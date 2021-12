Leipzig

Ab 28. Dezember werden durch Anpassung der Sächsischen Corona-Notfallverordnung in vielen Bereichen FFP2-Masken oder vergleichbare Masken verpflichtend. Was heißt das konkret? Ein Überblick:

Warum verschärft Sachsen die Maskenpflicht?

Bund und Länder haben sich auf schärfere Corona-Schutzmaßnahmen geeinigt. Auch Sachsen musste seine Corona-Notfallverordnung anpassen. Die sächsische Landesregierung hat kein Hehl daraus gemacht, dass sie die Beschlüsse von Bund und Ländern zur Verschärfung der Corona-Bestimmungen vor dem Hintergrund der Omikron-Variante für ungenügend hält. Eine der neuen Regelungen für Sachsen ist jedoch die Ausweitung der FFP2-Maskenpflicht – als Reaktion auf das erwartete Steigen der Infektionszahlen.

Was ändert sich ab dem 28. Dezember?

FFP2-Masken oder vergleichbare Atemschutzmasken müssen in geschlossenen Räumen von Einrichtungen, Betrieben, Läden, Behörden, Gerichten und bei körpernahen Dienstleistungen getragen werden, sofern sie öffentlich zugänglich sind. Das gilt auch für Sitzungen von Gremien und Parteien und ähnlichen Veranstaltungen, die aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht online stattfinden können. Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres sind weiterhin von der Maskenpflicht befreit. Bei Kindern und Jugendlichen zwischen der Vollendung des 6. und 16. Lebensjahres ist bei herrschender FFP2-Maskenpflicht eine medizinische Maske ausreichend.

Müssen in Betrieben, also auch Büroräumen, FFP2-Masken getragen werden?

Die neue Corona-Notfallverordnung hat die Einschränkung, dass die Regelung für Räumlichkeiten gilt, „sofern sie öffentlich zugänglich sind“ – das sind Büroräume in der Regel nicht. Am Mittwoch war diese Einschränkung von der Landesregierung noch nicht gemacht worden, sodass es zunächst so verstanden werden konnte, als gelte dies auch in Büroräumen.

Mussten nicht schon bisher in verschiedenen Bereichen FFP2-Masken getragen werden?

Ja, die FFP2-Pflicht gilt unter anderem bereits in Taxen, in Bus und Bahn, bei der Beförderung von Behinderten, Pflegebedürftigen oder Patienten und auch für Beschäftigte in der Pflege.

Was heißt „vergleichbare Masken“? Und was kosten Verstöße gegen die Maskenpflicht?

FFP2, KN95 und N95 sind vergleichbar in ihrer Filterwirksamkeit, das heißt sie filtern mindestens 94 Prozent der Aerosole. Wird das Tragen der Maske ignoriert, kann es rasch teuer werden. Paragraf 5, Absatz 4 der Sächsischen Corona-Notfallverordnung sieht dafür ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro vor.

Was ist, wenn man die FFP2-Maske aus gesundheitlichen Gründen nicht verträgt?

Dann benötigt man eine ärztliche Bescheinigung im Original.

Wie ist die Wirtschaft darauf vorbereitet?

Offensichtlich gar nicht. Matthias Forßbohm, Präsident der Handwerkskammer zu Leipzig, kritisiert, dass zwei Tage vor Heiligabend die FFP2-Maskenpflicht für den betrieblichen Bereich ab dem 28. Dezember beschlossen wurde. „Wer glaubt, den Betrieben über die Weihnachtsfeiertage zumuten zu können, Beschaffungen auszulösen und betriebliche Abläufe umzustellen, der weiß offenbar nicht wie unser Land funktioniert“, so Forßbohm. Die Industrie- und Handelskammer zu Leipzig erwartet „vergleichsweise geringe Herausforderungen“. Allerdings müsse die Verfügbarkeit von FFP2-Masken gesichert werden. Sollten hingegen Lieferengpässe entstehen, wäre die neue Vorgabe nur sehr schwer umzusetzen, heißt es.

Wie beurteilt der Einzelhandel die Maßnahmen?

Der Hauptgeschäftsführer des Einzelhandelsverbandes Sachsen, Roland Glaser, warnt, jede weitere Verschärfung der Regelungen führe zu weniger Frequenz in den Geschäften. Außerhalb des Lebensmittelhandels herrsche bereits eine äußerst angespannte, existenziell bedrohliche Situation. Das Infektionsrisiko im Einzelhandel sei bisher völlig marginal gewesen. Dazu ergäben sich Probleme mit der kurzfristigen Beschaffung einer Vielzahl an FFP2-Masken. „Die ohnehin angespannten Betriebsabläufe dürfen nicht noch weiter belastet werden“, fordert Ermer.

Gibt es weitere Reaktionen aus der Wirtschaft?

Auch die Bäcker gehen auf die Barrikaden. Landesobermeister Roland Ermer wettert: „Die neue Verschärfung der Maskenpflicht in geschlossenen Räumen und Läden, also am Arbeitsplatz im Bäckerhandwerk, ist ein Unding zur Unzeit.“ Einen Tag vor Heiligabend eine solche Regelung bekannt zu geben, die nach den Feiertagen umgesetzt werden soll, gehe so nicht.

Ausnahmen von der FFP2-Masken-Tragepflicht soll es an Arbeitsplätzen nur dann geben, wenn arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen entgegenstehen. Was bedeutet das?

Laut Sächsischem Sozialministerium gilt die FFP2-Maskenpflicht für Beschäftigte, „wenn diese weniger als 75 Minuten der Maskenpflicht unterliegen oder wenn sie bei längerer Tragezeit nach 75 Minuten eine 30minütige Pause einlegen können“. Können diese Vorgaben nicht eingehalten werden, muss zumindest ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Müssen Lehrerinnen und Lehrer nach den Ferien nun mit FFP2-Maske vor ihre Klassen treten?

Nein, für Lehrerinnen und Lehrer gilt diese Regelung nicht, bestätigt das Sächsische Kultusministerium auf Anfrage.

Gilt die FFP2-Pflicht auch beim Friseur oder bei der Physiotherapie?

Dort hingegen schon, denn es handelt sich dabei ja um körpernahe Dienstleistungen.

Wie lange schützt eine FFP2-Maske? Kann Sie wiederverwendet werden?

Während Stoffmasken einfach in die Waschmaschine gesteckt werden konnten, geht das bei FFP2-Masken nicht. Sie können aber bei 80 Grad Ober- und Unterhitze im Backofen auf Backpapier desinfiziert werden. Zuvor muss der Mundschutz einen Tag an der Luft trocknen. Laut Forschern der Fachhochschule Münster soll dieses Verfahren etwa fünf Mal pro Maske möglich sein. Auch eine ausschließliche Trocknung durch Raumluft ist möglich, dauert dann aber rund sieben Tage. Mikrowelle, Spülmaschine oder Kochtopf sind dafür nicht geeignet. In jedem Fall sollte der Mundschutz nicht an andere weitergegeben werden, da noch Erreger-Reste vorhanden sein könnten.

