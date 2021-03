Leipzig

Zwischen Juni 2019 und Ende 2020 haben in Sachsen unter dem Strich knapp 25.000 geringfügig Beschäftigte ihren Minijob verloren, davon rund 15.500 Frauen. Bundesweit fiel für 920.000 Menschen in Deutschland der Minijob weg – 605.000 davon waren Frauen.

Mehr als zwei Drittel der Betroffenen sind demnach Frauen, wie die sächsische Bundestagsabgeordnete der Linken, Sabine Zimmermann, der LVZ sagt. Die Zahlen hat sie bei der Minijob-Zentrale erfragt.

Besonders viele Jobs sind in der Gastronomie und Hotellerie, aber auch in den Bereichen Kunst und Kultur weggefallen. Die Pandemie, so Zimmermann, habe die Situation noch verschärft. Minijobs seine keine sichere Beschäftigungsform.

Vor allem Gastronomie und Hotelbranche betroffen

Bestimmte Branchen tragen laut der Linken-Politikerin weit überdurchschnittlich zu diesem Rückgang bei. So verloren allein in der sächsischen Gastronomie 6500 Frauen ihren Minijob – die Beherbergungsbetriebe mitgezählt sind es insgesamt 8100. In der Branche der sonstigen Dienstleistungen waren 1800 Frauen betroffen, im Bereich Kunst, Unterhaltung und Erholung 1600 Frauen.

„In der Corona-Pandemie sind Frauen bei Minijobs doppelt benachteiligt – in Sachsen und bundesweit“, sagt Zimmermann. „Die Mehrheit der Minijobbenden ist weiblich, und Frauen haben in der Pandemie auch häufiger den Minijob verloren.“ Minijobbenden fehle der Schutz der Arbeitslosenversicherung. Sie könnten weder Kurzarbeitergeld noch Arbeitslosengeld beziehen.

„Armutsfalle vor allem für die Frauen“

Die Zwickauerin spricht von einer Armutsfalle besonders für Frauen. „Die CDU hat das anscheinend nicht begriffen, wenn sie noch mehr Minijobs fordert. Genau das Gegenteil wäre die Lösung des Problems: Minijobs müssen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung umgewandelt werden.“

Zimmermann weiter: „Außerdem bremsen Minijobs Frauen auf dem Arbeitsmarkt aus. Statt sie zu ermutigen, erwerbstätig zu sein, werden begrenzte Arbeitszeiten und kleine Zuverdienste gefördert.“ Minijobs seien auch keine Brücke für den beruflichen Wiedereinstieg von Müttern. „Dieses Märchen ist längst widerlegt. Minijobs sind eine berufliche Sackgasse.“

Von Andreas Dunte