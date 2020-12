Leipzig

Immer mehr Ansteckungen mit Covid-19: Sachsen bleibt negativer Spitzenreiter beim Infektionsgeschehen in der Corona-Pandemie. Betroffen sind fast alle Landkreise und die Städte Chemnitz und Dresden. Wie blicken die Landräte und Oberbürgermeister auf die Lage?

Leipzig

Der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD): „Wir können die Nachverfolgung in Leipzig zurzeit noch absichern – trotz einer Inzidenz von 140 Fällen. Das schaffen wir jedoch nur durch die Hilfe der Bundeswehr und weiteres zugeführtes Personal. Ich mache mir aber sehr große Sorgen, falls wir uns jetzt weiter auf die 200 zubewegen.“

7-Tage-Inzidenz in Sachsen

Dresden

Der Dresdner Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP): „Man muss klar sagen: Die Lage ist ernst. Neben den Fallzahlen, die auch in Dresden weiterhin sehr hoch sind, macht mir die Entwicklung in den Krankenhäusern große Sorge. Auch in Dresden werden die Kapazitäten knapp und das Personal ist am absoluten Limit. Fast wöchentlich stocken wir das Personal im Gesundheitsamt auf und trotzdem gelingt es nicht, die Infektionsketten zu durchbrechen. Dies liegt aber nicht an den Kolleginnen und Kollegen, oder an den geltenden Regeln von Stadt und Freistaat. Es liegt auch daran, dass viele noch zu sorglos mit dem Virus umgehen. Was jetzt tatsächlich zählt, ist, dass wir als Gesellschaft solidarisch sind. Nur weil etwas nicht verboten ist, heißt es nicht, dass man es tun muss. Man muss nicht am Samstag einkaufen, wenn die Läden voll sind und man muss nicht mit Erkältung noch auf Arbeit gehen. Die nächsten Wochen und die Feiertage werden darüber entscheiden, ob wir die Kontrolle behalten.“

Chemnitz

Der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze ( SPD): „Wir haben die Kontrolle noch nicht verloren, aber die Lage ist ernst. Die massiv gestiegenen Zahlen der vergangenen Wochen zeigen uns allen - Bürgern, Politik und Verwaltungen - dass wir handeln müssen. Wir sind alle selbst dafür verantwortlich, wie schnell beispielsweise Restaurants, Kinos und Fitnessstudios wieder öffnen können. Die Menschen, die nachlässig sind oder gar bewusst gegen Regeln verstoßen, verschlimmern die Lage. Dabei können wir uns selbst aus dieser Lage helfen, indem wir jetzt Kontakte auf die notwendigsten reduzieren und die geltenden Regeln genau einhalten."

Görlitz

Der Görlitzer Landrat Bernd Lange ( CDU): „Die Frage kann mit Nein beantwortet werden. Wenn sich jetzt jeder an die Regeln hält, verlieren wir die Kontrolle nicht.“

Landkreis Leipzig

Der Landrat des Landkreises Leipzig Henry Graichen ( CDU): „Die Kontrolle über die Pandemie ist noch nicht verloren, obwohl im Landkreis Leipzig jetzt täglich Notfallpatienten mit Covid-19 den Rettungsdienst benötigen. Um diese Patienten zu versorgen, haben die Krankenhäuser in Grimma, Wurzen, Borna und Zwenkau über 190 Betten geschlossen, um die Pflege für die Corona-Patienten zu stemmen. Die Kontrolle ist noch nicht verloren, weil in unserem Gesundheitsamt aktuell 110 Personen Kontakte ermitteln und nachverfolgen, Quarantäne bescheiden, Verfügungen für Schulen und Kitas schreiben, Abstriche machen und telefonisch beraten. Das Personal hat sich verdoppelt, was bedeutet, Mitarbeiter – eigene, von Landesbehörden oder Bundeswehr – neu in den Infektionsschutz einzuarbeiten. Die Mitarbeiter sind direkt am Geschehen, sehen den Ernst der Lage und scheuen keine Überstunden, keinen Wochenend- oder Feiertagseinsatz. Und kämpfen doch jeden Tag wieder mit einer hohen Zahl an Neuinfektionen. Wir werden aber die Kontrolle ganz sicher verlieren, wenn es uns nicht gelingt, über das persönliche Verhalten von jedem von uns die Ausbreitung des Virus zu stoppen.“

MIttelsachsen

Mittelsachsens Landrat Matthias Damm ( CDU): „Die Situation ist in vielen Bereichen sehr angespannt beziehungsweise am Limit, wie in unseren Krankenhäusern. Wir können auch nicht alle Infektionsketten vollständig aufklären. Betroffene wissen zum Teil nicht, wo sie sich angesteckt haben. Die Kontaktnachverfolgung hat weiterhin hohe Priorität. Aber Ende kommt es auf jeden selbst an, einen Beitrag zu leisten, dass die Infektionszahlen sinken: Kontakte zu reduzieren und die Regeln ernst zu nehmen.“

Nordsachsen

Der Landrat von Nordsachsen Kai Emanuel (parteilos): „Bei 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen lässt sich das Geschehen gut kontrollieren. Im Moment liegen wir bei einer Inzidenz von mehr als 200. Um trotzdem nicht die Kontrolle zu verlieren, reagieren wir personell. Wir betrachten die Bewältigung der Corona-Krise als gesamtbehördliche Aufgabe. Auch externe Helfer unterstützen uns bei der Ermittlung und Nachverfolgung von Kontakten. Es liegt außerdem an jedem Einzelnen, nicht die Kontrolle zu verlieren: Abstand halten, Kontakte reduzieren, Ansteckungsrisiken vermeiden – darum geht es jetzt.“

Meißen

Der Meißner Landrat Ralf Hänsel: „Die Corona-Pandemie hat bedrohliche Ausmaße angenommen und wir stehen an einem entscheidenden Punkt: Wenn es uns jetzt nicht gelingt, die Zahl der Neuinfektionen zu stabilisieren und anschließend zu senken, müssen wir strengere Maßnahmen ergreifen oder verlieren die Kontrolle. Um die Kontrolle zu behalten, müssen wir Indexfälle zügig erfassen und Kontakte schnell nachverfolgen. Dieses Ziel verfolgen viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern - unterstützt von Helferinnen und Helfern aus unterschiedlichen Bereichen – seit Monaten mit großem Engagement. Dies wäre jedoch bei einem weiteren Anstieg der Fallzahlen nicht mehr zu leisten. Es ist jetzt an jedem von uns, seinen Beitrag zu leisten, damit wir die Kontrolle behalten. Es heißt daher, die Maßnahmen zu beachten und die Regeln einzuhalten!“

Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Der Landrat des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Michael Geisler ( CDU): „Der Anstieg der Fallzahlen ist außerordentlich dramatisch. Dies spiegelt sich auch in der angespannten Situation in den Krankenhäusern wider. Innerhalb der Kreisverwaltung konnten wir bislang mit großen Anstrengungen den Kontrollverlust vermeiden. Es liegt jedoch weiter in der Hand der Bevölkerung die rasante Entwicklung einzudämmen.“

Vogtlandkreis

Der Landrat des Vogtlandkreises Rolf Keil ( CDU): „Aufgrund der aktuellen Infektionslage wird eher notwendig werden, weitere verschärfende Maßnahmen umzusetzen, als in absehbarer Zeit Lockerungen einzuführen. Der 7-Tage-Inzidenzwert ist für uns nur eine Größe bei der Entscheidung, welche Maßnahmen durchgeführt werden müssen. Der Vogtlandkreis grenzt an Regionen mit wesentlich höheren Infektionszahlen. Ein weiterer wesentlicher Wert ist der Grad der Bettenauslastung in unseren Kliniken. Aktuell sind alle Intensivbetten mit Beatmung im Vogtland belegt. Es gibt nur noch Reserve-Beatmungsbetten außerhalb der Intensivstationen. Für an Corona erkrankte Personen ohne notwendige Beatmung sind derzeit noch 32 von 140 Betten verfügbar. Weiterhin haben wir eine kritische Situation in verschiedenen Pflegeheimen. Und insbesondere in dieser Verbindung eine wesentlich höhere Sterberate im Vergleich zur ersten Welle im Frühjahr. Ob wir insgesamt in Sachsen, aber auch im Vogtlandkreis, die Lage in den nächsten Wochen besser in den Griff bekommen, hängt ausschließlich vom Verhalten unserer Bevölkerung ab. Aus diesen Gründen bleibt die Ausgangsbeschränkung bestehen.“

Erzgebirge

Der Landrat des Erzgebirgskreises Frank Vogel ( CDU): „Die Corona-Pandemie wird uns auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Lebens noch einige Zeit begleiten und eminent fordern. Die Gesamtsituation ist eine große gesellschaftliche Herausforderung, die wir in einem solchen Ausmaß noch nicht kannten. Bleiben wir zusammen im Bestreben, dies gemeinsam zu bewältigen. Ich möchte Sie ermutigen, aus der Bürgerschaft heraus aktiv mitzuwirken, um dem Corona-Pandemiegeschehen noch entschiedener als bisher entgegenzutreten. Erzgebirger wissen, was jetzt wichtig ist. Gemeinsam halten wir uns an die Corona-Regeln.“

Bautzen

Der Bautzener Landrat Michael Harig: „Wir erleben bereits jetzt, dass die Kontrolle schwierig ist. Das effektive Zusammenspiel von Testkapazitäten, Nachverfolgung, Personaleinsatz und der Situation in den Kliniken muss jeden Tag neu erkämpft werden. Die Zahl der Kontaktpersonen je Corona-Fall ist bereits gesunken. Es ist jedoch noch mehr Disziplin notwendig, um die Zahlen nach unten zu bringen – und letztlich einen Kontrollverlust zu verhindern.“

Zwickau

Der Zwickauer Landrat Christoph Scheurer ( CDU) antwortete als einziger Kommunalpolitiker nicht auf die Anfrage. Er steht seit Tagen in der Kritik. Grund: Das Zwickauer Gesundheitsamt soll zu spät auf Corona-Vorfälle in Altenheimen und Schulen reagiert haben. In der „Freien Presse“ hatte das Scheurer zurückgewiesen und das Gesundheitsamt gegen die Vorwürfe verteidigt. Das Zwickauer Gesundheitsamt sei aber an der Kapazitätsgrenze angelangt. Dass die Behörde Coronafälle oft erst zwei oder drei Tage nach dem Vorliegen eines positiven Coronatests bearbeitet, begründet der Landrat damit, dass es so lange dauere, bis der behandelnde Arzt oder das Labor das Testergebnis an das Amt übermittelt hat.

Von Roland Herold