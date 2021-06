Leipzig

Die indische Mutation tritt inzwischen auch vermehrt in Sachsen auf. Im Freistaat ist die Virusvariante nach Angaben des Sozialministeriums in elf Fällen nachgewiesen worden, hinzu kämen acht Hinweise auf das Vorliegen der Mutante. Auf Leipzig fallen über die Hälfte der Mutationsfälle zu: Das Gesundheitsamt berichtet von sechs sicher nachgewiesenen Fällen der Delta-Mutation, hinzu kämen fünf Verdachtsfälle. Nach einer Umbenennung durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist „Delta“ die offizielle Bezeichnung der Variante, die zuerst in Indien entdeckt wurde.

Sozialministerin Petra Köpping (SPD) erklärte am Dienstag, bei den Zahlen für den Freistaat handele es sich um einen „hohen Wert“. Zur Relation des Wertes betonte das Ministerium, es bestehe „höchste Aufmerksamkeit, um die Ausbreitung zu verhindern“. Zwar sei die Zahl der nachgewiesenen Fälle in Sachsen insgesamt gering. „In Bezug auf das Bestreben, die Ausbreitung der Mutanten zu verhindern, muss diese Anzahl sehr ernst genommen werden“, erklärte eine Sprecherin. Die aktuelle Gefährdung der Bevölkerung schätzt das Ministerium als niedrig ein.

Schon im Herbst könnte die Variante dominieren

Im Vergleich zum Ursprungstyp und zur britischen Mutation gilt die Delta-Variante als ansteckender und könnte schwerere Krankheitsverläufe hervorrufen. Das Robert Koch-Institut verweist zudem auf Untersuchungen aus England, die auf eine etwas geringere Immunantwort bei Impfstoffen hindeuteten. Die WHO hat die Mutante als „besorgniserregend“ eingestuft.

Der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité wies darauf hin, dass es noch keine starke Verbreitung in Deutschland gebe. Nach RKI-Angaben vom Mittwochabend betrug ihr Anteil zuletzt 2,5 Prozent. Allerdings würden der Virustyp oder ähnliche „sicherlich bis zum Herbst hier auch das Feld dominieren“, so Drosten. Wenn bis dahin eine hohe Impfquote der Bevölkerung erreicht sei, werde es aber keine Probleme geben.

Vereinzelte Fälle in Leipzig, Massenquarantäne in Dresden

Insgesamt bleibt die Variante auch in Leipzig ein Exot. Bei den nachgewiesenen Fällen im Stadtgebiet handelt es sich nach Aussage des Gesundheitsamtes nicht um Reiserückkehrer. Abgesehen von zwei Familien gebe auch es keinen Zusammenhang zwischen den Infektionen. Die Behörde plädiert dennoch „dringend für eine vorsichtige Öffnungsstrategie“.

In Dresden sorgt hingegen der Fall eines Reisenden für Aufsehen: Das Gesundheitsamt hatte in der Vorwoche vorsorglich ein ganzes Hochhaus unter Quarantäne gestellt, nachdem ein Student im Zusammenhang mit Covid-19 verstarb. Der junge Erwachsene war erst kürzlich aus der indischen Stadt Bangalore zurückgekehrt. Ob die Delta-Variante vorliegt und sich Mitbewohner infiziert haben, gilt weiterhin als unklar.

Verdacht auf Mutation: Studierende in diesem Dresdner Hochhaus harren noch immer in Quarantäne aus. Quelle: Daniel Schäfer

Alpha Variante am stärksten verbreitet

Inzwischen macht die Alpha-Variante (britische Mutation) den Großteil aller untersuchten Proben aus. Das belegen auch Zahlen von Laboren in Leipzig: So meldet Dr. Stephan Borte, Chefarzt des Zentrallabors des Klinikums St. Georg, eine Dominanz dieses Virustyps mit einem Anteil von 97 Prozent aller analysierten Tests. Die Delta-Mutation habe das Labor nur in zwei Proben nachgewiesen.

In den Laboren des Uniklinikums (UKL) macht die zuerst in Großbritannien entdeckte Variante zwischen 95 und 100 Prozent der untersuchten Proben aus. Die nochmals ansteckendere Delta-Variante wurde nach Klinikangaben in ein bis zwei Prozent der Proben entdeckt, darunter ein ambulant behandelter Patient. Bei den anderen Nachweisen handele es sich nicht um Patienten des Hauses, das UKL analysiert auch externe Proben.

Ein Gesamtüberblick ergebe sich aus den nachgewiesenen Fällen aber nicht, relativiert das Gesundheitsamt in Leipzig. Der Grund: In nur zehn Prozent der PCR-Proben wird eine sogenannte Punktmutationsanalyse durchgeführt, mehr bezahlt der Gesetzgeber nicht. Erst wenn sich daraus ein Verdacht ergebe, werde eine Gesamtsequenzierung angestrebt. Das Testergebnis erreiche das Gesundheitsamt dann meist zehn Tage nach der Erstmeldung.

Von Florian Reinke