Impfungen gegen Corona: Was LVZ-Leser zu den Fehlern beim Start der Kampagne sagen

LVZ-Autorin Julia Tonne hat die Kraft gefunden, über den Corona-Tod ihres Vaters zu schreiben. Das findet Respekt bei den LVZ-Lesern – so wie das Engagement der Ärzte und Pfleger. Es gibt aber auch viele Fragen zur Impfkampagne gegen das Coronavirus.

Mitgefühl und Respekt für den Mut

Zu „Mein Vater starb an Corona“ vom 9./10. Januar: Ich möchte Ihrer Autorin Julia Tonne mein allerherzlichstes Beileid und mein tief empfundenes Mitgefühl übermitteln. Ich finde es sehr mutig, in einem großen Artikel über diese persönliche Geschichte zu schreiben, die uns allen verdeutlicht, welche Schicksale und Menschen hinter den statistischen Zahlen stehen. Diese Geschichte hat mich sehr berührt und sehr nachdenklich gemacht. Nachdenklich vor allem auch darüber, wie das Virus selbst in so einen „behüteten“ Bereich, wie eine Pflegeeinrichtung gelangen konnte. Wir haben es als Gesellschaft nicht geschafft, diese hoch gefährdeten Gruppen in den Pflegeheimen wirksam vor einer Ansteckung zu schützen. Erst Mitte Dezember wurden die Corona-Tests dort zur Pflicht. Ich hätte mir gewünscht, dass es diese Verpflichtung und die dazugehörige Organisation bereits im Frühjahr 2020 gegeben hätte. Vielleicht hätte das den Menschen viel Leid erspart. ( Claudia Kösters, 04824 Beucha)

Billig bis teuer ist nicht die Frage

Zur Wahl des Impfstoffs: Billig bis teuer ist hier nicht die Frage, sondern die Wirksamkeit der Impfstoffe! Auch wenn Astrazeneca von älteren Leuten besser vertragen wird, bleibt es für Menschen über 60 Jahre eine Mogelpackung. Der Vorteil, den Impfstoff bei Kühlschranktemperatur lagern zu können, erfüllt letztendlich nicht die Absicht, ältere Menschen einigermaßen sicher zu schützen, wenn bei diesen die Wirksamkeit um 60 Prozent liegt. Denn dann können immer noch 40 Prozent dieser Menschen erkranken oder den Virus weiter tragen im Glauben der vermeintlichen Impfung. Deswegen halte ich es für ziemlich riskant, den Impfstoff von Astrazeneca an über 60-Jährige zu verimpfen. Und wie wirkt Astrazeneca gegen die neue Virus-Variante? Das ist noch nicht raus! ( Ernst Bauer, Pegau)

Entwicklungsland Deutschland

Zu „ Sachsen startet seine Impfzentren mit Patzern“ vom 12. Januar: Dass Deutschland hinsichtlich Digitalisierung leider noch als Entwicklungsland in Europa gilt, ist bekannt, aber dass die Impfterminvergabe per Internet die gleichen Schwächen aufweist , ist bedenklich. Nach mehreren Anläufen ist mir neulich Nacht die Registrierung gelungen. Tags darauf erhielt ich per E-Mail die Vorgangskennung und wollte mir damit einen Termin reservieren lassen. Pustekuchen – „Termine sind ausgebucht, bitte versuchen Sie es später“, war zu lesen.

Wenn ich mir bei einem Facharzt einen Termin geben lasse, bekomme ich durchaus auch Termine in einem halben Jahr. Warum ist Online eine Terminvergabe mit entsprechender Software nicht über einen längeren Zeitraum möglich? Man hat den Eindruck, dass Dilettanten bei der Organisation am Werke waren. ( Hans-Jürgen Straube, 04318 Leipzig)

Schlechte Organisation, schlechte Kooperation

Zu „ Sachsen startet seine Impfzentren mit Patzern“ vom 12. Januar: So wie die Impfungen gegen Corona in Sachsen angelaufen sind, schreit alles zum Himmel. Schlechte Organisation, schlechte Kooperation. Wenn man etwas miserabel erledigen kann, so sieht man darin das beste Beispiel daran, wie man es nicht machen sollte. Durch die Verzögerungen und Nicht-Termin-vergabe, ist jeder Impfwillige von Haus aus abgeschreckt. Man hätte schon längst, wenn man gewollt hätte, mit Einwohnermeldeamt und Krankenkassen eine Terminvergabe regeln können. Wir sind doch sonst auch so gläsern. Wenn ich die Todeszahlen in ihrer Zeitung allein für Sachsen lese, kommt mir persönlich der Verdacht, als wenn dies von der Politik so gewollt wäre. Ein Schelm, der dabei Böses denkt. (Helmuth v. Kirschbaum, Leipzig)

Bewundernswertes Engagement

Zu „Warum geht das Impfen so schleppend“ vom 14. Januar: Kein vernunftbegabter Bürger erwartet, dass binnen weniger Wochen Millionen von impfbereiten Kandidaten geimpft werden. Dass aber in Sachsen diese Quote besonders gering ist, ist auch einer Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS) zu verdanken, die erkennbar der Pandemie nicht gewachsen ist und sich auch zum Verdruss ihrer eigenen Mitglieder mehr mit abrechnungstechnischen Spitzfindigkeiten zulasten der tatsächlich agierenden Ärzte befasst, statt mit Entschlossenheit die Impfung der sächsischen Bevölkerung anzugehen.

Umso bewundernswerter ist das Engagement der Leipziger Ärztin Kerstin Hohdorf einzuschätzen, die – wie dieser Tage fast alle Ärzte – unter Zurückstellung ganz erheblicher Gefahren für die eigene Gesundheit dafür Sorge trägt, dass die Schwächsten unserer Gesellschaft diesen sinnvollen Schutz erfahren. Bei ihr und dem bis zur Selbstaufgabe arbeitenden medizinischen Personal wird der Eid des Hippokrates tatsächlich gelebt und nicht (wie durch die KVS) nur verwaltet. (P. Gischke, per E-Mail)

Dauerkritik an russischem Sputnik V

Zu „Wo bleibt der Stoff?“ vom 5. Januar: In der Bekämpfung der weltweiten Pandemie wäre es naheliegend, auch international zusammenzurücken. Aber selbst in dieser Ausnahmesituation lässt man nichts unversucht, Russland pauschal zu kritisieren: alarmierende Infektionszahlen in Russland, Impfstoff Sputnik V wird grob fahrlässig zugelassen, unverantwortliche Massenproduktion auf Vorrat schon während der Testphase 3, internationale Forscher fürchten Schaden durch russischen Impfstoff, Sputnik V stößt auf breite Ablehnung und so weiter.

Tatsächlich aber liegen die aktuellen Infektionszahlen in Russland derzeit prozentual noch unter denen in Deutschland und mit dem russischen Impfstoff wurde eine sehr gute Wirksamkeit (96,3 Prozent) erzielt – er ist kostengünstig und anwenderfreundlich (Vorhaltetemperatur nur -18°C) und er ist international sehr gefragt. Es heißt: Die gegenwärtigen Vorgänge in den USA sind das „Ergebnis von Lügen und nochmals Lügen“ und „Hass und Hetze führen zu Spaltung“. Mahnende Worte, denen nichts hinzuzufügen ist, und die in der aktuellen Politik keinen Platz haben sollten, im Verhältnis zu Russland aber scheinbar keine Rolle spielen. ( Bernd Gläser, 04349 Leipzig)

Angestrebte Inzidenz von 50 nicht erreichbar

Zum Artikel „Hochsaison der Besserwisser“ vom 11. Januar: Es gibt schon Dinge, die in dieser Pandemie vorhersehbar sind. So ist es zum Beispiel vorhersehbar, dass wir in Deutschland in den nächsten Wochen den angestrebten Inzidenzwert von 50 (Ansteckungen in einer Woche pro 100 000 Einwohner) nicht erreichen können. Das hat bereits – mit Blick auf die Erfahrungen in benachbarten Ländern, in denen noch härtere Lockdowns vollzogen wurden – der Epidemiologe Klaus Stöhr in den Tagesthemen verlautbart. Der Wert 50 ist mit einem so ansteckenden Virus in der kalten Jahreszeit illusorisch. Was heißt das? Das bedeutet, dass der Lockdown (ändert die Politik nicht die Regeln für den Lockdown) bis mindestens April in ähnlicher Form fortgeführt werden wird. Da stellt sich dann aber die Frage – und man hat nicht den Eindruck, dass die Politik das Thema überblickt – wie unsere Gesellschaft das sozial aushalten soll?

Die Politik ist Antworten schuldig – als Voraussetzung dafür, dass Vertrauen in die Politik fortbestehen soll. Und es muss eine Abwägung erfolgen zwischen den zur Verfügung stehenden Maßnahmen. ( Stefan Fenzel, Leipzig)

Warum diese Freiheiten für Profisportler?

Zu Corona und Profisport: Schon seit dem ersten Lockdown beschäftigt mich die Frage, mit welcher Begründung Leistungssportler wie Wintersportler oder Fußballer ihrem Sport in Corona-Zeiten nachgehen dürfen und der kleine Mann von der Straße so mit Einschränkungen belegt wird – wie auch die Kulturschaffenden sowie Gastronomen? Warum werden sie so ausgebremst, aber Profisportler nicht?

Bestes Beispiel ist Oberhof. Der gesamte thüringische Ort ist für Nicht-Einheimische gesperrt, für den Winter-Leistungssport aber frei gehalten? Das versteht man nicht und nachvollziehbar ist es erst recht nicht. ( Antje Dallmann, per E-Mail)

Pauschale Aussagen sind inakzeptabel

Zum Artikel „Knatsch um Namensgeber Sigmund Jähn“ vom 8. Januar: Zur Namensgebung für das neue Planetarium in Halle sollten einfach die Bürger der Stadt befragt werden. Der Bezug der Bürger zu einer entsprechenden Person ist entscheidend. Wie viele der Planetariums-Besucher kennen den Namen Judith Resnik? Warum kann nicht ein Deutscher Namensgeber sein? Was steht in der Akte von IM Sigmund Jähn, das rechtfertigt, ihn als „Repräsentanten“ der SED-Diktatur zu verteufeln? Jeder, der hoch hinaus will (nicht nur im wörtlichen Sinne), muss sich mit der Gesellschaft, in der er lebt, arrangieren. Das Ausmaß des Arrangierens ist entscheidend. Besonders herausragende Menschen werden in jeder Gesellschaft instrumentalisiert, vereinnahmt und unter Druck gesetzt. Eine konkrete Begründung für die Ablehnung ist das mindeste, was dazu öffentlich gemacht werden müsste. Pauschale Aussagen wie „Mitgliedschaft der Staatssicherheit“ sind völlig inakzeptabel. ( Claudia Rüger, 04277 Leipzig )

Lebensleistungen abgewertet

Zum Artikel „Knatsch um Namensgeber Sigmund Jähn“ vom 8. Januar: Man mag es kaum für möglich halten, dass drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung nimmermüde Kämpfer in der Frontstellung des einstigen Systemwettbewerbs verharren und mit inquisitorischem Eifer nach Schema F ( Widerständler oder verdächtige Mitläufer ) ostdeutsche Biografien abschließend bewerten. So werden Lebensleistungen pauschal abgewertet beziehungsweise heutigen Maßstäben unterworfen, was oft zu nachvollziehbarer Verbitterung und Resignation bei Betroffenen in den neuen Bundesländern führte.

Besonders peinlich ist der Affront gegen Sigmund Jähn, da er jeglichen Anstand und realistische Betrachtung seines Lebens ignoriert. Er war ab 1990 noch 12 Jahre im Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum DLR sowie bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA unter anderem mit der Betreuung sechs deutscher Astronauten beschäftigt und erwarb sich dort dabei höchste Wertschätzung ob seiner fachlichen sowie menschlichen Qualität. Hoffentlich bleibt der Streit im Stadtrat Halle eine Provinzposse ( Richard Jawurek, 04416 Markkleeberg)

Blick in Biografien von US-Astronauten

Zum Artikel „Knatsch um Namensgeber Sigmund Jähn“ vom 8. Januar: Es ist peinlich, wie bestimmte Kreise versuchen, Sigmund Jähn zu diskreditieren. Wenn man es natürlich darauf anlegt, gegen jemanden etwas zu finden, kann man allerdings fündig werden. So könnte man durchaus Biografien einiger US-Astronauten kritisch kommentieren. Wer sich mit Luft- und Raumfahrt befasst, weiß, dass einige von ihnen vor ihrem Eintritt in die Nasa Militärpiloten waren und in umstrittenen Kriegen zum Einsatz kamen. Der erste Mensch auf dem Mond, Neil Armstrong (Apollo 11), diente als Pilot der US Navy im Koreakrieg. Edwin „Buzz“ Aldrin (Gemini 12, Apollo 11) flog Einsätze in der US Air Force in Korea. John Glenn, der erste US-Amerikaner, der die Erde umrundete (Mercury-Atlas 6) und 1998 noch einmal in einem Space Shuttle mitflog, war Pilot im US Marine Corps im Koreakrieg. Guion Bluford, erster Afroamerikaner im All (4 Einsätze in Space Shuttles zwischen 1983 und 1992), diente als Pilot der US Air Force im Vietnamkrieg. ( Hanno-Erdmann Tietz, 04451 Borsdorf)

Haben die Grünen ihre Inhalte vergessen?

Zum Artikel „Gerangel um die Röhre“ vom 14. Januar: Jede Partei, die sich gegen wirtschaftliche Verbindungen zu Russland wendet, die alles unternimmt, um Nord Stream 2 zu stoppen und damit die Deutsche Wirtschaft und Energieversorgung zu gefährden, sollte nicht gewählt werden. Hier macht die SPD in Mecklenburg-Vorpommern eine hervorragende Politik, und zwar im Interesse von ganz Deutschland, nur nicht im Interesse der Amerikanischen Wirtschaftspolitik. Hier scheinen die „Grünen“ auch schon vergessen zu haben, was die ökologischen Inhalte ihrer Politik sind. Was die pazifistischen Inhalte einmal waren, haben sie sowieso seit Joschka Fischer vergessen. Jetzt sind sie nur noch auf Posten-Suche. (Dr. med. Lothar Markus, 04279 Leipzig)

