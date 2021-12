Dresden

Die große Mehrheit der sächsischen Lehrerinnen und Lehrer ist geimpft. Das ergab eine LVZ-Anfrage an das Kultusministerium. Demnach verfügen 28.350 Lehrkräfte über einen vollständigen Impfstatus, was einem Anteil von mindestens 86,5 Prozent entspricht. Daneben gelten 854 Lehrkräfte als genesen. Diese Zahlen ergeben sich erstmals aufgrund der aktuellen 3G-Regelung am Arbeitsplatz. Auf deren Grundlage wurde eine entsprechende Statistik erstellt.

Damit liegen die Pädagogen deutlich über dem sachsenweiten Durchschnitt: Lediglich 58,9 Prozent haben bislang zwei Impfungen erhalten. Angesichts dieser niedrigen Quote ist der Freistaat weiterhin bundesweites Schlusslicht.

Kultusminister: Lehrkräfte übernehmen Verantwortung

„Ich freue mich über die erfreulich hohe Impfquote. Sachsens Lehrerinnen und Lehrer übernehmen damit Verantwortung gegenüber den ihnen anvertrauten Schülern und für die gesamte Gesellschaft“, sagte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) der LVZ. Das Kultusministerium geht sogar von einer noch höheren Rate aus, die bei gut 90 Prozent liegen dürfte: Da sich auch geimpfte Lehrkräfte vor dem Unterricht testen lassen können, sind Doppel-Nennungen in der Statistik wahrscheinlich.

Lehrkräfte an Gymnasien haben die höchste Impfbereitschaft

Hinsichtlich der Schularten lassen sich einige Unterschiede in der Impfbereitschaft feststellen. An der Spitze liegen Lehrerinnen und Lehrer an den Gymnasien: Laut den Berechnungen sind von ihnen sachsenweit 94,5 Prozent vollständig geimpft. Danach folgen Berufsschulen (90,4), Oberschulen (87,7), Referendare (87,4), Förderschulen (81,1) und Grundschulen (80,1). In die Berechnungen sind nur aktive Pädagogen eingeflossen – etwa 4200 sind derzeit unter anderem in Elternzeit, erkrankt oder stehen aus anderen Gründen nicht vor Klassen.

Impfquote an Leipziger Schulen über dem Durchschnitt

Auch regional weist die Statistik des Kultusministeriums erhebliche Abstufungen auf. Demnach sind in Leipzig nahezu alle Lehrerinnen und Lehrer geimpft: An Gymnasien beträgt die Quote 97,4 Prozent, an Oberschulen 95,5 Prozent und an Grundschulen 93,3 Prozent. In Dresden liegen Grundschulen (86,6) und Oberschulen (96,0) über dem Durchschnitt der Schulart, Gymnasien (87,3) darunter.

In Nordsachsen und im Landkreis Leipzig sind die Werte an weiterführenden Schulen fast ähnlich hoch wie in Leipzig, dagegen liegen Lehrkräfte an Grundschulen mit 81,9 beziehungsweise 83,5 Prozent jeweils zurück. Deutlich unterhalb des Durchschnittes fallen Grundschulen in Mittelsachsen (68,2) und im Landkreis Sächsische Schweiz/Osterzgebirge (68,2) auf.

GEW-Chefin spricht von „ermutigenden Zahlen“

„Die schnelle Vereinbarung von Terminen im Frühjahr und bundesweite Umfragen ließen ein solches Ergebnis erwarten“, sagte die Landesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW, Uschi Kruse, der LVZ. Trotz der ermutigenden Zahlen dürfe „das Kultusministerium allerdings nicht weiter auf das Prinzip Hoffnung setzen“, machte Kruse klar und fordert konsequentere Maßnahmen zum Schutz von Schülerinnen und Schülern sowie des Personal. „Von kontinuierlich offenen Schulen kann längst nicht mehr die Rede sein“, kritisierte die GEW-Chefin.

Infektionszahlen an Schulen sinken allmählich

Laut Kultusministerium gehen die Infektionszahlen an den rund 1400 Schulen aber allmählich zurück. In der vergangenen Woche wurden noch 385 neue Corona-Ansteckungen bei Lehrerinnen und Lehrern sowie 5750 bei Schülerinnen und Schülern gemeldet. Das entspricht einem Rückgang von jeweils rund zehn Prozent. Insgesamt mussten 43 Lehrkräfte sowie 3690 Kinder und Jugendliche neu in Quarantäne. „Das aufgebaute System hat sich bisher bewährt. Wir müssen aber das Infektionsgeschehen weiter im Blick behalten und gegebenenfalls nachjustieren, wenn nötig“, erklärte Piwarz.

Von Andreas Debski und Kai Kollenberg