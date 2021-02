Leipzig

Die Hoffnung auf ein schnelleres Impftempo in Sachsen wächst. Der Grund: Seit Ende letzter Woche kommen mit dem Vakzin von AstraZeneca erstmals drei Impfstoffe im Freistaat zum Einsatz. „Damit können jetzt auch mehr Termine für die Erstimpfungen in Sachsen angeboten werden. Allein in dieser Woche sind 17 700 freie Termine für die Erstimpfung über die Webseite und die Hotline buchbar“, sagt Kai Kranich, Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes in Sachsen.

DRK: Termine werden innerhalb weniger Stunden ausgebucht sein

Allerdings bleibt auch das bisher nur ein Tropfen auf dem heißen Stein: Von den etwa 1000 möglichen Erstimpfungen an jedem der 13 Impfzentren pro Tag ist Sachsen nach wie vor weit entfernt. Derzeit sind bei der verfügbaren Vakzin-Menge bei einer 7-Tage-Impfwoche im Schnitt nur knapp 200 Erstimpfungen pro Tag und Impfzentrum möglich.

Es bleibt dabei: Die Buchung eines freien Impftermins bleibt für die meisten ein Geduldsspiel. Aus den Erfahrungen der letzten Tage geht auch das DRK davon aus, dass die aktuell verfügbaren 17 700 Termine bis zum 22. Februar binnen weniger Stunden ausgebucht sein werden.

Die Telefon-Hotline ist erreichbar unter: 0800 0899 089. Das Online-Portal zur Terminvergabe finden sie hier.

Dennoch: Das DRK bleibt bei seiner Strategie, immer nur so viele Termine zu vereinbaren, wie auch Impfstoff ankommt oder zumindest fest zugesagt ist. Impfdosen für die Zweitimpfung werden mit der Impfstofflieferung sofort zurückgelegt. „Eine Ausnahme stellt der Impfstoff von AstraZeneca dar, der aufgrund seiner Beschaffenheit flexiblere Termine für die Zweitimpfung ermöglicht und daher mit Eintreffen vollständig für die Impfkampagne zur Verfügung steht“, sagt DRK-Sprecher Kranich.

Astra Zeneca wird seit Sonnabend in Leipzig verimpft

Das Astra-Zeneca-Vakzin wird seit Ende letzter Woche auch in Leipzig verimpft. Allerdings noch auf bescheidenem Niveau: Am Sonnabend waren es 11 Impfungen, am Sonntag 30. Da in Deutschland die Ständige Impfkommission empfohlen hat, mit AstraZeneca nur unter 65-Jährige zu impfen, kommen jetzt verstärkt jüngere Impfwillige zunächst aus der Prioritätengruppe 1 zum Zuge. Das sind beispielsweise Mitarbeiter aus Pflegeheimen oder das Personal von Intensivstationen, Notaufnahmen oder Rettungsdiensten.

Einzelne Terminbuchungen auch kurzfristig möglich

Das DRK in Sachsen rechnet ab März damit, dass durch die kontinuierlich steigende Impfstoffmenge in den folgenden Wochen weitaus mehr Terminangeboten gemacht werden können. Zudem werden immer wieder einzelne, sehr kurzfristige Termine ins Buchungssystem eingepflegt. „Das ist möglich, weil mobile Teams aus den Pflegeeinrichtungen nicht benötigten Impfstoff zurückbringen. Da diese Impfstoffe bereits aufgetaut sind, müssen sie binnen eines bis fünf Tagen in den Impfzentren verbraucht werden“, sagt Kai Kranich. Es könne sich also lohnen, zum Ende der Woche bereits nach einem Impftermin für den Anfang der kommenden Woche telefonisch nachzufragen oder auf der Website nachzuschauen.

Das müssen Sie zum Impfen wissen Eine Auswahl des Impfstoffes ist nicht möglich. Welcher Impfstoff für die Erst- und Zweitimpfung vorgesehen ist, wird dem Kunden auf der Terminbescheinigung aufgezeigt. Natürlich liegt die letztendliche Entscheidung dazu beim ärztliches Personal im Impfzentrum im Rahmen der Impftauglichkeitsuntersuchung. Buchungen über die Hotline: Termine über die Telefon-Hotline 0800 0899 089 können nur frühestens fünf Tage im Voraus vergeben werden, weil die Unterlagen per Brief an die Kunden versendet werden. Personen, die sich online einen Termin buchen (hier gehts zum Serviceportal), erhalten ihre Unterlagen zum selber ausdrucken per E-Mail. Paarbuchungen: Sowohl über die Hotline wie auch das Onlineportal sind Paarbuchungen möglich. Dafür müssen sich aber beide Personen registriert haben und in die aktuell höchste Priorisierungsgruppe 1 gehören. Beim Impftermin: Es ist ausreichend 15 Minuten vor dem Termin am Impfzentrum anzukommen. Bitte bringen Sie alle Unterlagen mit, die Sie per Post oder E-Mail erhalten haben. Bitte füllen Sie die Unterlagen bereits zu Hause aus.

Mitte März sind Pflegeheime durchgeimpft

Auch weiterhin geht der überwiegende Anteil des zur Verfügung stehenden Impfstoffes an die sächsischen Pflegeeinrichtungen. Der letzte Termin, in den sachsenweit insgesamt 1034 priorisierten Einrichtungen, wird voraussichtlich Mitte März stattfinden. Dann sind alle Erst- und Zweitimpfungen in diesen Einrichtungen durch die mobilen Teams durchgeführt.

Hauptlast liegt auf dem Biontech-Impfstoff

Aktuell wurden 154.886 Impfdosen durch das DRK in den Pflegeeinrichtungen und Impfzentren ausgegeben. Darunter bereits 47.670 Zweitimpfungen. Die Hauptlast liegt dabei weiterhin auf dem Impfmittel von Biontech-Pfizer, die zuletzt mit Lieferengpässen zu kämpfen hatten. Das Biontech-Mittel kommt zu mehr als 90 Prozent in Sachsen zum Einsatz. Daneben wurden bisher 4461 mal das Vakzin von Moderna und 544 mal AstraZeneca verimpft. Ähnlich die Lage in Leipzig: Von den bisher 27 168 Impfungen kamen lediglich rund 1000 von Moderna und rund 40 von AstraZeneca. Das überwiegende eingesetzte Impfmittel war das Vakzin von Biontech.

Von Olaf Majer