In Sachsen wird anders gegen Corona geimpft als im Rest der Republik – warum?

Leipzig

Viele geimpfte Sachsen bekommen schneller ihre Freiheiten zurück als geimpfte Hessen oder Mecklenburger, und das haben sie auch Thomas Grünewald zu verdanken. Grünewald ist Vorsitzender der Sächsischen Impfkommission (Siko) und als solcher mitverantwortlich dafür, dass in Sachsen anders gegen Corona geimpft wird als im Rest der Republik. Schon nach drei (Biontech/Pfizer) beziehungsweise nach vier Wochen (Moderna) nämlich bekommen die Menschen im Freistaat ihre Zweitimpfung mit den mRNA-Impfstoffen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) beim Robert-Koch-Institut empfiehlt die zweite Impfung mit diesen Vakzinen erst nach sechs Wochen.

Wie kommt dieser Unterschied zustande? Und warum wacht in Sachsen eine eigene Kommission über das Impfen – ein Gremium, das es in keinem anderen Bundesland gibt?

Das Sozialministerium in Dresden hat die Sächsische Impfkommission 1991 erstmals berufen – schlicht, weil sich der Freistaat ein eigenes Expertengremium zur Beratung in Impffragen wünschte. Möglich ist das auch, wenn es gleichzeitig eine bundesweite Kommission gibt, denn die Länder sind für den Infektionsschutz mit zuständig. 13 Mitglieder gehören der Sächsischen Impfkommission derzeit an – neben Ärztinnen und Ärzten auch Vertreterinnen und Vertreter vom Sozialministerium sowie aus den Gesundheitsämtern.

Siko: Influenza-Impfung für Kinder wichtig

Seit seiner Gründung winkt das Gremium die Impfempfehlungen der „großen“ Stiko nicht einfach so durch, sondern hat seine eigene Meinung. Und die bedeutet, kurz gesagt: In Sachsen wird mehr geimpft. Das dürfte vor der Corona-Pandemie vor allem denjenigen aufgefallen sein, die mit ihren Kindern beim Arzt saßen, sich über den Impfkalender beugten und dabei etwa auf die Frage stießen: Influenza-Impfung ja oder nein? Die Impfkommission in Sachsen empfiehlt die Impfung nämlich grundsätzlich schon ab Baby-Alter, während der Stiko zufolge standardmäßig nur Risikogruppen wie etwa Ältere geimpft werden sollen.

Dr. Thomas Grünewald, Vorsitzender der Sächsischen Impfkommission (Siko). Quelle: Klinikum Chemnitz

Thomas Grünewald, Chef der Sächsischen Impfkommission und auch Leiter der Klinik für Infektions- und Tropenmedizin am Klinikum Chemnitz, erklärt die Auffassung seines Gremiums mit internationalen wissenschaftlichen Daten: „Wir verpassen es in Deutschland, eine wesentliche Risikogruppe zu impfen“, sagt er. „Die höchste Sterblichkeit bei der Influenza haben neben alten Menschen Kinder bis fünf Jahre.“

Sachsen oft Vorreiter bei Impf-Empfehlungen

Tatsächlich war die Impfkommission in Sachsen schon häufiger Vorreiter für Regelungen, die schließlich auch die Stiko in ihre Empfehlungen übernommen hat. Die Immunisierung gegen Humane Papillomviren, die Gebärmutterhalskrebs auslösen können, ist so ein Beispiel. Seit 2013 werden in Sachsen nicht nur Mädchen dagegen geimpft, sondern auch Jungen, die Überträger der Viren sein können und auch Erkrankungen bekommen können. Mitte 2018 zog die Stiko nach und übernahm die Regelung aus Sachsen.

So ähnlich ist es auch geschehen bei der Impfung gegen Windpocken und gegen Rotaviren, bei der Frage, ob der Influenza mit einem Dreifach- oder Vierfach-Impfstoff zu Leibe gerückt werden sollte und demnächst, so sehen das jedenfalls Experten und medizinische Fachgesellschaften, könnte es auch die Impfung gegen Meningokokken B in den Stiko-Impfkalender schaffen. Bislang impfen nur sächsische Ärztinnen und Ärzte standardmäßig Kinder zwischen drei Monaten und 18 Jahren gegen den Erreger, der Hirnhautentzündung auslösen kann.

Impfkommission in Sachsen kann freier entscheiden

Die Frage ist nur: Woher wissen die Sachsen es offenbar manchmal so viel früher so viel besser? Siko-Chef Grünewald betont, wie wichtig es seinem Gremium ist, auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft zu sein. „Wir können etwas freier und schneller als die Stiko sein, da wir nicht in so viele formelle Prozesse eingebunden sind“, sagt er. So würden die Empfehlungen der Stiko etwa erst wirksam, die Impfungen erst erstattungsfähig, wenn die Frage der Kostenübernahme durch die Krankenkassen geklärt sei. „Diesen formalen Druck haben wir nicht und haben es insofern auch ein bisschen leichter, immer auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand zu sein“, sagt Grünewald.

Wer sich außerhalb von Sachsen umhört, erfährt noch einen anderen Grund, warum die kleine Kommission aus Dresden manchmal zu anderen Impf-Empfehlungen kommt als die große aus Berlin. Martin Exner ist Infektiologe, war lange Leiter des Instituts für Hygiene und Öffentliche Gesundheit der Universität in Bonn und berät auch jetzt, nach seiner Emeritierung und in der Pandemie, die Berliner Politik. „Die Siko gibt Handlungsorientierung für die sächsische Ärzteschaft. Sie versucht, zu Detailfragen Stellung zu nehmen, die in der ärztlichen Praxis auftauchen“, sagt er. So etwas sei ganz klar nicht Aufgabe der Stiko – und für die Kommission aus Dresden ein Vorteil, jedenfalls könne es einer sein. Denn, so Exner, es komme oft vor, dass sich aus der Praxis heraus Fragen stellen, die man bis dahin allein mit wissenschaftlicher Evidenz noch gar nicht beantworten konnte. „Das kann im wissenschaftlichen Diskurs sehr hilfreich sein und an dieser Stelle hat die Siko eine Vorreiterfunktion, die ich durchaus schätze.“

Siko hält sich bei Corona-Impfung an Daten aus Zulassung

Dass es all das gibt – zwei Impfkommissionen, unterschiedliche Meinungen, einen wissenschaftlichen Diskurs zwischen beiden – dürfte einer Mehrheit der Sachsen erst in der Corona-Krise aufgefallen sein. So empfiehlt die Siko eine Corona-Impfung im Einklang mit mehreren medizinischen Fachgesellschaften inzwischen auch für Schwangere, während die Stiko noch zögert. Und, davon war eingangs schon die Rede: Sachsen verimpft die mRNA-Impfstoffe auf Empfehlung der Siko schneller als andere Bundesländer. Siko-Chef Grünewald muss am Telefon kurz lachen, als er gefragt wird warum und erklärt dann, dass Corona eine Sondersituation sei: der Impfstoff knapp, eine Priorisierung nötig – vieles müsste man gar nicht regeln, gebe es genug Vakzine.

Eigentlich, der Zulassung folgend, sollte der Impfstoff von Biontech/Pfizer optimalerweise nach drei, spätestens nach sechs und der von Moderna nach vier Wochen ein zweites Mal verimpft werden. Dass die Stiko das Intervall auf sechs Woche gestreckt habe, liege daran, so Grünewald, dass so mehr Menschen schneller erstgeimpft werden können. Dabei sei aber nicht geklärt, ob eine Streckung des Intervalls genauso effektiv sei, wie eine Impfung nach den Daten aus der Zulassung. „Zwar ist die hohe Wirksamkeit der Impfstoffe nach der zweiten Impfung in jedem Fall da – es dauert aber eben deutlich länger, bis sie erreicht wird, wenn man das Impfintervall streckt“, sagt er. „Für junge, immungesunde Menschen ist das sicherlich kein Problem. Für ältere Menschen und solche mit einer Immunschwäche aber schon“, sagt Grünewald. Und: Man habe in Sachsen mehrere Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen nach der ersten Impfung gesehen. „Auch das war ein Argument, den Zeitraum zwischen den Impfungen nicht zu strecken“, sagt Grünewald.

Und was sagt die Stiko zur Siko?

Und die Stiko? Wie findet es wohl die „große Impfkommission“ in Berlin, wenn das kleinere Gremium aus Dresden immer mal wieder vorprescht und das auch noch mit dem aktuellen Stand der Wissenschaft begründet? „Unsere Sichtweise ist manchmal eine andere als die in der Stiko, was natürlich zu fachlichen Diskussionen führt“, so formuliert es Grünewald. Aber das sei normal, unproblematisch „und das finde ich auch völlig in Ordnung.“

Auch Martin Exner, der Infektiologe aus Bonn, glaubt, dass unterschiedliche Empfehlungen zu Konflikten führen könnten. „Aber es gibt eben nicht zu jeder wissenschaftlichen Frage immer schon eine abschließende und eindeutige Antwort.“ Schon gar nicht in Pandemie-Zeiten.

Von Denise Peikert