal, wenn es eine Pflicht nur für die Berufsgruppe der Pfleger geben würde“, betonte Junge. Eine Pflichtimpfung für alle vor Ort Arbeitenden sei hingegen „ein vorstellbarer Weg zum besseren Schutz der Bewohner und Patienten“.

Die Ministerpräsidenten der Länder hatten am Donnerstag beschlossen, auf eine Impfpflicht für alle hinzuwirken, die Kontakt zu besonders gefährdeten Menschen haben. Zur Umsetzung eines solchen Vorhabens wäre ein eigenes Gesetz notwendig – die angehende Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP hat dafür Bereitschaft signalisiert.

Unklarheit über Impfquote bei Pflegepersonal

Wie Junge vom Pflegerat sagte, gebe es keine belastbaren Zahlen zur Impfquote in den betreffenden Berufsgruppen. „Ich gehe aber davon aus, dass die Impfquoten in den Berufsgruppen des Gesundheitswesens deutlich höher sind als in der Gesamtbevölkerung.“

Die Befürchtung, die Einführung einer Pflichtimpfung könnte zu Kündigungen unter Mitarbeitenden führen, bezeichnete Junge als nachvollziehbar. So gebe es insbesondere im Bereich der Altenpflege eine angespannte Personalsituation.

Auch Kai Kranich, Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Sachsen, zeigte sich dahingehend besorgt. „Es besteht tatsächlich die Befürchtung, dass bei Einführung einer Impfpflicht Personal abwandert, insbesondere dann, wenn in anderen Berufen mit Pflegebedarf keine Impfpflicht bestehen würde“, teilte Kranich der LVZ mit.

Burkhard Jung befürwortet Pflicht

Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Gernot Marx, äußerte sich in der „Rheinischen Post“ ablehnend. „Wir brauchen statt einer Impfpflicht für das Pflegepersonal ein echtes Signal der Anerkennung, beispielsweise mit Brutto-wie-Netto-Gehältern bis zum Ende der Pandemie“, sagte er. Die Lage auf den Intensivstationen in Bayern und Sachsen bezeichnete der führende Intensivmediziner als “teils extrem angespannt“.

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) befürwortet als Vizepräsident des Deutschen Städtetages hingegen eine obligatorische Corona-Impfung – für Beschäftigte an Schulen, Kitas, im Gesundheits- und Pflegebereich. „Es ist bereits fünf Minuten nach zwölf“, sagte Jung zuletzt. „Wir wollen, dass Schulen und Kitas offen bleiben.“ Die Städte sähen mit Sorge, dass es noch zu viele Ungeimpfte gebe, die Kinder sowie Kranke und alte Menschen, aber auch sich selbst gefährdeten.

Von flo/lg/dpa