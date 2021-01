Dresden

Das Interesse an Impfungen gegen das Coronavirus scheint in Sachsen groß zu sein: Am Montagnachmittag ist das Serviceportal des Deutschen Roten Kreuz, über das sich ein Termin vereinbaren lässt, gleich zum Start zusammengebrochen. Ab Mittwoch soll eine Terminvergabe per Telefon möglich sein.

Bereits jetzt steht die telefonische Impf-Hotline des Sozialministeriums nicht mehr still: Etwa 6000 Anrufe gehen hier pro Tag ein. Und das Coronavirus-Info-Portal, das der Freistaat seit Anfang des Jahres im Netz anbietet, soll seit dem Frühjahr 45 Millionen Mal aufgerufen worden sein.

Über-80-Jährige, Pflegeheime, Intensivärzte sind als Erstes dran

Aber wer ist überhaupt als Erstes mit dem Impfen dran? Es wurden drei Gruppen definiert, die in Sachsen zunächst nacheinander geimpft werden sollen. Als Erstes die Gruppe der „höchsten Priorität“. In diese fallen in Sachsen etwa 457.000 Menschen und zwar alle, die entweder

– über 80 Jahre alt sind,

– in einem Pflegeheim arbeiten oder betreut werden, oder

– in einer medizinischen Einrichtung arbeiten, in denen sie sehr häufig mit Corona-Infizierten oder mit Risikogruppen in Kontakt kommen (z.B. Intensivstation, Rettungsdienst, Impfzentrum).

Petra Köppings (SPD) Sozialministerium geht davon aus, dass bei einer wöchentlichen Lieferung von 34.125 Impfdosen bis Ende Januar annähernd jeder Fünfte dieser Gruppe geimpft sein soll. Von den verfügbaren Dosen, die Sachsen zur Verfügung stehen, wird nach Absprache mit Gesundheitsminister Jens Spahn zunächst nur die Hälfte verbraucht. Der Grund: Die andere Hälfte wird je Impfung für den zweiten Schuss benötigt, 21 Tage nach dem ersten. Denn erst nach zwei Spritzen ist die Impfung auch wirksam.

Als Zweites: Über-70-Jährige, chronisch Kranke, Polizei

Es könnte aber auch alles viel schneller gehen: Je mehr Stoffe zugelassen sind, desto mehr kann produziert, geliefert und verimpft werden. Nach dem Biontech-Impfstoff sind heute die ersten 53 Boxen mit insgesamt 63.600 Dosen des Moderna-Impfstoffs in Deutschland eingetroffen. Allerdings wird erst, sobald die erste Gruppe versorgt ist (also: diejenigen darunter, die sich freiwillig für eine Impfung entscheiden), mit der Impfung der zweiten begonnen. Diese ist von „hoher Priorität“ und umfasst alle Personen, die entweder

– über 70 sind

– einer der folgenden Risikogruppen angehören: Trisomie 21, Demenz, geistige Behinderung, Organtransplantations-Patient,

– gesetzliche Vertreter einer pflegebedürftigen oder schwangeren Person sind,

– geistig behinderte Menschen betreuen,

– in einer medizinischen Einrichtung arbeiten und dort häufiger mit Corona-Infizierten in Kontakt kommen (zB. Ärzte, Mitarbeiter der Blutspende oder eines Corona-Testzentrums),

– als Polizei- und Ordnungskräfte im Einsatz einem hohem Infektionsrisiko ausgesetzt sind (zB. auf Demonstrationen), oder

– eine relevante Position im öffentlichen Gesundheitsdienst oder einem Krankenhaus ausfüllen.

Die dritte Gruppe: Über-60-Jährige, Lehrer, HIV-Infizierte

Erst dann kommt Gruppe drei dran, Menschen mit erhöhter Priorität. Diese umfasst alle Personen, die:

– über 60 sind,

– als Erzieher, Lehrer oder im Einzelhandel arbeiten,

– sich in prekären Arbeits- oder Lebensbedingungen befinden,

– einer der folgenden Risikogruppen angehören: BMI von über 30 (Adipositas), chronische Nieren- oder Lebererkrankung, HIV-Infektion, Diabetes, Herzkrankheit, Autoimmunerkrankung, Krebserkrankung, Asthma, Rheuma,

– in medizinischen Einrichtungen arbeiten und dort theoretisch mit Corona-Viren in Kontakt kommen könnten (zB. in Laboren oder Praxen, welche eigentlich keine Corona-Fälle behandeln)

– eine relevante Position in einer staatlichen Einrichtung ausfüllen (z.B. Regierung, Verwaltung, Bundeswehr, Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz, Parlamente und Justiz), oder

– eine relevante Position im Bereich der „Kritischen Infrastruktur“ ausfüllen (z.B. Apotheken, Pharmawirtschaft, Wasser- und Energieversorgung, Ernährungs- und Abfallwirtschaft, Transport- und Verkehrswesen, Informationstechnik und Telekommunikationswesen).

Wann diese Gruppe geimpft werden soll, lässt sich noch nicht absehen. Allerdings hat Jens Spahn versprochen, dass alle Deutschen bis zum Sommer die Möglichkeit haben sollen, eine Impfung zu bekommen.

