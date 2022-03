Inflationsangst: Leipziger investieren verstärkt in Aktien

Leipzig

Kunden der Commerzbank in Leipzig setzen verstärkt auf Wertpapiere. „Viele Kunden wissen, dass sie durch die Inflation Geld verlieren. Wer sein Geld unverzinst auf dem Girokonto liegen lässt, verliert noch mehr Vermögen als in den vergangenen Jahren“, sagt Philip Kley, Niederlassungsleiter Privatkunden. Durch realen Vermögensverlust gingen jedem Bundesbürger im Vorjahr rund 1.200 Euro pro Bundesbürger verloren – viermal so viel wie 2020. Und auf das normale Sparbuch gibt es praktisch keine Zinsen mehr. Deshalb würden Sparer zunehmend zu Anlegern.

Das Volumen in den Wertpapierdepots der Leipziger Niederlassung wuchs im vergangenen Jahr um 16,6 Prozent auf 951 Millionen Euro. Beliebt seien Wertpapiersparpläne. Ihre Zahl wuchs um 15,7 Prozent.

Zinsrabatt für energieeffizientes Bauen

Die Commerzbank will den Wertpapier-Trend befeuern. Neu auf dem Markt ist deshalb seit dieser Woche „Money Mate“ (auf deutsch: Geld-Kumpel). Angehende Wertpapierkunden können mit kleinen Beträgen (ab 50 Euro) unkompliziert einsteigen – und zu jeder Zeit auch wieder aussteigen.

Wie Kley weiter sagt, geht der Trend hin zu Nachhaltigkeit. Bei jedem vierten neu in der Region abgeschlossenen Wertpapiersparplan gehe es um nachhaltige Produkte. „Auch Baufinanzierungen werden grüner.“ Die Commerzbank unterstützt den Trend: Wer energieeffizient baut, bekomme einen Zinsrabatt.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in der Niederlassung Leipzig neue Baufinanzierungen in Höhe von 151 Millionen Euro abgeschlossen – ein Plus von 23,4 Prozent gegenüber 2020. Das gesamte Kreditvolumen stieg um 5,5 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro.

Trend zu Online-Banking und telefonischer Beratung

Zu den Trends gehöre auch, dass immer mehr Kunden ihre Bankgeschäfte online abwickeln. Rund 80.000 Kunden nutzten Online-Banking und rund 17.000 davon seien aktive App-Nutzer. Insgesamt betreut die Commerzbank in der Niederlassung Leipzig 103.000 Privat und Unternehmerkunden. Hinzu kommen 1600 Firmenkunden mit einem Jahresumsatz ab 15 Millionen Euro.

Corona habe den Trend zur Digitalisierung verstärkt. Aus diesem Grund und weil das Geldhaus sparen will, kündigte es im vergangenen Jahr die Schließung von bundesweit über 300 Filialen an. In Sachsen hält die Bank künftig noch 29 Filialen vor, 17 weniger als bisher. Im Bereich der Niederlassung Leipzig sind es sieben – vier in der Messestadt und jeweils eine in Döbeln, Eilenburg und Delitzsch.

Da es ohne Beratung bei Geldanlage und Baufinanzierung nicht geht, baut die Bank neben ihren bundesweit noch 450 verbleibenden Filialen zwölf Beratungszentren auf, darunter auch eines in Leipzig. Die Beschäftigten dort sollen telefonisch oder am Bildschirm beraten. Bis in den späten Abend könnten sich Anleger so informieren, versprach Kley. Auch in Dresden wird ein Beratungscenter mit 40 Plätzen eingerichtet.

Auf dem Weg zur digitalen Beratungsbank wird ferner für Firmenkunden ein neues Betreuungsmodell eingeführt. „Kunden mit komplexem Beratungsbedarf betreuen wir weiter regional und persönlich“, sagt Thomas Gillmeister, Niederlassungsleiter Firmenkunden. Allerdings gebe es auch Unternehmen, die eine schnelle und einfache digitale Lösung wünschten. Für sie baue man ein Direktbankangebot auf.

Mittelstand in Region Leipzig investiert weiter

Corona und Engpässe bei den Lieferketten erschweren das Geschäft des Mittelstands. „Die meisten Unternehmen sind jedoch gut durch die Krise gekommen und investieren wieder. Außer in Maschinen vor allem in Lagerkapazität“, so Gillmeister. Das Vertrauen in „just in time„ habe abgenommen. Vier von fünf Unternehmen seien von Lieferengpässen betroffen. Deshalb erweitere man die eigene Lagerhaltung. Bei den größeren mittelständischen Kunden betrug das Kreditvolumen rund 1,5 Milliarden Euro. Das waren elf Prozent mehr als 2020. Aktuell bereiteten die gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten große Sorgen.

Von Andreas Dunte