In Löbnitz bei Kellers kann man gut Urlaub machen

Löbnitz

Dieses Jahr hat Urlaub in Deutschland durch Corona einen neuen Stellenwert bekommen. Kann man einen erlebnisreichen und erholsamen Urlaub auch im eigenen Landkreis Nordsachsen verbringen? Ganz im Norden gibt es so einen Ort, der dafür beste Voraussetzungen bietet: Löbnitz. Zu DDR-Zeiten trug er den Beinamen „Dorf der Pferde“.

Auszeichnung als „Gästeliebling 2020“

Preisgekrönte Adresse in Löbnitz ist die Hotel-Pension Keller mitten im Ort. Der Landestourismusverband Sachsen hat sie als „Gästeliebling 2020“ ausgezeichnet, damit ist das familiär geführte Haus in der Kategorie Pension Sieger für die Reiseregion Leipzig einschließlich der Stadt Leipzig.

Es verfügt über 13 Zimmer und Appartements. Neben dem Frühstücksraum gibt es auch geschmackvoll gestaltete Räume, in denen schon so manche Familienfeier stattfand. Iris Keller ist seit 26 Jahren die Hausherrin. Sie wohnt mit ihrem Mann Gerald, der sie tatkräftig unterstützt, gleich nebenan. „Das war mal ein Bauernhof, wo heute übernachtet wird, das war mal die Scheune“, erzählt Iris Keller (56).

Neue Herausforderung für Iris Keller

Bis ihr Sohn geboren wurde, war sie einer der Mitarbeiter in der Löbnitzer Kaufhalle. Dann suchte sie eine neue Herausforderung. Unterstützt von der Familie und mit Überzeugungskraft vom Architekten und Bauplaner entstand auf dem Anwesen statt zweier Ferienwohnungen die Hotel-Pension. In ihr fühlen sich nicht nur ehemalige Löbnitzer bei einem Heimaturlaub, übernachtende Geschäftsleute und Monteure oder Gäste von Familienfeiern wohl. Immer mehr Menschen machen in dem Haus auch Urlaub.

„Wir haben hier eine Menge zu bieten. Das bestätigen uns immer wieder Gäste, die zum Beispiel auch aus den alten Bundesländern zu uns kommen. Inzwischen haben wir viele Stammgäste, auch aus der näheren Umgebung, die hier einfach mal paar Tage ausspannen wollen“, erzählt die Hausherrin.

Viele Ausflugsziele in der Region

Wer Urlaub in Löbnitz macht, dem muss nicht langweilig werden. Im Ort selbst kann man die Kirche erkunden und bei einer Führung erfahren, dass Martin Luther hier schon weilte, als er von Leipzig nach Wittenberg unterwegs war und sogar Freunde im Ort hatte. Eine Mühlenbesichtigung kann ebenso unternommen werden. Pferdefreunde können auf einem der Reiterhöfe ihre Leidenschaft ausleben oder eine Tour mit Kutsche und Kremser mieten. Wer sein Fahrrad mitbringt, dem bietet sich eine Tour zum Beispiel um den nahen Seelhausener See an oder er fährt entlang der Mulde, um die naturnahe Auenlandschaft zu erkunden.

Ziele können für einen Ausflug aber auch die Goitzsche oder Pouch mit ihren Erholungsangeboten sein. Auf 32,5 Kilometern des Sächsischen Lutherweges kann gewandert und dabei auch Schönwölkau besucht werden. Nahe liegen ebenfalls Roitzschjora mit dem Flugplatz oder Reibitz mit dem Landschulheim und seinen Familienangeboten. Wer auch mal Stadtflair sucht, ist schnell in Leipzig oder Wittenberg. Wer aber lieber faulenzen möchte oder nach einem Tagesausflug Entspannung sucht, dem stehen im Garten der Hotel-Pension ein Pool und Liegestühle sowie Sitzecken zur Verfügung.

Selbst gemachte Marmeladen und Kuchen

Auch schlemmen kann man bei Kellers ausgiebig. Sie sind nicht nur bekannt als Caterer für Feiern, Feste und Empfänge. Iris Keller hat zudem den Ehrgeiz, Gäste beispielsweise mit selbst gemachten Marmeladen oder Kuchen zu erfreuen. „Die Corona-Zeit habe ich auch dazu nutzen können, neue Rezepte auszuprobieren“, erzählt sie. Die Begeisterung für das Selbermachen kann man in ihrem Gesicht lesen, wenn sie darüber redet.

Stolz erzählt sie auch, dass die Hotel-Pension noch nie geschlossen war. Urlaub machen Kellers als begeisterte Skifahrer im Winter. In den Anfangsjahren sorgten dann die Schwiegereltern für das Wohl der Gäste. „Ein Glücksfall für uns.“ In den letzten Jahren übernahmen diesen Part Sohn und Schwiegertochter, die auch sonst gern helfen, wenn sie gebraucht werden.

Stammgäste in vielen Teilen Deutschlands

Rückblickend auf die nunmehr 26 Jahre Hotel-Pension Keller sind sich Kellers einig: Es gab viele Höhen und Tiefen, auch harte Zeiten. „Ich habe keinen Tag bereut“, sagt Iris Keller. Froh ist sie, dass immer mehr Touristen kommen, nachdem anfangs hauptsächlich Geschäftsreisende übernachtet haben. Das sei vor allem mit dem Ausbau der Radwege und mit dem „Wasser vor der Hoteltür“, mit der Entwicklung der Seenlandschaft, gekommen. So wundert es nicht, dass Kellers inzwischen auch Gäste aus Australien, Amerika, Chile oder der Schweiz begrüßen konnten. Und, dass es in vielen Teilen Deutschlands Stammgäste gibt. Iris Keller und ihre Familie sind dankbar für diese Entwicklung. Sie wollen nicht nur Nutznießer sein und engagieren sich deshalb in Tourismusvereinen und -verbänden. Und einmal im Jahr sind sie Gastgeber für ein Hoffest mit Livemusik. Das hat in der Region schon Kultstatus erreicht. Urlaub bei Kellers im nordsächsischen Löbnitz – eine echt gute Adresse.

Wettbewerb Gästeliebling 2020 Bereits zum fünften Mal suchte der Landestourismusverband (LTV) Sachsen den „Gästeliebling“ im Freistaat und machte damit gleichzeitig auf das Thema Onlinebewertungen aufmerksam. 22 Regionssieger aus allen sächsischen Reiseregionen konnten sich in diesem Jahr über diese Auszeichnung freuen. Zu den Preisträgern gehört auch die Hotel-Pension Keller aus Löbnitz, die in der Kategorie Pension als Regionalsieger gekürt wurde. Es ist die einzige Sieger-Einrichtung im Landkreis. Seit 2015 wird der Wettbewerb des LTV Sachsen jährlich ausgetragen und stand diesmal ganz im digitalen Zeichen. Er soll Anstrengungen und Initiativen im Bereich der sächsischen Tourismuswirtschaft fördern und würdigen. In diesem Bereich wird ein jährlicher Umsatz von über acht Millionen Euro erzielt, zudem sind hier rund 194 000 Arbeitsplätze angesiedelt. Nominiert für den Wettbewerb waren alle Beherbergungsbetriebe in Sachsen, die bis Ende 2019 über mindestens 70 Onlinebewertungen verfügten. Die Auszeichnung erfolgt in den drei Kategorien Hotel, Pension/Gasthof sowie Ferienwohnung. Welche der 22 Häuser sich als Landessieger durchsetzen, entscheidet sich Ende des Jahres.

Von Bärbel Schumann