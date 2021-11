In Sachsen sollen Schulen offen bleiben

Dresden

Die Landesregierung plant, die Schulen und Kitas künftig auch bei Erreichen der Überlastungsstufe regulär offenzuhalten. Das geht aus dem Entwurf für die neue Schul- und Kitaverordnung vor, die der LVZ vorliegt. Der entsprechende Passus, der für Schulen in der Überlastungsstufe den Gang in den Wechselunterricht und für Kitas feste Gruppen vorgeschrieben hätte, soll gestrichen werden.

Das Kultusministerium begründet die Entscheidung mit der geplanten Änderung des Bundesinfektionsschutzgesetz, wonach es künftig nicht mehr möglich sei, Schulen und Kitas zu schließen: „Vor diesem Hintergrund wäre es nicht sinnvoll, für einen Zeitraum von zwei bis drei Wochen auf landesrechtlicher Grundlage weitgehende und flächendeckende Einschränkungen des Regelbetriebs eintreten zu lassen“, heißt es in den Erläuterungen des Entwurfs.

Einschränkungen für Ungeimpfte

Im Einzelfall sollen Einschränkungen und Schulschließungen aber weiterhin möglich sein. Geimpfte und genesene Schüler sollen dann aber von einem Gang in den Wechselunterricht nicht betroffen sein.

Die Überlastungsstufe in Sachsen soll künftig in Kraft treten, wenn an drei aufeinanderfolgenden Tagen mindestens 420 Intensiv- oder 1300 Normalbetten in den Krankenhäusern mit Coronapatienten belegt sind.

Von Kai Kollenberg