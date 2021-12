Leipzig

Kritiker der Corona-Maßnahmen haben am Montagabend in mehreren Orten Sachsens demonstriert. Nach Angaben Polizei kam es in und um Leipzig zu „mehreren Ansammlungen“. In Markkleeberg hätten am Abend „Personen im niedrigen dreistelligen Bereich“, demonstriert, hieß es. Auch in Torgau sind laut einer Polizeisprecherin rund 300 Menschen unterwegs gewesen. Dort flogen auch Böller, berichten Augenzeugen. Darüber hinaus habe es in Taucha, Engelsdorf und Brandis „Ansammlungen“ mit Teilnehmerzahlen zwischen 30 und maximal 100 Personen gegeben, hieß es. In Eilenburg kamen rund hundert Leute auf dem Markt zusammen.

Demonstrationen in Grimma, Wurzen, Eilenburg und Delitzsch

Etwas mehr als 200 sogenannte Spaziergänger trafen sich am Montagabend in Grimma. Nur vereinzelt brach sich der Unmut der Frauen und Männer über die Schutzverordnung mit Trillerpfeifen und wenigen gezündeten Böllern Bahn. Auch durch die Wurzner Innenstadt halten vereinzelt Rufe „Wir sind das Volk“. Dort trafen sich mehrere hundert Männer und Frauen.

In Delitzsch waren etwa 280 Menschen aller Altersklassen auf dem Marktplatz. Der Spaziergang durch die Stadt verlief ruhig; einige Kinder hatten Lampions dabei, Maske trug niemand. Auch auf Abstand wurde wenig Wert gelegt. In Oschatz trafen sich rund 60 Menschen zu Protesten.

Polizei stoppt Demonstranten am Leipziger Nordplatz

In Leipzig wurde eine Gruppe von etwa 30 Personen am Nordplatz festgestellt und gestoppt, als sie sich in Richtung der Leipziger Innenstadt bewegte. Die Polizei habe die Identität der Demonstranten festgestellt und die Gruppe am Weiterlaufen gehindert, hieß es. Auch in mehreren anderen Städten wurden Demonstranten von Polizisten gestoppt. Wie viele Personalien aufgenommen wurden, blieb am Abend offen.

Darüber hinaus wurden aus Dresden 100 Demonstranten gemeldet, aus Bautzen 200. Gegner von Corona-Maßnahmen haben sich auch in Freiberg, Zwickau, Zittau, Pirna und Werdau getroffen.

Tausend Teilnehmer in Altenburg

In Altenburg wird von tausend „Mitlaufenden“ berichtet. Unter ihnen seien viele Zugereiste gewesen, aber auch zahlreiche Altenburger, darunter Dutzende Kinder.

Eine Regelungslücke in der Corona-Notfallverordnung hat schon im Laufe des Montags im sächsischen Sozialministerium für geschäftiges Treiben gesorgt. Denn mit der Neufassung des Regelwerkes konnten Teilnehmer von verbotenen Versammlungen zwischenzeitlich nicht mehr mit einem Bußgeld belegt werden. Der Inhalt wurde „angepasst“ und trat um 18 Uhr in Kraft. Teilnehmer von verbotenen Versammlungen mussten deshalb auch am Abend mit einem Bußgeld von 250 Euro rechnen.

Von Andreas Tappert