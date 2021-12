Leipzig

In Sachsen steigt der Widerstand gegen die Corona-Proteste – den Pandemie-Leugnern und Kritikern der Maßnahmen sollen nicht länger die Straßen überlassen werden. Zwischen Leipzig, Zittau und Plauen gibt es mittlerweile eine Vielzahl von entsprechenden Bündnissen. Etwa 20.000 Menschen haben sich bereits Offenen Briefen und Aufrufen angeschlossen, die für mehr Respekt und Solidarität werben.

Freiberger Initiative: Kein Abenteuerspielplatz für Rechtsextreme

Die meisten Unterstützerinnen und Unterstützer hat bislang die Initiative „Freiberg für alle“, die vor gut einer Woche den Anfang gemacht hatte: Fast 4500 Menschen widersprechen namentlich den Corona-Protesten in der mittelsächsischen Stadt. „Wir sind sauer, wir sind wütend und wir wollen das nicht länger hinnehmen! Wir fordern die ’Spaziergänger’ auf, dieses weitere Befeuern der Pandemie zu unterlassen“, machen sie in einem Offenen Brief klar und fordern: „Lasst Freiberg nicht zum Abenteuerspielplatz der Rechtsextremen und Corona-Leugner werden!“

Band Silbermond unterzeichnet Appell in Bautzen

Damit stehen die Freiberger längst nicht allein. So wurde im Internet unter anderem eine „Bautzener Erklärung“ veröffentlicht. Darin heißt es: „Wir wollen es nicht weiter hinnehmen, dass die Protestler die Krise durch Egoismus befeuern.“ Unternehmer, Pfarrer, Vereins- und Verbandsvorsitzende und auch die einheimische Band Silbermond haben unterzeichnet. Ein ähnlich lautender Appell aus Zittau hat bereits rund 1400 Unterstützerinnen und Unterstützer. In Zwickau, Plauen und Chemnitz gibt es ebenfalls solche Offenen Briefe und Bündnisse.

Pfarrer der Evangelischen Landeskirche rufen zur Besonnenheit auf

Darüber hinaus rufen 20 Pfarrerinnen und Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche zur Besonnenheit auf: Sie seien „entsetzt und besorgt über die zunehmende Gewaltbereitschaft und Aggressivität bei den Protesten“. Zu den Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern gehören der Leipziger Nikolaikirchen-Pfarrer sowie dessen Amtskollegen von der Frauenkirche und der Johannes-Kreuz-Lukas-Gemeinde in Dresden, genauso der Superintendent. „Wenn zur Lynchjustiz gegen Mitbürger und demokratisch gewählte Volksvertreter aufgerufen wird, ist das erträgliche Maß überschritten“, heißt es in dem Aufruf.

Demokratieforscher: Lokale Bündnisse sind wichtiges Zeichen

Der Demokratieforscher Oliver Decker hält diese lokalen Bündnisse für den richtigen Weg, um insbesondere die rechtsextreme Mobilisierung zu brechen. „Es wird damit sichtbar, dass die Corona-Maßnahmen nicht nur von der Regierung angeordnet sind, sondern von vielen Menschen aus der Nachbarschaft mitgetragen werden. Das ist ein sehr wichtiges Zeichen“, erklärt Decker, der Direktor des Else-Frenkel-Brunswik-Instituts an der Universität Leipzig ist. Dabei sei entscheidend, dass der Widerspruch gegen sogenannte Spaziergänger „konkrete Gesichter“ habe, etwa von bekannten Menschen im Ort, aus Vereinen oder von Nachbarn.

Bürgermeister wollen Mehrheit aufrütteln: Nicht länger schweigen

Der Grimmaer Stadtrat hatte nach dem Fackelaufzug vor dem Wohnhaus von Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) – mit Ausnahme der AfD – in einer Erklärung für mehr Offenheit und Toleranz geworben. OBM Matthias Berger (parteilos) will sich noch mit einem eigenen Brief an die Einwohnerinnen und Einwohner wenden: „Die rote Linie ist endgültig überschritten. Wir dürfen nicht länger schweigen, jetzt ist die breite Gesellschaft gefordert.“ Außerdem wolle er „Danke an die Vernünftigen sagen“, so Berger. Auch Dirk Neubauer (parteilos), Bürgermeister im mittelsächsischen Augustusburg und Buchautor, fordert: „Die Mehrheit darf nicht länger hinnehmen, von einer lauten Minderheit an den Rand gedrängt zu werden.“

Leipziger Netzwerk beschränkt sich auf kleinere Aktionen

Das Aktionsnetzwerk „Leipzig nimmt Platz“ beschränkt sich aufgrund der Infektionslage momentan auf kleinere Aktivitäten. So wurde beispielsweise gegen eine Mahnwache von Corona-Leugnern am Neuen Rathaus demonstriert und das Aufstellen von Kerzen am Mendebrunnen verhindert. „Häufig genügt es schon, wenn der Widerspruch einfach nur sichtbar wird. Diese bloße Anwesenheit ist effektiv und zeigt schließlich auch, dass eine Gemeinschaft gegenübersteht“, sagt die Leipziger SPD-Vorsitzende und „Leipzig nimmt Platz“-Managerin Irena Rudolph-Kokot. Zugleich kritisiert sie: „Wie kann es sein, dass Polizei und Ordnungsbehörden gegen Corona-Proteste die geltenden Regeln nicht durchsetzen?“

Landespolizeipräsident kündigt harte Linie und Kontrollen an

Am Montagabend hatten im Freistaat wieder sogenannte Spaziergänge stattgefunden. Laut Innenministerium hat sich die Zahl im Vergleich zur Vorwoche leicht erhöht: von 82 auf 100, mit 6800 beziehungsweise 8500 Teilnehmenden. Damit sind im Dezember 250 illegale Versammlungen registriert worden, an denen sich rund 20.000 Corona-Protestler beteiligt haben. „Die Polizei lässt sich nicht an der Nase herumführen und wird bei denen, die es nicht begreifen oder akzeptieren wollen, robust und entschieden handeln“, erklärt Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar und kündigt strikte Kontrollen an.

AfD solidarisiert sich mit Corona-Demonstranten

Die AfD im Sächsischen Landtag unterstützt trotz eines Verbotes von Versammlungen mit mehr als zehn Menschen die Protestaktionen gegen die Corona-Maßnahmen. Man solidarisiere sich „ausdrücklich mit allen Demonstranten, die derzeit friedlich für Freiheit, Demokratie und ihre Grundrechte auf die Straße gehen“, erklärte Fraktionschef Jörg Urban am Dienstag in Dresden. Die AfD werde sich weiterhin bei den Protesten einbringen. Denn die Anliegen der Menschen seien allzu verständlich.

