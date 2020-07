In Leipzig blitzt es öfter als in Dresden

Leipzig

Die Messestadt hat es der Landeshauptstadt Dresden mal wieder gezeigt – selbst bei den Blitzeinschlägen liegt Leipzig deutlich vorn! Zumindest im Jahr 2019. Unter den großen sächsischen Städten kann Leipzig auf 521 Einschläge bei Gewittern verweisen, während Dresden nur auf 352 kommt und Chemnitz auf lächerliche 65.

Seit 1991 füllt der Blitz-Informationsdienst von Siemens dankenswerterweise das berüchtigte Sommerloch in den Redaktionen flächendeckend mit den Daten aus dem aktuellen Blitzatlas. Dann beginnt als Ersatz für die pausierende Fußball-Bundesliga das Rechnen, auf welchem Tabellenplatz das jeweilige Bundesland in der Statistik liegt und natürlich auch der Heimatort.

Wer trägt die Schuld an den Blitzen?

In diesem Jahr hat es Sachsen immerhin auf Rang 4 vor Thüringen geschafft. Mehr blitzte es nur in Berlin (!), Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ist also doch Kanzlerin Angela Merkel wieder mal an allem schuld oder wird der Osten am Ende bei der Versorgung mit Blitzen bevorzugt? Dagegen spräche, dass der blitzreichste Ort Speyer in Rheinland-Pfalz war – vor Rostock und Lübeck. Und warum schneidet das Erzgebirge immer so gut ab? Fragen über Fragen.

Wo es viel und wo es wenig blitzte. Quelle: blids

Einer, der sie geduldig zu beantworten gewohnt ist, heißt Thomas Hain und ist Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Leipzig. Die Frage, die im Raum steht, lautet schlicht: Ist womöglich die neue große Seenplatte schuld daran, dass sich die Gewitter so oft nach Leipzig verirren? Doch Pustekuchen. Hain ist brutal genug, die schöne Blitzgeschichte innerhalb weniger Minuten kaputt zu analysieren.

Schweinfurt widerlegt Theorien

Von wegen Seenplatte rund um Leipzig. „Die Situation stellt sich so dar, dass einzelne Gewitter die Statistik extrem nach oben treiben. Wenn wir ein sehr starkes Gewitter haben, das über Leipzig hinweg zieht, dann bringt das gleich mal 50 bis 100 Blitze auf einmal“, klärt Hain auf. Folge dann drei Wochen später noch ein Gewitter, sei plötzlich eine Art statistischer Blitz-Schwerpunkt da. Über längere Zeiträume gebe es jedoch kaum noch Unterschiede. Die Statistik lügt eben nie: 2015 schlug der Blitz 1331 Mal in Dresden ein, aber nur 431 Mal in Leipzig, noch knapp vor Chemnitz mit 418.

„Dazu kommt, dass Leipzig und Dresden von der Fläche her viel größer sind als Chemnitz – größere Fläche, mehr Blitze“, sagt der Meteorologe. Und setzt dann den argumentativen Punch: „Schauen Sie sich Schweinfurt an. Die Stadt war 2018 Blitz-Spitzenreiter. Ein Jahr später rangiert sie am Ende der Tabelle.“

Luft kann Wasser nicht mehr halten

Adieu, Blitzgeschichte? Nicht ganz, denn die „gute“ sächsische Position kommt wohl doch nicht ganz von ungefähr. „ Gewitter entstehen immer dann, wenn überhitzte Luft nach oben transportiert wird“, nimmt Hain den Faden wieder auf. Was häufig am Nachmittag oder in den Abendstunden passiere – und an den Mittelgebirgen. Dann kühle die Luft rasch ab und könne buchstäblich das Wasser nicht mehr halten. Was zu einer labileren Atmosphäre und zu Gewittern samt Blitzen führe. „Deshalb sind Erzgebirge, Elbsandsteingebirge oder Vogtland häufig blitzreichere Regionen“, schließt der Meteorologe.

Ein ziemlich blitzarmes Jahr

Da passt dann auch wieder die Statistik: Der Landkreis mit den häufigsten Blitzeinschlägen war Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mit 2604 Einschlägen, vor Görlitz und dem Erzgebirge.

Insgesamt hat der Blitz im vergangenen Jahr jedoch eher spärlich in Sachsen eingeschlagen – 20 900 mal. Zum Vergleich: Im Jahr 2018 waren noch mehr als 25 000 Blitze über den Himmel des Freistaats gezuckt und in den Boden eingeschlagen. Das gilt auch für Gesamtdeutschland mit etwa 329 000 Einschlägen. 1991 waren es fast vier Mal so viele. Gewitter sind eben auch nicht mehr das, was sie einmal waren.

Von Roland Herold