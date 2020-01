Inhaftierte Connewitzer: Darum sind die drei Männer noch im Gefängnis

Leipzig

Im Fall der drei Männer, die am Neujahrsmorgen in Leipzig-Connewitz Polizisten angegriffen haben sollen, befürchten die Behörden offenbar ein Untertauchen und weitere Attacken auf Beamten. Wie Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz am Dienstag gegenüber der LVZ erklärte, habe das Amtsgericht einen der Haftbefehle wegen Wiederholungsgefahr, die beiden anderen wegen Fluchtgefahr der Beschuldigten erlassen.

Im Gegensatz zu diesen drei Inhaftierten hatte die Justiz neun weitere Verdächtige, die am 1. Januar ebenfalls festgenommen wurden, wenig später wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein 27-Jähriger stand danach bereits im Zuge eines Schnellverfahrens vor Gericht und erhielt eine sechsmonatige Bewährungsstrafe für das Beinstellen eines Beamten.

Haftprüfung beantragt

Die drei noch Inhaftierten im Alter zwischen 29 und 32 Jahren sind derweil in der Justizvollzugsanstalt Leipzig (JVA) untergebracht. Wie es am Montag hieß, sei einer der Männer in einen Hungerstreik getreten. Unterstützer veröffentlichten einen offenen Brief und luden zur Kundgebung ein, an der sich etwa 100 Sympathisanten beteiligten. Gegenüber den Gefängniswärtern werde dieser Hungerstreik allerdings geheim gehalten, sagte ein Sprecher des Solidaritätskomitees – um eine anstehende Haftprüfung nicht zu gefährden. Dennoch forderten die drei Männer eine Freilassung aus der Untersuchungshaft.

Oberstaatsanwalt Schulz bestätigte am Dienstag diese beantragte Haftprüfung für einen der Gefangenen. Das Amtsgericht habe dafür bereits ein Termin bestimmt. „Ein zweiter Beschuldigter hat gegen den Erlass des Haftbefehls Haftbeschwerde eingelegt. Hierüber entscheidet auch ohne mündliche Verhandlung der Ermittlungsrichter und, wenn dieser der Beschwerde nicht abhilft, das Landgericht“, so Schulz weiter. Der dritte mutmaßliche Täter habe bisher keine Rechtsmittel gegen die Inhaftierung eingelegt.

Verhandlungstermine noch offen

Wann es zu den Gerichtsverhandlungen gegen die drei jungen Männer kommt, ist bisher noch unklar. „Die Ermittlungen gegen die drei Beschuldigten werden mit der in Haftsachen gebotenen besonderen Beschleunigung geführt“, sagte Schulz. Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern unter anderem einen tätlichen Angriff auf Polizisten, versuchte und vollendete Körperverletzung sowie Widerstand gegen ihre Verhaftung vor.

In der Silvesternacht war es während des Feuerwerks kurz nach Mitternacht auf dem Connewitzer Kreuz zu einem bundesweit beachteten Polizeieinsatz gekommen. Nachdem Unbekannte einen brennenden Einkaufswagen mit polizeikritischen Slogans mitten auf die Straße geschoben hatten, eskalierte die Situation. Beamte wurden bei versuchten Festnahmen von Umherstehenden angegriffen, ein am Boden liegender 38-jähriger Polizist dabei so hart getreten, dass er ohnmächtig und mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort musste er am Ohr operiert werden.

Neben den Beamten wurden auch Festgenommene und Passanten in der Nacht am Connewitzer Kreuz verletzt. Betroffene berichteten gegenüber der LVZ vom willkürlichen Agieren der Polizei und Faustschlägen gegen Unbeteiligte.

Von Matthias Puppe