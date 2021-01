Impfstau in Sachsen: DRK schaltet Info-Hotline – 9000 Termine vergeben

Dresden

Ab kommenden Montag soll in Sachsen eine Vergabe von Impfterminen über eine Telefonhotline möglich sein. Das teilte das verantwortliche Deutsche Rote Kreuz am Mittwoch mit. Schon jetzt sei die entsprechende Nummer 0800/0899089 als Informationsquelle erreichbar. Die Hotline beantworte Fragen rund um das Thema Impfungen und Impfstoffe. In der kommenden Woche soll die Hotline dann „insbesondere die Bürgerinnen und Bürger unterstützen, die nicht über das Onlineportal einen Impftermin vereinbaren können“, so DRK-Sprecher Kai Kranich.

Über die Webseite sachsen.impfterminvergabe.de können bereits seit Montag auch Termine vereinbart werden. Laut DRK seien bis zum Mittwoch 9000 verbindliche Zusagen für Erst- und Zweitimpfungen auf diesem Weg erfolgt. Die Zahl der Interessenten ist allerdings weitaus höher: Mehr als 450.000 Menschen gehören in Sachsen zur aktuell berechtigten Altersgruppe der 80-Jährigen und darüber.

Bisher täglich nur 1500 Impftermine möglich

Allein in den ersten 24 Stunden nach Start des Online-Portals hatten sich 14.000 Menschen dort registrieren lassen. Auch viele andere warten seither auf die Möglichkeit, einen Termin vereinbaren zu können. DRK-Chef Rüdiger Unger hatte am Dienstag erklärt, in dieser Woche könnten angesichts der knappen Impfstoffmenge täglich nur etwa 3000 Menschen geimpft werden. 1500 Dosen gehen dabei jeden Tag an mobile Teams, die in Pflegeheime fahren. Die anderen 1500 Dosen werden den 13 Impfzentren in Sachsen zur Verfügung gestellt.

Laut DRK-Sprecher Kai Kranich „werden keine Termine vereinbart, ohne das wirklich klar ist ob und welcher Impfstoff an dem Impftag zur Verfügung steht. Daher sind bereits für die nächste Woche die meisten Termine vergeben. Sobald mehr Impfstoff vorhanden ist oder gebuchte Termine storniert werden, werden neue Termine eingespeist und buchbar.“

100.000 Dosen geliefert – zweite Impfung zurückgelegt

Laut Robert-Koch-Institut wurden bis zum Mittwoch in Sachsen knapp 30.000 Dosen verimpft. Wie Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) mitteilte, seien bis vergangenen Freitag in den Freitag bereits mehr als 100.000 Dosen des Herstellers BionTech geliefert worden. Wie sein sächsische Amtskollegin Petra Köpping ( SPD) zum Start der Kampagne erklärte, werden jeweils 50 Prozent der gelieferten Dosen für die notwendige zweite Impfung zurückgelegt. Zudem seien 38.000 Dosen auch an die Krankenhäuser gegangen, die in eigener Verantwortung impfen.

Ab kommender Woche wird sich die täglich zur Verfügung stehende Menge für Impftermine erhöhen, denn laut Spahn erhalte Sachsens dann jede Woche weitere 34.125 Dosen des BionTech-Impfstoffs sowie steigende Mengen des Alternativprodukts von Moderna. Bis Mitte Februar sollen demnach insgesamt etwa 325.000 Dosen mit Corona-Impfstoff Sachsen erreicht haben.

Stau bei der Terminbuchung – Betroffene verärgert

Aktuell sorgt der Impfstau bei viele Betroffenen für großen Frust. Auch die LVZ erreichten in den vergangenen Stunden zahlreiche Anfragen von Lesern, die auf dem Anmelde-Portal verzweifelten. DRK-Chef Unger und Sozialministerin Köpping warben am Dienstag für Geduld – gerade auch bei der Nutzung der Webseite. Die Geschwindigkeit auf dem Portal sei angesichts des anhaltenden Ansturms gedrosselt, um eine nachhaltige Beschädigung von Server und Daten zu verhindern. Die mehrstufige Anmeldeprozedur sei aber notwendig, um die Sicherheit der sensiblen Medizindaten der Nutzer zu gewährleisten.

Die Terminvergabe erfolgt in zwei Schritten: Nach einer Berechtigkeitsprüfung kann man sich sich im Portal registrieren. Unger empfahl, bei der langsamen Geschwindigkeit auch mal zu warten und nicht immer wieder neu zu beginne, denn sonst rücke man wieder ans Ende der Schlange. Wenn die Anmeldung abgeschlossen ist und eine Email-Bestätigung vorliegt, könne nach erneutem Einloggen im Portal nach freien Terminen geschaut werden. Da aktuell aber noch vergleichsweise wenig Impfstoff vorhanden ist, seien diese meist schnell ausgebucht.

Zum Start der Telefonvermittlung am kommenden Montag plant das DRK eine Art „Bypass“-System, damit zu den Geschäftszeiten der Service-Nummer auch Termine verfügbar sind und nicht bereits alle online vergeben wurden.

Von Matthias Puppe