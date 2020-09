Leipzig

„In den Östen? Echt jetzt?“ Chris sitzt mir gegenüber. Fast fällt ihm sein Keks in den Kaffee. Er schaut mich an, ungläubig, belustigt. Ich bin verunsichert, ein wenig verletzt. Derartige Ablehnung hatte ich nicht erwartet. Nicht von Chris, meinem besten Freund. Nicht für das, was ich ihm eben verkündet habe. Wir sitzen in einem Café in meiner bayerischen Heimatstadt Neuburg an der Donau und ich habe stolz erzählt: „Ich gehe fürs Studium nach Leipzig!“

Es ist der Sommer 2012, das Abi ist geschrieben, Freiheit liegt in der Luft. Für mein Romanistik-Studium stehen zwei Städte zur Wahl: München oder Leipzig. München liegt nahe – örtlich wie gedanklich. München mit seiner Obsession für Tadellosigkeit, den sterilen Fassaden, dem Glanz und dem überteuerten Aperol Spritz. Oder Leipzig, das 360 Kilometer entfernt liegt, irgendwo zwischen Vintage-Sneaker-Modellen und abgetragenen Oversize-Jeansjacken. Zwischen Sterni Bier und Skinny Bitch Drink. 360 Kilometer sind nicht weit, doch in diesem Moment fühlen sie sich an wie 1000. Weil mein bester Freund Chris, ein Vollblut-Bayer, mir gegenübersitzt und nicht glauben kann, dass ich „in den Osten“ ziehen will.

Bekannte fragen: „War ihr Abi so schlecht?“

Die folgenden Wochen wird es nicht besser. Mein Umfeld reagiert auf meine Entscheidung, als hätte ich beschlossen, ins weit entfernte Ausland zu ziehen. „Meinst du, ein Fremdsprachenstudium an einer sächsischen Universität ist eine gute Idee?“ fragen Bekannte, oder: „War ihr Abi-Schnitt so schlecht?“ Anfangs wische ich die Sprüche betont locker beiseite. Dann bin ich genervt. Auf einmal muss ich „den Osten“ verteidigen, den ich selbst noch gar nicht kenne. Den niemand aus meinem Umfeld kennt.

Und schließlich bin ich verunsichert. Niemand hört sich solche Kommentare an, ohne irgendwann ins Grübeln zu kommen. Auch ich nicht. War der Osten wirklich noch so anders? Würden die Kommilitonen, die ich im ersten Semester kennenlernen sollte, ein Problem damit haben, dass ich „aus dem Westen“ bin? Mit jedem platten Witz, den meine Freunde machten, jeder entsetzten Nachfrage aus meinem Bekanntenkreis, baute ich eine Mauer wieder auf, die längst nicht mehr existiert hatte – weil sie schlicht nicht mehr stand. Oder?

In meiner Heimatstadt eine Mauer aus Klischees in den Köpfen

In den Köpfen der Menschen meiner Heimatstadt schien sie noch zu stehen. Eine imaginäre Mauer aus Klischees, null persönlicher Erfahrung, nur Hörensagen und arrogantem Rumgescherze. Damals waren Begriffe wie „Hypezig“ oder „neues Berlin“ in Neuburg noch nicht angekommen. Hartnäckig hielt sich eine binäre Gegenüberstellung von „West“ und „Ost“, von „hier“ und „drüben“. Junge Menschen, die nach dem Studium die halbe Welt sehen wollten, die in Großstädte, vielleicht sogar ins Ausland ziehen wollten, hatten Leipzig gegenüber Vorurteile, als sei die Mauer nie gefallen.

Nach acht Jahren in Leipzig eckt sie in München auf der Suche nach einem „Späti“ inzwischen auch mal an: Katharina Stork. Quelle: Privat

Wessi oder Ossi? Ich fühle mich weder noch

Was soll das überhaupt sein, „Wessis“ und „Ossis“? Gibt es was dazwischen? Ich fühle mich weder noch. Meine Mutter ist Bayerin, mein Vater ist für das Studium von Gelsenkirchen nach München gezogen. Und ich habe noch nie einen Bayern gesehen, der sich selbst als Wessi bezeichnet – wir sind einfach Bayern. Doch selbst dort ecke ich nach acht Jahren in Leipzig manchmal an. In München habe ich kürzlich verzweifelt nach einem gut sortierten Späti gesucht. Außerdem „mache ich“ regelmäßig „los“ und „pack‘s“ nicht, wenn ich aufbreche. Mittlerweile finde ich sogar, dass ein paar mehr vegetarische oder vegane Restaurants ein echter Gewinn für Bayern wären.

In Leipzig falle ich auf, weil ich das „R“ rolle

In Leipzig falle ich auch auf – allein schon, weil ich das R rolle. In all diesen Jahren hier im Osten wurde ich dennoch nur ein einziges Mal ernsthaft als „Wessi“ beschimpft. Von einer älteren Dame, die ganz grundsätzlich mal Frust ablassen musste. Ich mache mir nichts draus. Die Menschen, die mir wichtig sind, haben mir nie das Gefühl gegeben, ich wäre nicht willkommen oder müsste mich anpassen. Unter meinen Freunden hier, die aus Leipzig, Berlin, Magdeburg oder Hanau kommen, steht keine Mauer mehr, auch nicht im Kopf. Im Gegenteil, wir wissen: Nur, weil es keine Mauer mehr gibt, haben wir uns alle gefunden.

Im Oktober vergangenen Jahres knackte die Stadt die 600.000-Einwohner-Marke, zum vierten Mal in ihrer Geschichte. Die Einwohnerzahl stagniert seit der Coronakrise – im Januar, Februar und März dieses Jahres wurden dagegen noch 2.000 Zuzüge monatlich registriert. Der Hype um Leipzig, er ist längst nicht vorbei. Mittlerweile realisieren das auch die Menschen in meiner Heimat, selbst die Vollblut-Bayern, dass Leipzig nichts mit dem zu tun hat, was sie sich vom Osten vorstellen.

Leipzig als Einstieg: Der Osten für Anfänger

Spätestens seit der Kürung Leipzigs zur „Cool Kid Town“ durch die New York Times in diesem Jahr, blicken sie teilweische neidsich auf mein Leben dort, immer mehr überlegen sich, nach Leipzig zu ziehen oder – mindestens – mal einen Kurzurlaub dort zu verbringen. Fiese Bezeichnungen wie „Dunkeldeutschland“ oder „Ossi-Land“ fallen über Leipzig nicht mehr – die Stadt ist zu einem Einstiegspunkt geworden, der Osten für Anfänger.

Für mich war Leipzig nie „der Östen“, wie Chris es nennt. Für mich ist Leipzig die Geburtsstadt Richard Wagners, Wirkungsort von Johann Sebastian Bach, Buchmessestadt. Eine vielfältige Großstadt, jung, voller Studenten, kulturell top aufgestellt und dabei so viel weniger abgehoben als München. Wann immer ich von einem Heimatbesuch in Bayern wieder nach Leipzig zurückkehre, freue ich mich darauf, „hoch“ zu fahren. Auch wenn Chris es bis heute „rüberfahren“ nennt. Betont witzig, natürlich und – immer häufiger auch ein bisschen kleinlaut.

"Was hat der Osten noch mit uns zu tun?" Der Leipziger Künstler Peter Hoffmann gestaltete diese Grafik zur LVZ-Serie. Quelle: Peter Hoffmann

Serie der LVZ-Volontäre zu 30 Jahre Deutsche Einheit 30 Jahre Deutsche Einheit – das sind auch 30 Jahre voller Geschichte(n). Eine spannende Entwicklung hat seitdem stattgefunden. Wo aber stehen wir heute? Stimmen die Klischees noch vom Besser-Wessi und Jammer-Ossi? Ist trotz Mauerfalls weiterhin eine Mauer in den Köpfen spürbar? Zum 30. Jahrestag der Einheit kommen die Volontäre der Leipziger Volkszeitung zu Wort. Die jungen Journalistinnen und Journalisten aus Ost und West – bis auf drei Ausnahmen alle nach 1990 geboren – haben Geschichten aufgeschrieben, Menschen porträtiert, Interviews geführt. In den Beiträgen der Serie geht es weniger um den Blick zurück als vielmehr um eine Bestandsaufnahme aus der Sicht der jungen Generation. Über allen Beiträgen steht die Frage der Serie: „Was hat der Osten noch mit uns zu tun?“ In insgesamt neun Teilen werden ganz unterschiedliche Facetten beleuchtet: Von den hämischen und besorgten Kommentaren, die eine junge Frau aus Bayern hörte, als sie beschloss im Osten zu studieren. Bis zu der Frage: „Gibt es das Ost-Gen?“ Ein Forscher verrät, welche Folgen der Untergang der DDR und die Nachwende-Erfahrungen noch heute für Menschen im Osten haben. Es gibt aber auch die erfolgreichen jungen Unternehmer, die alle Chancen der Freiheit genutzt haben. Einige von ihnen werden porträtiert. Vorgestellt werden auch Technik-Bastler aus München, die die früheren Simson-Mopeds aus Suhl liebgewonnen haben. Warum plötzlich DDR-Multifunktionstische in jungen Haushalten gefragt sind, beschäftigt uns genauso wie die große Übersicht, welche Bücher man aus der Nachwendezeit gelesen haben muss. Und: Wir haben das „Baby Nr.1“ fast 30 Jahre später wiedergetroffen – die erste nach der Wiedervereinigung in Leipzig Geborene. Jede Woche wird ein neuer Beitrag der Serie erscheinen.

Von Katharina Stork