Impfstoff Novavax in Sachsen: Vom Hoffnungsträger zum Ladenhüter

Leipzig

Seit Beginn des Monats ist der von vielen Menschen mit Spannung erwartete Impfstoff des US-Herstellers Novavax auch in Sachsen freigegeben. Und nun? „Die Nachfrage ist nach wie vor verhalten“, teilt das sächsische Gesundheitsministerium auf Anfrage mit. Die Hoffnung der Bundesregierung, der Impfkampagne mit Novavax einen neuen Schwung zu verleihen, hat sich damit zunächst nicht erfüllt. Für manche, wie den Hausärzteverband, kommt das aber wenig überraschend.

D e r Impfstoff der Impfskeptiker?

Dabei ist sogar die Priorisierung für den Impfstoff in Sachsen aufgehoben worden. Er ist damit für alle ab 18 Jahren freigegeben und wird nicht nur an jene gegeben, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind. Diese ist ab dem 16. März für die Beschäftigten im Pflege- und Gesundheitsbereich bundesweit bindend.

Das Vakzin galt einmal als d e r Impfstoff der Impfskeptiker schlechthin. Denn Novavax ist ein proteinbasierte Impfstoff, der einem Totimpfstoff sehr ähnelt. Totimpfstoffe enthalten abgetötete und nicht mehr vermehrungsfähige Krankheitserreger. Im Gegensatz zu den mRNA-Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna, die mit Hilfe von Teilen des Erbgutes Körperzellen anregen, selbst das Spike-Protein des Coronavirus herzustellen, um dadurch eine Immunreaktion zu erreichen. Diese Vakzine wurden von Impfgegnern als krebserregend oder impotent machend verdächtigt.

„Nicht der große Gamechanger“

Ein Reinfall ist Novavax aber offenbar nicht. „Novavax ist zwar nicht der große Gamechanger (Spielveränderer – d. Red.)“, gibt der Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes, Kay Kranich, zu. „Aber wir haben mittlerweile wieder doppelt so viele Erstimpfungen. Hier gibt es seit rund zehn Wochen erstmals einen Anstieg.“ Laut dem Robert Koch-Institut ließen sich bis Dienstag in Sachsen immerhin rund 1500 Menschen impfen. Ebenso viele waren es auch in Thüringen.

Auf Novavax könnte nun als nächster Impfstoff möglicherweise Valneva folgen. Dass die Euphorie von Impfgegnern insbesondere in den digitalen Kanälen dann aber nach der Zulassung genauso schnell abflaut, scheint nicht ganz unwahrscheinlich. Insofern wären weitere Kampagnen und Argumente verschwendetes Geld und verschwendete Zeit.

Bisher gibt es die Zulassung für das französische Präparat, das auf Basis abgetöteter Coronaviren wirkt, in Europa noch nicht. Studien-Leiter Professor Adam Finn schwärmt aber bereits: „Dies ist ein viel traditionellerer Ansatz der Impfstoffherstellung als die bisher im Vereinigten Königreich, in Europa und Nordamerika eingesetzten Impfstoffe, und diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass dieser Impfstoffkandidat auf dem besten Weg ist, eine wichtige Rolle bei der Bewältigung der Pandemie zu spielen.“

Allerdings: Der Impfstoff wurde in einer klinischen Studie bisher erst an rund 4000 Personen getestet, während es bei den mRNA-Impfstoffen mittlerweile zig Millionen sind.

Novavax ist derzeit in 13 Impfstellen verfügbar

Sachsen hat in einer ersten Lieferung bisher 69.000 Dosen Novavax und in einer zweiten noch einmal 20.000 Dosen erhalten. Das Vakzin ist derzeit in den 13 staatlichen Impfstellen verfügbar – unter anderem in Leipzig auf der Alten Messe, in Dresden auf der Messe, im Landkreis Leipzig in der Impfstelle Geithain (Jugendtreff R 9), im Landkreis Mittelsachsen in der Impfstelle Freiberg (Meißner Gasse 19) und im Landkreis Nordsachsen in der Impfstelle Eilenburg (Bürgerhaus).

Ungeimpfte mit einer durchgemachten Coronavirus-Infektion können eine Impfstoffdosis frühestens nach 28 Tagen (besser ab drei Monaten) zur Komplettierung der Grundimmunisierung erhalten. Eine Auffrischungsimpfung wird frühestens nach drei Monaten empfohlen – zum Einsatz kommen soll vorzugsweise ebenfalls Novavax. Für Schwangere und Personen, die zuvor mit einem mRNA-Impfstoff geimpft wurden, wird das Vakzin derzeit nicht empfohlen.

Von Roland Herold