In Bad Düben wächst riesiges Containerdorf für die Bundespolizei

Bad Düben

Der Bau des Containerdorfes in der Bundespolizeiabteilung Bad Düben hat begonnen. Vor einer Woche hat das bayerische Unternehmen CMA Logistik GmbH aus Schlüsselfeld-Ebendorf mit der Montage der Unterkunftscontainer auf dem bisherigen Antreteplatz in der Liegenschaft die Arbeit aufgenommen. Insgesamt werden rund 160 Container mit einer Nutzungsfläche von 2600 Quadratmetern in der dreigeschossigen Containeranlage verbaut.

Fünfte Einsatzhundertschaft geplant

„Es ist geplant, in der Bundespolizeiabteilung eine fünfte Einsatzhundertschaft aufzubauen. Aufgrund der aktuellen Platzsituation in unserer Dienststelle werden als Interimslösung Büro-, Dienst- und Schulungsräume ertüchtigt, bis letztendlich Maßnahmen zur dauerhaften Unterbringung auf dem Standort in der Schmiedeberger Straße umgesetzt sind“, sage Polizeisprecher Michael Marx.

Großer Parkplatz wird gebaut

Erstnutzer dieser Anlage werden die Polizeimeister des zweiten Dienstjahres sowie ihr Lehrpersonal sein. „Die Fertigstellung des Rohbaus soll bis 19. Februar erfolgen. Anschließend ist die technische Erschließung geplant. Die Inbetriebnahme soll Anfang April erfolgen“, so Marx weiter.

Michael Marx, Pressesprecher der Bundespolizeiabteilung Bad Düben. Quelle: Nico Fliegner

Parallel dazu wird in den nächsten Wochen damit begonnen, die durch den Aufbau der Unterkunftscontainer wegfallenden Parkmöglichkeiten im Süden des Areals und nahe des Schulzentrums zu ersetzen. Auf einer ehemaligen und verträumten NVA-Brache sollen dann auf einer Fläche von etwa 12 000 Quadratmetern 450 Stellplätze geschaffen werden. Das Gelände ist umzäunt und beleuchtet. Die Nutzung der Brache als Parkplatz ist auf fünf Jahre begrenzt und kann um weitere zwei Jahre verlängert werden.

Mehr Personal in Bad Düben

Mit der neuen fünften Einsatzhundertschaft erhöht sich der Personalbestand von derzeit rund 700 Polizeibeamten und Mitarbeitern um 123 auf dann über 800. Deswegen hat der Vermieter, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima), gemeinsam mit der Bundespolizei Konzepte für eine Erweiterungen der Liegenschaft zur Unterbringung der Bundespolizisten erarbeitet.

„Der Platz ist eng. Wir benötigen dringend neue Unterkunftsgebäude. Mit der Schaffung dieser Überbrückungsmöglichkeit bekommen wir wieder etwas Luft. Dennoch muss perspektivisch auf dem Gelände baulich etwas geschehen, um die angespannte Situation des Platzmangels zu beheben“, weiß Marx.

Was wird aus alten Gebäuden?

In der Bima werden diesbezüglich verschiedene Varianten analysiert, die grundsätzlich auch die vorhandenen Bestandsgebäude einbeziehen. Im Gespräch sind dabei auch die Gebäude Nummer 17 und 18 aus ehemaligen NVA-Tagen. Beide warten seit langem auf eine dringend notwendige Sanierung oder einen möglichen Abriss. Aktuell wird nur die unterste Etage von Nummer 18 als Bekleidungskammer, Schuhmacherei und Lager genutzt.

Mittlerweile kommen auch aktuell genutzte Unterkunftsgebäude so langsam in ihre Tage. Ein Gebäude wurde 1992 und das andere im Jahr 2000 saniert. Auch dafür will die Bima Pläne für einer Sanierung erarbeiten.

Unterstützung bei Grenzkontrollen

Derzeit läuft das Einsatzgeschehen in der Bundespolizeiabteilung Bad Düben normal weiter. Die Polizisten unterstützen die Bundespolizeiabteilung an den Grenzen zu Tschechien und Polen bei ihren Grenzkontrollen sowie der Einhaltung der Coronaverordnung. Auch in Bad Düben selbst laufen die Planungen für das Jahr weiter. „Wir haben erst einmal alle Termine, die mit Öffentlichkeit und Kriminalprävention geplant sind, eingetaktet. Je nach Situation und Coronalage werden sie dann scheibchenweise durchgeführt, verschoben oder abgesagt“, so Marx.

Von Steffen Brost