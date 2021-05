Leipzig

Bereits ab dieser Woche können sich Heranwachsende ab 14 Jahren in Sachsen um einen Impftermin bemühen, wie Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Montag in Dresden ankündigte. Mit der Zulassung des Impfstoffes sei es möglich, dass sich Kinder und Jugendliche nun impfen lassen könnten, wenn sie es möchten, so Kretschmer. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte am Freitag grünes Licht für die EU-Zulassung des Biontech-Präparats für Kinder von 12 bis 15 Jahren gegeben, die ab dem 7. Juni bundesweit möglich sein. Die formale Zulassung durch die EU-Kommission stand aber zunächst noch aus.

Demnach sei es mit der bundesweiten Aufhebung der Impfpriorisierung im Freistaat für Kinder ab 12 möglich, sich bei Kinder- und Hausärzten impfen zu lassen, ab 14 gebe es für Jugendliche auch in den Impfzentren die Möglichkeiten. In jedem Fall macht sich die nahende Impfmöglichkeit für die Jüngeren laut Melanie Ahaus bereits bemerkbar. „Es gibt schon mehrere Anfragen von Eltern, wir haben eine wachsende Warteliste“, informiert die Sprecherin des sächsischen Landesverbandes der Kinder- und Jugendärzte. „Noch aber lassen sich die Anfragen gut kanalisieren.“

Kinderärztin erwartet hohe Bereitschaft

Dabei ginge es den Behandelnden ausdrücklich nicht darum, Urlaube durch Impfungen zu erleichtern. Im Fokus stehen zunächst durch chronische Krankheiten gefährdete Kinder und ihre Geschwister. „Wir achten auf ein vernünftiges Verhältnis zwischen Risiko und Nutzen“, so die Leipziger Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin. In puncto Impfbereitschaft ist Ahaus optimistisch. „Die ist in Sachsen grundsätzlich groß, viele Eltern stehen dem aufgeschlossen gegenüber.“ Das Bundesgesundheitsministerium geht in dieser Altersgruppe von einer Impfbereitschaft von 60 Prozent aus.

Fest steht auch: Es kann viel Geduld nötig sein, bis die Termine stehen, denn für Jüngere werden keine Impfstoffdosen extra reserviert. Regierungschef Kretschmer betonte aber, dass Schulbetrieb auch ohne Impfung möglich sein müsse. „Geimpft, genesen und getestet – das sind drei Dinge, die gleichberechtigt stehen und die uns das Leben und die Normalität zu einem Großteil wieder möglich machen.“ Kinder und Jugendliche hätten in den vergangenen Monaten in der Corona-Pandemie viel durchgemacht und große Solidarität bewiesen.

Der mRNA-Impfstoff von Biontech ist zugelassen, bald soll auch Moderna folgen. Für Jugendliche ab 16 Jahren war Biontech bereits genehmigt. Im Freistaat leben nach der Statistik des zuständigen Landesamtes rund 102 000 Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren. Nimmt man die 16- bis 18-Jährigen dazu, sind es etwa 200 000.

Von Mark Daniel