.„Die Suche nach dem Sinn des Lebens angesichts der Endlichkeit allen Lebens – das ist ein unheimlich starker Antrieb für Neues“, sagt Christian Kosmas Mayer. Der in Wien lebende Künstler (45) spürt seit Jahren in immer neuen Projekten den Grenzen der Endlichkeit nach, lässt eiszeitliche Samen aus dem sibirischen Permafrost keimen, feiert die Unschärfen der Zeit.

Die Frage nach dem Sinn

„Die uralte Frage nach dem Sinn wird in jeder Zeit wieder neu gestellt und die Antworten darauf verändern sich auch durch die neuen technologischen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Das interessiert mich sehr“, sagt Mayer und schweift kurz ab zu den derzeit prominentesten Ideengebern auf dem Gebiet der Unsterblichkeitsutopisten. Zum Transhumanisten Aubrey de Grey, der das Altern als Krankheit beschreibt und deshalb lebensverlängernde Technologien erforscht. Und zu Ray Kurzweil, dem Google-Forscher, der prognostiziert, dass in 20 bis 30 Jahren das menschliche Gehirn eingescannt, auf einen Computer hochgeladen und simuliert werden könne. Der Geist würde als Software weiterleben, vom biologischen Verfall befreit.

Was, wenn alles gesagt, getan, erlebt und gefühlt wurde?

Christian Kosmas Mayer ist kein Fan solcher Bestrebungen. Sie interessieren ihn aus der künstlerischen Haltung heraus. Denn sie gebären immer neue, auch ethisch bedeutsame Fragen: die nach dem Umgang mit einer übervölkerten Erde, nach der Schere zwischen Arm und Reich (Wer kann sich Unsterblichkeit leisten?) und nach den eigenen Ängsten (Will man wirklich ewig leben? Womit bringt man seine Zeit rum, wenn man irgendwann alles getan, erlebt, gesagt und gefühlt hat?)

Die Idee des Wieners

Die Schaufler-Foundation in Sindelfingen bei Stuttgart lässt mit ihrem Schaufler Lab in Dresden die gesellschaftlichen Ursachen und Folgen Künstlicher Intelligenz erforschen und will dazu Kunst mit Wissenschaft vereinen. Als „Artist in Residence“ übernahm Christian Kosmas Mayer den ersten Kunstpart, wurde 2020 Stipendiat des Projekts an der TU.

Dafür entwickelte Mayer eine Idee, die sich mit körperlicher Konservierung beschäftigt und dabei tief in die Vergangenheit weist. „Ich will mit Hilfe neuester Technologie die Stimme einer Mumie wieder zum Klingen bringen. Ein Klang, der seit 2000 Jahren schweigt, und der doch annäherungsweise rekonstruierbar sein sollte, da der Körper noch bei uns ist“.

Christian Kosmas Mayer – Projekte weltweit Christian Kosmas Mayer, geboren 1976 in Sigmaringen, lebt und arbeitet in Wien. Er ist Preisträger des Outstanding Artist Award 2020 der Republik Österreich. Seine Einzelausstellungen waren in namhaften Institutionen zu sehen, darunter das Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig, Wien, Centrum Kultury Zamek (Poznan), Galerie Mezzanin (Genf), Galerie Nagel Draxler (Berlin), Österreichische Galerie Belvedere (Wien) und Kunststiftung Baden-Württemberg (Stuttgart). Mayers Arbeiten wurden zudem in zahlreichen internationalen Gruppenausstellungen präsentiert, unter anderem in Bonn, New York, Karlsruhe, Wien, Los Angeles, u. v. m. Darüber hinaus macht Mayer Musik und ist Mitherausgeber einer Kunstzeitschrift (www.ztscrpt.net), die bei jedem Erscheinen den Namen wechselt. Seit September 2020 war Christian Kosmas Mayer als erster Gast des Artist in Residence-Programms des Schaufler Lab@TU Dresden für ein halbes Jahr an der Universität zu Gast. Corona hat die Zusammenarbeit mit der TU bis in den Herbst 2021 verlängert. Internet: www.christiankosmasmayer.site

Die Mumien von Mannheim

Mayer wandte sich an die Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim. Das dortige German Mummy Project, betreut von Generaldirektor Prof. Dr. Wilfried Rosendahl, gehört zu den spektakulärsten Mumienforschungsprojekten weltweit. Die 19 Mumien aus verschiedenen Zeiten und Kulturen sowie höchst unterschiedlicher Provenienz waren 2004 bei Umstrukturierungen der Depots „wiederentdeckt“ und bis ins Kleinste auch mittels Computer- und Magnetresonanztomografie untersucht worden.

Respekt vor jahrtausendealten Menschen

Christian Kosmas Mayer nahm Kontakt zu Professor Rosendahl auf: „Er hatte Röntgenaufnahmen und Scans von den Mumien, die ich für die Umsetzung meiner Idee benötigte. Natürlich haben wir in dem Zusammenhang auch ethische Fragen besprochen – schließlich wurden Mumien lange Zeit nicht wie tote Menschen behandelt, sondern sogar zur Gewinnung von Farbpigmenten genutzt. Die Mannheimer haben sich eine neue Agenda zum respektvollen Umgang mit den Jahrtausende alten Körpern gegeben. Mir war wichtig, dass auch mein Projekt diese ethischen Vorgaben einhält.“

Ein kleiner Mann aus Ägypten

Mayer suchte gemeinsam mit einer Röntgenexpertin die Unterlagen durch und fand schließlich eine circa 2000 Jahre alte Mumie, deren Vokaltrakt gut erhalten schien. Es handelt sich um einen relativ kleinen, bei seinem Tod zwischen 35 und 45 Jahre alten Mann aus Ägypten, dessen mumifizierten Kopf das Museum als Schenkung aus einer Privatsammlung erhalten hatte. Weitere Angaben zur Provenienz gibt es bislang nicht.

Die Pionierarbeit der Dresdner

Um nun mit den Daten tatsächlich etwas anfangen zu können, holte sich Christian Kosmas Mayer – ganz im Sinne des Schaufler Lab – Hilfe von der Wissenschaft.

Er klopfte an bei den Sprachakustikern der TU Dresden – genauer bei Peter Birkholz, Professor für Sprachtechnologie und Kognitive Systeme am Institut für Akustik und Sprachkommunikation, sowie dessen Doktoranden Patrick Häsner.

Forscher: Wenig Zeit, viel Ertrag

Die haben sich ins Zeug gelegt. „Wir müssen vorausschicken, dass eine Frist von fünf Monaten für so ein Vorhaben extrem kurz ist. Dafür allerdings sind wir erstaunlich weit gekommen“, bilanziert Peter Birkholz die Tage und Wochen, in denen er mit Christian Kosmas Mayer, Patrick Häsner und einer kleinen Gruppe Studierender höchst „analoge Feldforschung“ betrieben hat.

Die fluidische Zunge aus Dresden

Um dem Klang der Stimme näherzukommen, wurde zunächst anhand der vorhandenen Daten der Vokaltrakt der Mumie, vom Kehlkopf bis zum Mund, im 3D-Druck-Verfahren nachgebaut. Doch um zu einem möglichst authentischen Klang zu kommen, mussten auch bewegliche Weichteile in dieses Modell integriert werden. Schon länger schwebte dem Sprachakustik-Professor für Untersuchungen zur Sprachbildung eine „weiche fluidische Zunge“ vor. Entstanden ist ein aus drei Kammern bestehendes Silikongebilde, das sie für die Tests über Spritzen mit unterschiedlichen Mengen Wasser befüllten. „Weil wir wissen, wo bei einer bestimmten Stellung der Zunge im Rachen die Vokale entstehen, haben wir versucht, das nachzubilden“, erklärt er das Vorgehen. Nicht schwer, sich vorzustellen, wie viele Versuche nötig waren für ein „A“ oder ein „I“. Diese beiden Laute – und einige dazwischen – hat das Vokaltrakt-Modell hervorgebracht, nachdem es mit einem schwingenden Signal aus einer Art Pfeife oder über Stimmlippen aus Silikon akustisch angeregt wurde.

Zur Galerie Es ist ein spektakuläres Unterfangen: Forscher der TU Dresden bauen auf Anregung des Wiener Künstlers Christian Kosmas Mayer den Vokaltrakt einer Mumie nach, erweitern ihn um künstliche Weichteile und erzeugen so Töne, die auf einen 2000 Jahre alten Körper zurückgehen.

Großes Potenzial die Zukunft

„Ein richtiges ,U’ ist uns noch nicht gelungen“, sagt Peter Birkholz. Er sagt es nicht niedergeschlagen. Denn schon in diesem frühen Pilotstadium sieht er Potenzial für mehr: „Natürlich ist das noch lange, lange nicht perfekt. Aber auf die Weise hat man das vorher noch nicht gemacht! Und deshalb wollen wir es Anfang März in Sonderborg (Dänemark) auf einer Fachkonferenz vorstellen.“

Experimente zur Sprachproduktion

Nützlich sein könne so eine bewegliche fluidische Zunge für künftige Experimente zur Sprachproduktion, „wo wir an allen Stellen des Vokaltrakts mit Sonden und Mikrofonen messen und überwachen können, was passiert“, erklärt Birkholz. Das sei am Menschen so schlicht nicht möglich – man stelle sich nur ein Mikro im Kehlkopfbereich vor...

Forschung zum Erwerb von Sprache

Außerdem verspreche er sich Nutzen für die Forschungen zum Spracherwerb. Derzeit würden oft Computersimulationen genutzt, um zu untersuchen, wie Kleinkinder sprechen lernen. Doch digitale Modelle könnten nicht alle Laute synthetisch erzeugen. „Bei ,Sch’ oder ,S’-Lauten entstehen im Mund Turbulenzen, die so komplex sind, dass sie sich kaum nachbilden lassen“. Hier könne künftig das physikalische Modell ansetzen.

Ideen für humanoide Roboter

Drittens denkt der Sprachakustik-Forscher weiter in die Zukunft – an humanoide Roboter zum Beispiel, „die dann nicht wie ein Lautsprecher, sondern wie ein Mensch die Sprache produzieren“.

Auf jeden Fall, meinen die Wissenschaftler, hat sich das Mumienprojekt auch für sie gelohnt. Sie wollen ihre Zungentests vorantreiben und hoffen, Forschungsgelder einzuwerben.

Der Klang aus der Vorzeit

„Natürlich ist das nicht 1:1 die Stimme des Menschen, der die Mumie einst war“, sagt Christian Kosmas Mayer. Das sei unmöglich, denn der konservierte Körper verändere sich in Hunderten von Jahren. „Die Knochen sind noch da, Zunge, Lippen aber nicht mehr gut erhalten. Da mussten wir einiges dazu erfinden.“

Allerdings, und das ist das Faszinierende an dem Experiment: „Ein großer Teil des Klangs geht eben doch zurück auf genau diesen Körper. Den haben wir heute noch um uns, weil damals Unsterblichkeitsideen dazu führten, ihn zu konservieren und dem Tod etwas entgegenzusetzen. Der Stimme kam in diesem Glaubenssystem der alten Ägypter eine besonders wichtige Rolle zu, denn nur wenn diese nach dem Tode wieder erklang, hatte man Unsterblichkeit erlangt.“

Vormodern trifft Hypermodern

Heute nun verbindet diese Stimme das Uralte, Vormoderne mit dem Neuen, Hypermodernen. Sie schwingt hin und her und bringt die Vorstellungen von Zeit und Zeitlichkeit durcheinander. Wie die Stimme klingt? „Relativ hoch“, sagt der Künstler. Der technische Aufbau des Klangexperiments lasse die Stimme zwischen natürlichem und künstlichem Klang changieren, was vom Künstler durchaus gewünscht ist.

Christian Kosmas Mayer kann Töne gut beurteilen, denn er ist auch Musiker. Derzeit ist er in Wien dabei, die Töne mit einem Soundexperten zu mischen. „Es wird verschiedene Klänge geben, eventuell überlagernd, ein musikalischer Zugang, der den Ausstellungsraum füllen soll“.

Die Stimme der Mumie, die in der Altana-Galerie erklingen wird, soll einer Dramaturgie folgen, die eine gewisse Atmosphäre erzeugt. Eine, die Brücken schlägt vom Gestern ins Morgen. Verwirrend, poetisch und offen für tausend neue Fragen.

Die Ausstellung in der Altana-Galerie

Das Projekt wird – coronabedingt ein halbes Jahr später als geplant – vom 11. November an bis zum 28. Januar 2022 in der Altana-Galerie der Kustodie an der TU Dresden im Görges-Bau zu erleben sein, kombiniert mit Skulpturen des zweiten Dresdner Schaufler-Stipendiaten, Anton Ginzburg.

Eine deutlich größere Ausstellung soll 2023 folgen, wenn die ersten vier Stipendiaten des Schaufler Lab durch sind. Sie dürfen ihre Ergebnisse dann im Schauwerk Sindelfingen präsentieren.

Von Barbara Stock