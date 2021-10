Leipzig

In Sachsen hat die Impfkampagne mit dem Mittel des Herstellers Biontech/Pfizer am Sonntag, 27. Dezember 2020, begonnen. Nun werden Tag für Tag weitere Menschen gegen das Coronavirus geimpft.

Seit Montag, 7. Juni ist zudem die Impfpriorisierung in ganz Sachsen aufgehoben. Damit können sich alle Menschen ab 12 Jahren zu einem Termin anmelden.

Hier sehen Sie laufend aktuelle Zahlen, wie viele Impfungen täglich in Sachsen verabreicht werden, wie hoch die Impfquote im Land ist – und wie das Land im Vergleich zu anderen Bundesländern dasteht.

Wie viele Menschen wurden in Sachsen geimpft?

Wie weit sind die verschiedenen Bundesländer im Vergleich?

RKI warnt davor, nachlässig zu werden

Nach dem Start von Covid-19-Impfungen in Deutschland hat das Robert Koch-Institut (RKI) vor Nachlässigkeit beim Einhalten der Verhaltensregeln gewarnt. „Trotz der Impfung müssen wir uns in den nächsten Monaten alle weiterhin an die AHA+L-Regeln halten“, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler.

Die AHA+L-Regeln stehen für Abstand halten, Hygiene, Alltagsmasken und Lüften.

Impfkampagne wird noch Monate dauern

Es werde noch Monate dauern, bis so viele Menschen geimpft sind, dass auch die Zirkulation des Virus in der Bevölkerung reduziert werde, sagte Wieler. Einerseits müsse der Impfstoff in ausreichender Menge verfügbar sein, andererseits dauere es, das Mittel zu verabreichen.

Auch nach der Impfung der ersten Gruppen seien nicht alle geschützt, kein Impfstoff sei perfekt, betonte der RKI-Chef.

Wie lange dauert es, bis die Impfung gegen Corona wirkt?

Laut Biontech sind zwei Impfdosen nötig, damit die Impfung ihre volle Wirkung entfalten kann. Diese sollen in einem Abstand von 21 Tagen verabreicht werden. Dabei wird jeweils eine Impfdosis von 30 Mikrogramm verabreicht. Sieben Tage nach Erhalt der zweiten Dosis soll ein Immunschutz erreicht werden. Dieser lag nach Angaben des Herstellers in den Studien bei 95 Prozent.

Allerdings liegen keine statistisch aussagekräftigen Daten für die Wirkung in verschiedenen Altersgruppen vor. Vor allem für die Hauptrisikogruppe der Älteren, bei der Impfungen in aller Regel deutlich schlechter wirken, fehlt noch ein solcher Nachweis. Das mittlere Alter der Probanden in der Studie lag bei 51 Jahren.

Das RKI veröffentliche am 2. September 2021 in seinem Wochenbericht jedoch bereits eine Schätzung zur Impfeffektivität. „Für den Zeitraum der letzten vier Wochen (31. bis 34. KW) liegt die geschätzte Impfeffektivität für die Altersgruppe 18-59 Jahre bei ca. 84 Prozent und für die Altersgruppe ≥60 Jahre bei ca. 83 Prozent.“

Das RKI leitet aus seinen Zahlen auch den Schutz vor Hospitalisierung, vor der Behandlung auf einer Intensivstation sowie den Schutz vor dem Tod in allen Altersgruppen mit über 90 Prozent ab. Zur Berechnung dieser Schätzungen wird die Impfeffektivität über den Beobachtungszeitraum wochenweise berechnet und anschließend der Mittelwert aus den wochenweisen Einzelwerten gebildet. Für die Schätzung der Impfeffektivität gegen COVID-19 assoziierter Hospitalisierung, Intensivstation-Betreuung und Tod wurde die gemittelte Impfquote der letzten vier Wochen berücksichtigt.

