Leipzig

Zehntausende Ukrainerinnen und Ukrainer sind bisher vor dem russischen Krieg nach Sachsen geflüchtet. Unter den Schutzsuchenden gibt es auch viele Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter. Seit Mitte März können ankommende Eltern ihren Nachwuchs über ein Online-Portal des Kultusministeriums für den Unterricht in Sachsens Bildungseinrichtungen anmelden. Bisher sind 6400 solcher Gesuche eingegangen, sagt Roman Schulz vom Landesamt für Schule in Bildung (LaSuB).

Lesen Sie auch Kommentar: Integration von Geflüchteten: Sachsens Schulen machen es vor

Allein aus Leipzig habe es bislang 1240 Anmeldungen von ukrainischen Schülerinnen und Schülern gegeben. Nach formloser Registrierung im Portal versuchen die Behörden-Mitarbeitenden eine Lösung am angegebenen Wohnort zu finden. Das ist in der kinderreichen Messestadt nicht immer ganz einfach, wie die üblichen Losverfahren beim Wechsel auf weiterführende Einrichtungen jedes Schuljahr aufs Neue zeigen. Trotzdem konnte für 900 ukrainische Kinder und Jugendliche bereits ein Platz zum gemeinsamen Lernen auch in Leipzig gefunden werden.

Landesweit sind es 4400 bereits zugesicherter Schulplätze für die Geflüchteten, sagt Schulz. Dabei wurden zuletzt auch 170 ausschließlich ukrainische Klassen gebildet – in denen maximal zwei bis drei Altersgruppen zusammen lernen. In Dresden konnte Mitte April sogar ein eigenes Gebäude mit 16 Unterrichtsräumen für bis zu 400 ukrainische Kinder eröffnet werden.

37 Leipziger Schulen haben Kinder aufgenommen

„Wir haben aber nicht nur ganze Vorbereitungsklassen, es gibt auch kleinere Gruppen an den Schulen und zum Teil auch Schülerinnen und Schüler, die in die Regelklassen integriert wurden – je nachdem, ob es möglich oder notwendig war“, erzählt Roman Schulz. In Leipzig hatten bis Anfang dieser Woche 17 Grundschulen, 14 Oberschulen und sechs Gymnasien ukrainische Kinder und Jugendliche aufgenommen. Andere bereiten sich aktuell noch darauf vor, zeitnah erste Kinder aus der Ukraine bei sich begrüßen zu können.

Angesichts der Erlebnisse, die viele der Ankommenden durchmachen mussten, stehe der Unterricht aktuell aber noch nicht zwingend an erster Stelle. „In diesem Halbjahr ist erstmal wichtig, dass die Kinder ankommen, dass sie Geborgenheit und ein Gefühl von Frieden erhalten, mit Gleichaltrigen in Kontakt kommen und in einer schulischen Struktur aufgenommen werden. Wir wissen auch, dass es noch nicht überall gleich passgenau mit dem Unterricht funktionieren wird. Es geht erst einmal um pragmatische Lösungen“, erklärt Schulz.

Unterricht auch auf Deutsch und Ukrainisch

Mit pragmatischer Hilfe für Geflüchtete haben die Schulen im Freistaat bereits einige Erfahrungen. Seit 2015 ist die Integration fester Bestandteil des hiesigen Schulsystems. In der Regel passiert dies über mehrstufige DaZ-Klassen (Deutsch als Zweitsprache), in der die Ankommenden erst einmal vorrangig die neue Sprache erlernen, ehe sie später in die „normalen“ Regelklassen hinüberwechseln können.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Deutsch im Unterricht gehört auch jetzt zum sächsischen Integrationskonzept, allerdings erfordere die aktuelle Situation auch Erweiterungen. „Bei den Kindern aus Syrien, Afghanistan und dem Irak 2015 war es klar, dass sie länger bleiben werden. Jetzt hängt viel davon ab, ob Putin den Krieg noch weiter vorantreibt“, sagt Schulz. Vielleicht könnten die Geflüchteten bald in ihre Heimat zurückkehren, vielleicht dauere der Krieg aber auch noch sehr viel länger an. „Sicher muss man sich auch fragen, wann überhaupt wieder Menschen zurück nach Mariupol oder in die anderen zerstörten Städte gehen können?“

Ukrainische Lehrkräfte helfen – Anmeldung von Schulanfängern

Das Dresdner Kultusministerium hat zumindest entschieden, erstmals auch Unterricht für Geflüchtete in der Muttersprache zu ermöglichen. Seit Wochen sucht der Freistaat unter den Ankommenden deshalb auch nach Pädagoginnen und Pädagogen, die helfen. Die Schulen können beim Einstellen neuer Kräfte unter anderem auf Mittel des Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ (CAP) zurückgreifen, heißt es in einem Leitfaden. Allein in Leipzig und im angrenzenden Landkreis konnten auf diese Weise 80 Lehrkräfte mit ukrainischen oder russischen Sprachkenntnissen angeworben werden, sagt Schulz. Sachsenweit sind es bisher 170 Einstellungen.

Allerdings braucht es nicht nur mit Blick auf den Herbst noch deutlich mehr Unterstützung, weshalb die Anwerbung von Muttersprachlern nun noch einmal forciert wird. „In den kommenden Wochen werden wir die ukrainischen Eltern darum bitten, auch ihre Schulanfänger für die neuen ersten Klassen anzumelden. Wir wollen schließlich vor der Welle bleiben und nicht hinterherschwimmen“, sagt Roman Schulz. Das wird dann im September nicht nur eine Herausforderung für die Schulen, sondern auch für die ukrainischen Grundschulkinder selbst: Sie werden das Lesen und Schreiben in Sachsen sowohl in ihrer Muttersprache als auch in Deutsch erlernen.

Anmeldeportal für Schülerinnen und Schüler: www.schulportal.sachsen.de/ukraine

Von Matthias Puppe