Dresden

Ein Großaufgebot der Polizei am Sonnabend vor dem Impfzentrum: Die Einsatzleitung schirmte die Einrichtung in der Messe ab, um Übergriffe aus dem Umfeld der verbotenen Querdenker-Kundgebung zu unterbinden. Lars Rohwer ist Vorsitzender der Hilfsorganisation Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Dresden. Im Interview spricht er über den Sonnabend und Impfen unter Polizeischutz.

Frage: Herr Rohwer, wie haben die DRK-Mitarbeiter den Sonnabend empfunden?

Lars Rohwer: Vor Ort im DRK-Impfzentrum konnte ich sehen, dass die Leitung und alle Mitarbeiter der Polizei sehr dankbar sind. Sie haben sich sicher und gut aufgehoben gefühlt. Es war für sie verstörend, als sich plötzlich rund um das Impfzentrum ein Polizeikordon aufgebaut hatte.

Sind am Sonnabend Impfungen ausgefallen, weil Mitarbeiter oder Personen mit Impftermin nicht zur Messe durchgekommen sind?

Es sind einige DRK-Mitarbeiter wegen des Staus und der Einschränkungen verspätet zum Dienst erschienen. Das hat die Abläufe aber nicht gestört. Wir haben keine Informationen darüber, dass Personen ihren Termin nicht wahrnehmen konnten. Am Sonnabend wurden alle geplanten Dosen verimpft. Das hat nur funktioniert, weil die Polizei vor Ort war und mögliche Bedrohungen unterbunden hat. Wir können uns nur für das schnelle und umsichtige Handeln bedanken.

„Wir arbeiten für eine Leben in Freiheit und brauchen dafür Polizeischutz?!“

Querdenker und den Querdenkern nahestehende Personen, darunter auch ein Stadtrat, behaupten nun, das Impfzentrum sei nie das Ziel der Demonstranten gewesen. Was macht Sie so sicher, dass es anders war?

Wir hatten eine begründete Angst davor, dass Menschen, die einen Impftermin haben und sich darüber freuen, vor dem Impfzentrum in Gespräche verwickelt werden. Die Polizei hatte gute Gründe, so zu agieren, wie sie agiert hat. Ich sage auch ganz klipp und klar: So kann man mit dem Deutschen Roten Kreuz nicht umgehen! Hier ist ein Maß erreicht, das wir nicht akzeptieren können und werden.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weshalb reagieren Sie so emotional?

Seit wir mit dem Aufbau des Impfzentrums begonnen haben, erhalten wir die gesamte Bandbreite an Anrufen: Da gibt es Menschen, die uns auffordern, damit aufzuhören, den Menschen Chips einzupflanzen. Andere bezeichnen uns als Halsabschneider und Verbrecher, wir sollen den Impfstoff endlich herausgeben. Wissen Sie, beim DRK arbeiten Menschen, die sozial engagiert sind. Diese Menschen müssen so etwas über sich ergehen lassen. Das kann ich nicht akzeptieren. Hier wird das DRK in eine Situation wie 2015 manövriert. Wir haben die Aufgabe, Hilfe zu leisten. Wenn wir das unter Polizeischutz tun müssen, dann regt mich das auf. Da frage ich mich, wohin wir unterwegs sind und ob wir nicht langsam mal nachdenken wollen. So geht es nicht weiter. Das kann nicht die Zukunft sein für unsere Gesellschaft. Wir arbeiten für eine Leben in Freiheit und brauchen dafür Polizeischutz?! Das kann und darf nicht sein!

Können Sie nachvollziehen, dass Menschen vom schleppenden Verlauf der Impfungen enttäuscht sind?

Das ist ein Problem. Wir können das Impfzentrum ab dem zweiten Quartal hoffentlich unter Volllast fahren und es binnen 24 Stunden erweitern, wenn wir nur ausreichend Impfstoff erhalten. Die Abläufe sind vorbereitet und funktionieren. Wir sind auf höhere Durchflüsse eingestellt. Aber wir haben nicht mehr Impfstoff im Moment. Noch ist der Impfstoff Mangelware, was für viele ungewohnt ist.

Lesen Sie auch: Querdenker in Dresden: Fast 1000 Ordnungswidrigkeiten, zwölf verletzte Polizisten

Wer hat versagt?

Da wird auf Ebene der Europäischen Union genügend aufzuarbeiten sein. Wir können nur das verimpfen, was wir haben. Wir als DRK begrüßen es, wenn die Hausärzte künftig mitimpfen. Das entlastet das Impfzentrum.

Wann kann jeder geimpft werden, der es wünscht?

Ab dem zweiten Quartal soll mehr Impfstoff zur Verfügung stehen.

Stand 14. März haben im Impfzentrum Dresden 36.172 Personen eine Erstimpfung und 16.733 Menschen auch die Zweitimpfung erhalten.

Von Thomas Baumann-Hartwig