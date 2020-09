Bad Düben

Wie lässt sich aus Schafswolle Garn spinnen? Wie stellt man Seife per Hand her? Was macht eigentlich ein Splittmacher? Antworten auf Fragen wie diese finden Besucher in den Schauwerkstätten an der Bad Dübener Obermühle. In den verschiedenen Räumen kann historisches Handwerk auch ab und an live erlebt werden – das nächste Mal anlässlich des Denkmaltages am Sonntag.

So lädt die Druckerei ein, dreht sich das Spinnrad, ist zu erleben, wie aus Weide ein Korb geflochten wird. Für Kinder gibt es Mitmachangebote. Helfer des gastgebenden Vereins Museumsdorf Dübener Heide bereiten eine kleine Getränkeversorgung sowie Fettschnitten vor, mit deren Verkauf die Betriebskosten finanziert werden. Ab 14 Uhr spielt die Bad Dübener Band Heimspiel, zudem ist das Mühlencafé geöffnet.

Schauwerkstätten wurden im Mai 2019 eröffnet

Im Mai 2019 hatte der von Werner Wartenburger geleitete Verein die Schauwerkstätten in der zuvor aufwendig sanierten historischen Ölmühle mit Wohnhaus als Betreiber übernommen. Nach und nach gestalten die Mitglieder in ihrer Freizeit seitdem die Räume in den drei Etagen um, in denen regionales und lokales Handwerk der Dübener Heide gezeigt wird, unter anderem Schuhmacherwerkstatt, Seifenmacherei, Spinnerei, Druckerei mit Grafikwerkstatt, Holzwerkstatt, Splittmacherei und Korbflechterei. Im kommenden Jahr soll die Seilerei auf dem Dachboden eröffnen.

Am 19./20. September kommen die Postkutschen

Kleiner Vorausblick: Am Wochenende 19. / 20. September treffen sich an der benachbarten Bockwindmühle historische Postkutschen, organisiert von Siggi Händler. Von 10 bis 17 Uhr können die Besucher nah an die schönen alten Kutschen und starken Pferde heran und Kutschfahrten durch die Hammermühle erleben. Von 14 bis 17 Uhr öffnet letztmalig das Mühlencafé in diesem Jahr.

Das Mühlengelände des Museumsdorfvereins Dübener Heide befindet sich in Obermühle 1 (zu finden auch unter Parkstraße 1). Vor dem Eingang gibt es ausreichend Parkmöglichkeiten. Ab 10 Uhr sind die Schauwerkstätten geöffnet. Ab 14 Uhr spielt die Band Heimspiel. Die Hygienebestimmungen sind einzuhalten. In jeder Werkstatt dürfen nicht mehr als 10 Personen gleichzeitig sein. In den Gebäuden soll – falls Andrang ist – eine Maske getragen werden.

