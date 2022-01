Dresden

In Sachsen sollen die Impfstationen bis zum Jahresende geöffnet bleiben. Aktuell ist allerdings noch unklar, wie viele der bislang 70 weiterbestehen werden. Fest steht nur: Es soll weiterhin ein möglichst flächendeckendes Angebot geben.

„Der Freistaat Sachsen hat derzeit staatliche Impfangebote bis Mai geplant“, erklärte das Sozialministerium am Dienstag auf LVZ-Anfrage, danach werde „die jeweils erforderliche Impf-Infrastruktur aufrechterhalten beziehungsweise errichtet“.

Siko-Chef Grünewald: Vierte Impfung gegen Omikron

Damit will sich Sachsen auch für eine vierte Corona-Impfung rüsten: Ab dem Frühjahr soll ein auf die Omikron-Variante angepasster Impfstoff zur Verfügung stehen. „Dann werden sich auch alle Geboosterten noch einmal impfen lassen müssen“, hatte Dr. Thomas Grünewald, der Vorsitzende der sächsischen Impfkommission (Siko), vor kurzem im LVZ-Interview klargemacht. Im vergangenen Jahr waren nach einer groß angelegten Impfkampagne die Zentren ab Oktober wieder geschlossen worden.

Längere Öffnung kostet 38 Millionen Euro pro Monat

Die Konferenz der Gesundheitsminister hatte sich am Montag darauf verständigt, die Impfzentren diesmal bis zum Jahresende aufrecht zu erhalten. Deren Betrieb kostet in Sachsen pro Monat knapp 38 Millionen Euro, wovon der Bund momentan jeweils die Hälfte übernimmt. Damit würde eine bis zum Jahresende verlängerte Öffnung den Freistaat zusätzlich rund 132 Millionen Euro kosten.

Verhandlungen über Finanzierung laufen

Bislang sind 116 Millionen Euro eingeplant gewesen. „Über die Finanzierung weiterer Maßnahmen laufen gerade die Verhandlungen“, erklärte das Sozialministerium. Durch Umschichtungen im Coronafonds, die das Kabinett am Mittwoch beschließen will, könnte aber nun zusätzliches Geld zur Verfügung stehen.

Impfquote in Sachsen stagniert weitgehend

Daneben impfen in Sachsen auch mobile Teams sowie Ärztinnen und Ärzte in Kliniken und in mehr als 3000 Praxen. Nach einem Ansturm im Spätherbst gibt es seit einigen Tagen erstmals wieder mehr freie Termine als Interessenten. Aktuell werden im Freistaat pro Tag etwa 20.000 Impfungen durchgeführt. Mit Quoten von 61,3 Prozent (zwei Impfungen) und 34,3 (Booster) bleibt Sachsen weiterhin Schlusslicht im bundesweiten Vergleich.

Von Andreas Debski